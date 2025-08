MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 5,7 millions au deuxième trimestre de 2025, en hausse de 0,9 % par rapport à l'année 2024. Au total, 10,6 millions de passagers ont transité via YUL au courant du premier semestre de 2025 en baisse de 0,4 % par rapport à 2024. Soulignons la croissance du secteur domestique et du secteur international, affichant des hausses respectives de 3,2 % et 0,6 % par rapport au même semestre de 2024. Le secteur transfrontalier a connu une baisse de 6,8 % par rapport au semestre correspondant de 2024.

Le BAIIA (le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 105,4 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025, soit une diminution de 10,9 millions $ par rapport au BAIIA de 116,3 millions $ enregistré durant la même période de 2024. Pour le semestre terminé le 30 juin 2025, le BAIIA est de 196,0 millions $, soit une diminution de 18,7 millions $ par rapport au BAIIA de 214,7 millions $ pour les six premiers mois de 2024.

Les investissements en capital ont été de 151,5 millions $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 124,8 millions $ pour la période correspondante de 2024, soit une augmentation de 26,7 millions $ ou 21,4 %. Les investissements en capital pour les six mois se terminant le 30 juin 2025, quant à eux, se sont chiffrés à 290,2 millions $ (171,1 millions $ en 2024), en hausse de 119,1 millions $ ou 69,6 %. Au premier semestre de 2025, les investissements dans le Programme aéroportuaire ont été de 224,4 millions $ (141,4 millions $ en 2024) et ceux pour la Station REM de l'aéroport ont totalisé 65,8 millions $ (29,7 millions $ en 2024).

Citation

« Avec une saison estivale qui bat son plein et qui amène toujours un important achalandage à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, les équipes d'ADM continuent de tout mettre en œuvre pour offrir un accueil et un service de qualité aux usagers », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM. « Malgré des conditions météorologiques qui ne sont pas toujours faciles, les opérations aériennes se déroulent de façon fluide en cet été 2025, et ce, alors que les importants travaux ont déjà débuté, notamment quant à la reconfiguration du réseau routier menant à l'aérogare. Avec les projets qui se multiplieront au cours des prochaines années, notre objectif demeure clair : améliorer nos façons de faire pour bien guider et servir nos passagers dans un contexte de croissance et de travaux à grande échelle, tout en proposant des mesures de mitigation efficaces pour limiter au maximum les inconvénients. En ce sens, je tiens également à souligner l'excellent travail des employés de la communauté aéroportuaire, qui nous aident à construire l'aéroport de demain. »

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 232,4 millions $ au deuxième trimestre de 2025, une augmentation de 3,2 millions $ ou 1,4 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Les produits cumulés au 30 juin 2025 ont quant à eux progressé de 2,2 % passant de 442,0 millions $ à 451,7 millions $ en 2025. Ces résultats sont attribuables à la hausse du tarif des FAA au 1er mars 2024 et à l'augmentation annuelle des frais aéronautiques compensés, en partie, par la baisse du trafic de passagers.

Les charges d'exploitation ont atteint 89,8 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025, une augmentation de 12,4 millions $ ou de 16,0 % par rapport à la période correspondante de 2024. Pour le semestre terminé le 30 juin 2025, les charges d'exploitation ont augmenté de 26,9 millions $ ou

17,2 % pour s'établir à 182,8 millions $ comparativement à 155,9 millions $ pour la même période de 2024. Cette hausse est notamment attribuable aux coûts liés à l'élaboration d'études avant-projet qui permettront de concrétiser le plan de développement des installations aéroportuaires. La variation s'explique également par l'augmentation des dépenses en technologies de l'information, alors que la société poursuit la transition vers des solutions infonuagiques, ainsi qu'à la hausse des effectifs comparativement à la même période de 2024.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 37,2 millions $ pour le trimestre en revue en hausse de 1,7 million $ par rapport à l'année précédente et représentent 16,0 % des revenus ADM

(15,5 % en 2024). Pour les six premiers mois de 2025, les transferts se sont élevés à

72,9 millions $, soit une augmentation de 1,5 million $ par rapport au même semestre de 2024 et représentent 16,1 % des revenus totaux d'ADM (16,2 % en 2024).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 41,8 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025, en hausse de 0,8 million $ ou 2,1 % par rapport à la même période de 2024. Au 30 juin 2025, ces charges ont augmenté de 3,4 millions $ ou 4,2 % pour s'établir à 85,1 millions $. Cette augmentation est principalement attribuable à la réévaluation de la durée de vie restante du débarcadère et du stationnement étagé en façade de l'aéroport.

