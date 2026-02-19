M. Stephen Reitman occupe désormais les fonctions de directeur du conseil d'administration et de président émérite ; M. Samuel Minzberg est nommé président du conseil d'administration.

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET. A), a annoncé aujourd'hui un changement prévu à la direction de son conseil d'administration.

Après avoir occupé le poste de président exécutif du conseil d'administration depuis septembre 2023, Stephen Reitman prendra sa retraite à compter du 6 mars 2026, mais continuera à siéger au conseil d'administration de RCL en tant que président émérite et administrateur.

Le conseil d'administration a nommé administrateur indépendant Samuel Minzberg au poste de président du conseil d'administration, à compter du 7 mars 2026.

M. Reitman a rejoint RCL il y a plus de 50 ans et a joué un rôle essentiel dans la croissance et le succès à long terme de l'organisation. En tant que président exécutif du conseil d'administration, il a travaillé en étroite collaboration avec la direction et le conseil d'administration pour soutenir RCL pendant sa période de renouvellement stratégique et de transition de direction avec la nomination d'Andrea Limbardi au poste de présidente et chef de la direction en septembre 2023.

« Ce fut un privilège de servir RCL pendant plus de cinq décennies et, plus récemment, en tant que président exécutif », a déclaré Stephen Reitman. « Je suis profondément fier de l'organisation que nous avons bâtie et j'ai toute confiance en Andrea et en l'équipe de direction actuellement en place, qui mettent en œuvre la stratégie de transformation de RCL. Je me réjouis de continuer à soutenir RCL en tant que président émérite et membre du conseil d'administration. M. Minzberg siège au conseil d'administration de RCL depuis plusieurs années et possède une vaste expérience en matière de gouvernance, ainsi qu'une compréhension approfondie de la mission et des priorités futures de l'organisation. Il apporte un jugement, une intégrité et une perspective exceptionnels au poste de président du conseil d'administration, et j'ai toute confiance en sa capacité à diriger le conseil d'administration. »

« Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à remercier Stephen pour son engagement et son leadership exceptionnels pendant plus de 50 ans », a déclaré Samuel Minzberg. « L'impact de Stephen a façonné RCL de manière durable, et nous lui sommes reconnaissants de continuer à partager sa sagesse en tant que président émérite. Je suis honoré de lui succéder à la présidence et de travailler avec le conseil d'administration et la direction pour renforcer les bases solides déjà en place. »

« L'influence de Stephen sur RCL a été incommensurable, et je lui suis reconnaissante pour ses conseils et son partenariat », a déclaré Andrea Limbardi. « Je me réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec Sam dans son nouveau rôle de président, ainsi qu'avec notre conseil d'administration, afin de mettre en œuvre la stratégie de RCL et de mener l'organisation vers un nouveau chapitre. »

Cette transition reflète l'engagement de longue date de RCL en faveur d'une planification minutieuse de la relève, d'une gouvernance solide et de la continuité du leadership.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

RCL est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 388 magasins sous trois bannières distinctes, soit 218 Reitmans, 85 PENN. Penningtons et 85 RW&CO.

Pour plus d'informations, visitez le site www.reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et cheffe des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué à l'exception des déclarations de faits, lesquelles sont vérifiables indépendamment, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs contenus dans le présent document. La Société ne peut en aucun cas garantir que les déclarations prospectives se concrétiseront ou, si elles se concrétisent, les avantages que la Société en tirera. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de l'entreprise diffèrent substantiellement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats incluent ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Toutes les déclarations prospectives énoncées dans le présent document sont à considérer en conjonction avec ces publications. La Société n'a pas l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives ; ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

