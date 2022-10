Réaction de la CSN à la nomination au conseil de ministres - Les personnes qui font tourner le Québec veulent être entendues

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Au conseil des ministres présenté aujourd'hui, composé de nouveaux visages comme de vétérans et qui aurait dû être paritaire, la CSN exprime la même demande pressante : les besoins des travailleuses et des travailleurs doivent venir en tête de liste, quel que soit le ministère touché. Et la centrale syndicale s'attend à être interpellée pour tout dossier relié au monde du travail.

« En effet, toutes les personnes qui donnent des services, éduquent, soignent, construisent et produisent le nécessaire pour répondre aux besoins de la population, méritent qu'on prenne mieux soin d'elles, surtout en période de pénuries de main-d'œuvre, d'inflation, de crise du logement. Nos services publics, véritable richesse du Québec, font peine à voir. Du côté du secteur privé, les mesures d'aide vers une transition juste tardent à se concrétiser, malgré l'urgence climatique », déplore Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Partout, la reconnaissance du personnel est primordiale, tout comme l'amélioration des conditions de travail. On y pense particulièrement en cette Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail : le nouveau gouvernement Legault doit écouter réellement ce que les travailleuses et les travailleurs du Québec ont à dire », affirme la présidente.

AUTRES CITATIONS DE CAROLINE SENNEVILLE :

Sur la reconduction de Jean Boulet au ministère du Travail et la nomination de Kateri Champagne Jourdain à l'Emploi

« La CSN souhaite la bienvenue à Mme Champagne Jourdain au conseil des ministres et voit d'un bon œil la poursuite des travaux en cours avec le ministre Boulet, lui qui nous a habitués à un canal de communication ouvert et fluide. Surtout que les enjeux ne manquent pas : pénurie de main-d'œuvre, travail des enfants, salaire minimum, pour ne nommer que ceux-là. Ces ministres ont un rôle extrêmement important : ils s'occupent de ce qui fait véritablement tourner le Québec, soit le travail des Québécoises et des Québécois. »

Sur la reconduction de Sonia LeBel au Trésor

« La reconduction de Sonia LeBel dans un poste névralgique comme au Conseil du trésor est importante, surtout en ce qui a trait aux négociations à venir des 170 000 membres représentés par la CSN dans le secteur public. Souhaitons que Mme LeBel se mette rapidement en mode écoute, et comprenne que nos membres sont en droit d'obtenir des conditions de travail et salariales à la hauteur des services qu'ils rendent à la population. Ce qui avait tardé lors de la négociation avec les travailleuses des CPE. »

Sur la reconduction de Christian Dubé à la Santé

« Le ministre Dubé reconnaît lui-même les énormes enjeux du réseau de la santé et des services sociaux, lui qui s'est engagé à en faire un employeur de choix - ce que nous n'oublierons pas. Espérons qu'il sera à même de mettre en chantier ses engagements afin de rendre le réseau attrayant et sécuritaire, à la fois pour celles et ceux qui y travaillent et pour toutes les personnes qui y sont soignées. Ça doit commencer par un réinvestissement majeur dans le réseau, et la CSN s'attend à continuer à faire partie des réflexions et des travaux qui en découleront. »

Sur les nominations de Bernard Drainville à l'Éducation et Pascale Déry à l'Enseignement supérieur

« En éducation et en enseignement supérieur, les défis sont immenses et prioritaires, à la hauteur de l'importance de ces dossiers pour la société québécoise. M. Drainville et Mme Déry auront beaucoup à apprendre et devront faire bien mieux que leurs prédécesseurs. S'ils veulent bien faire fonctionner le réseau, ils devront s'occuper des êtres humains qui y travaillent. Aussi, la CSN en profite pour saluer la décision de maintenir ces deux ministères séparés et s'attend à être consultée régulièrement par ceux-ci. »

Sur la reconduction de Benoit Charette à l'Environnement, la Faune et les Parcs

« La CSN demande à Benoit Charette que la mise en place de mesures de transition juste s'accélère, comme l'a fait le gouvernement fédéral la semaine dernière quand il a annoncé un investissement majeur pour décarboner Rio Tinto à Sorel. L'environnement et l'économie y gagnent, les travailleuses et travailleurs aussi. Des mesures d'aide pour une transition énergétique respectueuse de celles et de ceux qui y œuvrent est requise au plus vite, sinon on manquera le train et il sera trop tard. Et il n'y a pas d'emplois sur une planète morte. »

À propos de l'Énergie, maintenant sous le ministère de l'Économie

« Attention à la concentration de pouvoir : un ministère de l'Énergie à vocation un peu plus économique n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais un "virage vert" avec une multitude de projets énergivores, comme souhaité par le gouvernement, serait une erreur pour le Québec, tant que ne sont pas priorisés les objectifs climatiques. »