Les charges financières nettes totalisent 25,6 millions $ pour le trimestre en revue, en hausse de 3,3 millions $ ou 14,9 % par rapport à la période correspondante de 2024. Les charges financières nettes cumulées au 30 juin 2025 totalisent 50,1 millions $ comparativement à 43,6 millions $ pour 2024, soit une augmentation de 6,5 millions $ ou 14,8 % par rapport à l'an dernier. Cette variation s'explique principalement par la diminution des revenus d'intérêts générés sur les surplus de liquidités en raison de la baisse des taux de placements.

Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2025, le résultat net s'est chiffré à 38,0 millions $ comparativement à 53,0 millions $ pour la même période de 2024, soit une diminution de 15,0 millions $ ou 28,5 %. Au 30 juin 2025, le résultat net était de 61,0 millions $, soit une diminution de 28,7 millions $ ou 32,0 % par rapport à la même période de 2024.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 30 juin 2025 s'est établie à 2,37 milliards $ comparativement à 2,21 milliards $ au 31 décembre 2024 ; voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations. La variation est principalement attribuable à l'utilisation de liquidités pour les investissements en capital.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut des dettes (les obligations à long terme, la dette à long terme, le montant utilisé sur la facilité de crédit et les contrats de location) et le solde de la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Deuxième trimestre Cumulé au 30 juin (en millions de dollars) 2025 2024 Variation (%) 2025 2024 Variation (%) Produits 232,4 229,2 1,4 451,7 442,0 2,2 Charges d'exploitation 89,8 77,4 16,0 182,8 155,9 17,2 Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 11,1 9,9 13,0 22,4 22,2 1,1 Loyer à Transports Canada 26,1 25,6 2,0 50,5 49,2 2,6 Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 41,8 41,0 2,1 85,1 81,7 4,2 Charges financières nettes 25,6 22,3 14,9 50,1 43,6 14,8 Total des charges 194,4 176,2 10,4 390,9 352,6 10,9 Résultat net avant quote-part et impôts 38,0 53,0 (28,4) 60,8 89,4 (32,0) Quote-part des résultats des coentreprises 0,1 0,1 26,1 0,3 0,4 19,6 Impôts sur les résultats (0,1) (0,1) (217,6) (0,1) (0,1) 58,2 Résultat net 38,0 53,0 (28,5) 61,0 89,7 (32,0) BAIIA 105,4 116,3 (9,4) 196,0 214,7 (8,7)

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

Au deuxième trimestre de 2025, les investissements à YUL et à YMX ont été financés par les activités d'exploitation, y compris les FAA, ainsi que par la facilité de crédit détenue auprès d'Investissement Québec.



Deuxième trimestre Cumulé au 30 juin (en millions de dollars) 2025 2024 Variation (%) 2025 2024 Variation (%) Programme aéroportuaire 112,5 102,2 10,1 224,4 141,4 58,7 Station REM 39,0 22,6 72,6 65,8 29,7 121,5 Total des investissements en capital1 151,5 124,8 21,4 290,2 171,1 69,6

1 Les investissements en capital sont nets de subventions provenant notamment du Programme des infrastructures essentielles des aéroports du Canada (« PIEA »). Pour le deuxième trimestre de 2025, les subventions reçues totalisent 2,2 M$ pour le programme aéroportuaire (0,5 M$ en 2024) et néant pour la station REM (néant en 2024). Au premier semestre de 2025, les subventions reçues totalisent 2,5 M$ pour le programme aéroportuaire (4,8 M $ pour la même période de 2024) et néant pour la station REM (7,2 M$ en 2024).

