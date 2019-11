Réaction de l'UPA à la reconduction de Marie-Claude Bibeau à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

LONGUEUIL, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) félicite la députée de Compton-Stanstead pour sa reconduction à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

« Mme Bibeau occupe cette fonction depuis le 1er mars dernier et représente, depuis 2015, une circonscription très agricole. Elle possède donc une bonne connaissance des enjeux du secteur. Sa reconduction était souhaitée et sera bien accueillie par les agricultrices et les agriculteurs du Québec », a déclaré le président général de l'UPA, Marcel Groleau.

Avant la campagne électorale et lors de sa rencontre avec le conseil général de l'UPA en septembre dernier, Mme Bibeau a pu prendre connaissance des dossiers prioritaires pour l'agriculture québécoise, c'est-à-dire assurer la compétitivité des outils de gestion des risques, investir en environnement, adapter le Programme des travailleurs étrangers temporaires, défendre l'agriculture et la foresterie privée dans nos relations commerciales et actualiser le régime fiscal des entreprises agricoles et forestières.

« Nous avons hâte de continuer le travail avec Mme Bibeau. L'approvisionnement en propane des entreprises agricoles du Québec, en marge de la grève des opérateurs de train du Canadien National, devient toutefois la priorité la plus urgente », a conclu M. Groleau.

