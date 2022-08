Réaction de la CSQ au rapport de la vérificatrice générale - Il n'y a plus d'excuse au réinvestissement dans les services publics!

MONTRÉAL, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente près de 200 000 membres, réagit au dépôt du rapport de la vérificatrice générale sur l'état des finances publiques du Québec par la voix de son président, Éric Gingras :

« Ce que confirme le rapport de la vérificatrice générale présenté aujourd'hui, c'est que les finances publiques sont bel et bien en bonne santé. C'est évidemment une excellente nouvelle pour le gouvernement à la veille du déclenchement de la campagne électorale. Pour notre part, nous attendons des engagements fermes et clairs des différents partis pour des investissements massifs en éducation, en santé et en enseignement supérieur.

Nous en appelons aussi à ne pas céder à la tentation de baisser les impôts dans un tel contexte alors que des investissements massifs dans les services publics, notamment pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans les réseaux, sont nécessaires et urgents. La pandémie nous a démontré à quel point ils sont importants dans le quotidien des Québécoises et des Québécois.

Avec un déficit prévu qui s'est finalement transformé en surplus budgétaire, le gouvernement n'aura pas d'excuse cette fois. La marge de manœuvre est là et c'est maintenant qu'il faut agir! » - Éric Gingras, président de la CSQ

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