Dette nette (en milliards de dollars)

30 juin 2025 31 décembre 2024 Variation (%) 2,37 2,21 7,1

La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le deuxième trimestre de 2025, le trafic à YUL a totalisé 5,7 millions de passagers, une hausse de 0,9 % par rapport à la même période en 2024. Le trafic international et domestique ont connu des hausses respectives de 2,9 % et 4,7 %, tandis que le trafic transfrontalier (États-Unis) a observé une baisse de 7,6 % par rapport au deuxième trimestre de 2024.

Pour le semestre en revue, le trafic de passagers à atteint 10,6 millions de passagers, en baisse de 0,4 % par rapport à la même période en 2024. Le trafic transfrontalier (États-Unis) a observé une baisse de 6,8 % tandis que le trafic international et domestique ont connu des hausses respectives de 0,6 % et 3,2 % par rapport au semestre correspondant de 2024. Au cours de la période, la desserte à YUL s'est également enrichie avec l'ajout de nouvelles destinations, dont notamment Cincinnati, Édimbourg, les Bermudes, Naples et Valence.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2025 2024 Variation 2025 vs 2024 Janvier 1 666,2 1 673,8 -0,5 % Février 1 492,5 1 570,4 -5,0 % Mars 1 773,4 1 786,6 -0,7 % Avril 1 747,3 1 681,4 3,9 % Mai 1 881,1 1 882,2 -0,1 % Juin 2 056,5 2 067,8 -0,5 % Total 10 616,9 10 662,3 -0,4 %

*Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers.

Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité :

Renouvelé sa certification BOMA BEST niveau Or - Bâtiment durable, qui atteste de la bonne performance énergétique et environnementale de l'aérogare à YUL. L'aéroport s'est alors démarqué sur différents enjeux tels que la décarbonation, l'amélioration de la qualité de l'air, la santé des occupants, l'accessibilité, l'équité et la résilience.

niveau Or - Bâtiment durable, qui atteste de la bonne performance énergétique et environnementale de l'aérogare à YUL. L'aéroport s'est alors démarqué sur différents enjeux tels que la décarbonation, l'amélioration de la qualité de l'air, la santé des occupants, l'accessibilité, l'équité et la résilience. Participé à une opération de nettoyage sur les berges du ruisseau Bouchard, pour une troisième année consécutive. ADM a ainsi collecté 194,8 kilogrammes de déchets dans le cadre du projet Allô Ruisseaux. Réalisé en collaboration avec l'organisme GRAME, ce projet vise à améliorer la santé des cours d'eau de l'ouest de l'Île de Montréal par le biais d'opérations de nettoyage, de plantation de végétaux et la tenue d'activités de sensibilisation aux citoyens et aux entreprises.

Obtenu le prix Platine dans la catégorie Programme global de relations publiques de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) pour sa campagne de communication lors du lancement du projet pilote de la navette YMX Express. Lancé l'été dernier en collaboration avec la ville de Mirabel et plusieurs partenaires, ce tout premier projet de transport collectif sur le site de YMX a été mis en place dans le but de répondre aux besoins des employés, des visiteurs ainsi que des travailleurs occasionnels de l'Aérocité.

de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) pour sa campagne de communication lors du lancement du projet pilote de la navette YMX Express. Lancé l'été dernier en collaboration avec la ville de et plusieurs partenaires, ce tout premier projet de transport collectif sur le site de YMX a été mis en place dans le but de répondre aux besoins des employés, des visiteurs ainsi que des travailleurs occasionnels de l'Aérocité. Pris le 36e rang de la première édition du prestigieux palmarès des 125 meilleures entreprises au Canada en 2025 selon le TIME et Statista. En se classant ainsi, ADM s'est démarquée sur trois volets au cours des trois dernières années, soit la satisfaction de ses employés, la croissance de l'organisation, mais également pour le volet lié à sa gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2024 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

