Réaction de la CSN à l'énoncé économique fédéral - La CSN salue les mesures d'aide aux moins nantis et attend toujours une réforme de l'assurance-emploi

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La CSN souhaite souligner la présence de mesures d'aide ciblées dans l'énoncé économique de la ministre Chrystia Freeland présenté aujourd'hui. Du même coup, la centrale syndicale se doit de dénoncer l'absence de soutien nécessaire à ceux qui perdront leur emploi en cette période de resserrement économique causé par la hausse draconienne des taux d'intérêt.

« La CSN salue toutes les mesures d'aide aux citoyennes et citoyens les plus démunis pour faire face à l'inflation, alors même que cette dernière est nettement plus élevée que ce qui était anticipé dans le dernier budget fédéral. Par exemple, la bonification de l'Allocation canadienne pour les travailleurs, destinée aux salarié-es qui peinent à joindre les deux bouts, est une bonne nouvelle. Les mesures déjà annoncées au cours des dernières semaines pour aider les familles à faible revenu à affronter la hausse du coût de la vie, soit le doublement du crédit d'impôt pour la TPS et, surtout, le supplément de l'Allocation canadienne pour le logement, sont également des mesures qui vont dans le bon sens », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« En revanche, la réforme du programme d'assurance-emploi qu'on attend depuis trop longtemps n'est nulle part en vue, alors que le ralentissement économique actuel et la possible récession à venir accentueront inévitablement les pertes d'emplois. Puisque le gouvernement et la banque centrale provoquent sciemment le recul de la croissance pour casser l'inflation, il ne serait que normal qu'un programme d'assurance-emploi bonifié soit au rendez-vous pour soutenir celles et ceux qui perdront leur emploi. Malheureusement, c'est silence radio sur toute la ligne », déplore la présidente.

« Par ailleurs, il est prometteur de voir que le gouvernement fédéral mise sur un crédit d'impôt pour les technologies propres, une mesure intéressante tant du point de vue environnemental qu'industriel. Il encouragera notamment la création de bons emplois inclusifs, décents et propres pour les personnes qui rêvent de faire partie de la classe moyenne. »

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, démocratique, équitable et durable.

