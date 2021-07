QUÉBEC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier se réjouit de la nomination de Clément Gignac à la fonction de sénateur, annoncée aujourd'hui par M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada.

« Je suis content pour Clément, car cette nomination représente pour lui à la fois un honneur, un nouveau défi et une autre occasion de servir la population canadienne, commente Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Cette nomination de l'un des nôtres à cette fonction si prestigieuse constitue aussi une fierté qui rejaillit sur l'ensemble de notre organisation. Je remercie sincèrement Clément pour sa contribution remarquable et lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. »

« Je me considère privilégié d'avoir pu participer à la forte croissance de iA Groupe financier au cours des dix dernières années et d'avoir eu le plaisir de travailler avec des collègues en placement talentueux, ainsi qu'avec des conseillers financiers professionnels partout au pays, mentionne Clément Gignac. Je souhaite remercier la haute direction de iA Groupe financier, mes collègues en placement et l'ensemble des représentants de nos forces de vente pour leur confiance soutenue. Je suis fier de l'évolution qu'a connue notre équipe de placement et je suis convaincu que l'avenir est fort prometteur, puisque iA Groupe financier possède l'expertise pour continuer d'assurer l'excellence en matière d'investissement. »

Sébastien McMahon, gestionnaire de portefeuilles et économiste, a été nommé économiste en chef par intérim. Clément Gignac agira en tant que conseiller pour assurer une transition en douceur et soutenir l'équipe.

Clément Gignac a occupé la fonction de vice-président principal et économiste en chef pour iA Groupe financier depuis décembre 2012. En plus d'agir à titre de porte-parole du Groupe sur des enjeux économiques, il a été cogestionnaire de diverses solutions de placement avec Tej Rai et Sébastien McMahon.

« Ce fut un honneur de travailler en étroite collaboration avec Clément, qui me manquera assurément, souligne Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements. Grâce à son expérience considérable et à son dévouement irréprochable, il a contribué à renforcer nos capacités d'investissement. Le haut niveau d'excellence établi par Clément servira de référence pour le recrutement du prochain économiste en chef, un processus que nous lançons dès maintenant. »

« Depuis son arrivée chez iA Groupe financier, Alain Bergeron et moi avons fait équipe afin d'amener notre gestion de portefeuille à un niveau supérieur, précise Clément Gignac. La performance des fonds sous ma responsabilité a été au rendez-vous depuis le début de notre collaboration ! »

En tant que chef du comité d'allocation d'actifs, Alain Bergeron continuera de s'impliquer dans la gestion des fonds dont Clément Gignac était gestionnaire de portefeuille. Depuis son entrée en fonction chez iA Groupe financier en septembre 2019, Alain Bergeron a contribué à implanter les meilleures pratiques d'investissement en allocation d'actifs des grandes caisses de retraite, dans le but d'offrir aux clients de solides rendements ajustés selon le risque. Il met ainsi à la disposition des clients de iA Groupe financier sa vaste expérience, acquise notamment au cours de ses années passées au sein de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

« iA Groupe financier a investi de façon importante dans l'équipe d'allocation d'actifs au cours de la dernière année avec l'ajout de talents de premier plan, ajoute Alain Bergeron. C'est une équipe de calibre mondial qui continuera à gérer les fonds, et je suis convaincu que nos clients profiteront d'une gestion de portefeuille de qualité exceptionnelle. »

