RÉACTION DE LA FCCQ - La FCCQ félicite la Première ministre Christine Fréchette et rappelle les priorités des entreprises

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite Christine Fréchette qui deviendra la nouvelle Première ministre du Québec et lui rappelle les priorités des entreprises du Québec pour les prochains mois, à commencer par l'accès aux travailleurs étrangers, les contrats publics et l'allègement réglementaire.

« J'offre mon entière collaboration et celle de la FCCQ à la nouvelle Première ministre pour identifier rapidement des mesures concrètes qui peuvent dynamiser notre économie. L'incertitude liée à la révision imminente de l'ACEUM, aux tensions géopolitiques et aux changements de nos politiques d'immigration freine les investissements de nos entreprises. Christine Fréchette doit donner un signal clair pour rendre notre environnement d'affaires plus attractif. Cela passe par le maintien de tous les travailleurs étrangers temporaires actuellement en emploi dans nos entreprises, une nouvelle stratégie des marchés publics qui favorise les biens et services québécois ainsi qu'une réduction du lourd fardeau bureaucratique qui étouffe nos PME », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ souligne que Christine Fréchette s'est montrée à l'écoute des préoccupations du milieu économique tant dans ses fonctions actuelles de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie que dans celles de ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Elle a d'ailleurs été présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal de 2016 à 2021.

La FCCQ invite la nouvelle Première ministre à s'inspirer des constats et recommandations contenues dans son récent rapport Priorités économiques - Québec 2030, une feuille de route construite à partir des réalités, des enjeux et des ambitions des entreprises québécoises pour bâtir une économie plus productive, plus résiliente et mieux préparée pour les défis des prochaines années. L'objectif est clair : mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire du Québec l'une des économies les plus productives, résilientes et ouvertes en Amérique du Nord d'ici 2030.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]