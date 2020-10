OTTAWA, ON, le 6 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a présenté 1,5 million de dollars au CHEO pour l'Équipe Santé Les enfants avant tout afin d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale pour les jeunes de notre communauté. Ce don appuiera l'initiative un appel/un clic, un nouveau service qui aidera l'Équipe Santé Les enfants avant tout à créer un point d'accès unique au système de soins de santé mentale et de toxicomanie de l'est de l'Ontario.

L'Équipe Santé Les enfants avant tout comprend le CHEO et 20 autres fournisseurs de services de santé mentale et de toxicomanie pour les enfants et les jeunes de la région, ainsi que des familles et des partenaires jeunesse. L'un de ses principaux objectifs est de créer un système intégré qui offre un accès plus rapide, plus facile et meilleur aux services et qui permet aux médecins et aux pédiatres communautaires de se concentrer sur la consultation des enfants et des jeunes en temps opportun. C'est l'objectif précis de l'initiative un appel/un clic.

« Les enfants et les adolescents de notre région attendent trop longtemps les services de santé mentale et de toxicomanie dont ils ont besoin, et c'est en partie car il est difficile de déterminer comment accéder au service qui leur convient », explique Joanne Lowe, directrice générale du Bureau des services à la jeunesse et vice-présidente de la santé mentale et toxicomanie au CHEO. « Lorsque cela se produit, les enfants et les jeunes se rendent à plusieurs reprises dans les services d'urgence ou accèdent à des services qui ne leur conviennent pas forcément. Cela peut entraîner de mauvais résultats. Nous sommes très reconnaissants à RBC Banque Royale de nous aider à améliorer cette situation pour que les enfants et les adolescents reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

L'honorable Christine Elliott, ministre de la santé, a été ravie de participer à l'annonce d'aujourd'hui. « Nous savons à quel point il est important pour les enfants, les adolescents et leurs familles d'avoir accès à des services de haute qualité quand et où ils en ont besoin. La nouvelle initiative un appel/un clic menée par l'Équipe Santé Les enfants avant tout simplifie la recherche et l'accès aux services en matière de santé mentale et de toxicomanie. Des solutions novatrices et collaboratives comme celle-ci sont le type d'initiatives qui nous aideront à mettre en place un système centralisé complet de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Je tiens à remercier la RBC pour son généreux don qui bénéficiera à cet excellent programme ».

« Quand un de nos proche lutte, surtout un enfant ou un adolescent, c'est déchirant. Quand nous avons entendu parler de l'initiative un appel/un clic pour la première fois, nous avons su que nous devions faire notre part pour aider », a déclaré Marjolaine Hudon, présidente régionale de RBC pour le Nord et l'est de l'Ontario. « Lorsque le programme sera lancé le printemps prochain, il comblera des lacunes importantes, permettant ainsi aux jeunes d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. » Le bien-être mental touche tous les aspects de la vie des jeunes, y compris leur vie professionnelle. C'est pourquoi ce don s'inscrit dans le cadre d'Objectif avenir RBC - un engagement de $500 millions sur dix ans pour aider les jeunes à se préparer pour les emplois de demain.

« Un appel/un clic facilitera le cheminement pour les familles en matière de santé mentale. Cela répond à ce que nous disent chaque jour les parents - qu'ils ont besoin de soutien, de direction et d'un système bâti autour d'eux, et non le contraire. Nous sommes très excités de participer à la mise sur pied d'une solution réelle aux défis auxquels ils sont actuellement confrontés », explique Elyse Schipper, Directrice générale du PLEO - Parents' Lifeline, un partenaire de l'Équipe Santé Les enfants avant tout et membre de l'équipe un appel/un clic. « Notre vision est que toutes les familles aux prises avec des problèmes de santé mentale puissent s'épanouir dans un monde sans stigmatisation avec le soutien et les services dont ils ont besoin. Le service un appel/un clic sera une ressource dont nous avions grandement besoin. »

Un appel/un clic sera un service d'accès et de navigation coordonné, régional et bilingue pour les enfants, les adolescents, les familles et les prestataires de services :

Un numéro unique à composer;

Un lien Web (application pour les patients et les prestataires);

Des cliniques sans rendez-vous;

Le service de rendez-vous direct et une planification coordonnée des soins;

Des services de soutien aux pairs et aux familles.

L'Équipe Santé Les enfants avant tout assurera que les parents, les soignants, les médecins de famille et les pédiatres dans notre communauté puissent tous accéder aux services en passant par un seul endroit et ce, en tout temps.

« Notre objectif est que les parents et les soignants n'aient plus besoin de coordonner le système ou gérer les cas et puissent passer plus de temps avec leur enfant et leur famille. Qu'ils disposent d'un moyen clair et simple pour obtenir l'aide adéquate le plus rapidement possible », a déclaré Mike Beauchesne, directeur général du centre de traitement des jeunes Dave Smith et codirecteur de l'équipe du projet un appel/un clic.

« Avec un seul numéro à composer ou un seul lien à cliquer, les médecins de famille et les pédiatres communautaires pourront également consacrer leur temps à ce qui compte le plus - soit effectuer des consultations avec les jeunes - et non à essayer de décortiquer un système de services complexe », a ajouté M. Beauchesne.

Le système un appel/un clic devrait être mis en place au printemps 2021.

Les résidents de l'est de l'Ontario peuvent également contribuer au financement de l'initiative un appel/un clic en participant à l'édition mondiale virtuelle de la Course pour les enfants RBC 2020. « RBC est un formidable supporteur du CHEO depuis de nombreuses années, notamment par l'entremise de la Course pour les enfants RBC qui a contribué à améliorer l'accès aux services de santé mentale pour nos enfants et nos adolescents », a déclaré Kevin Keohane, Président-directeur général de la Fondation du CHEO. » L'annonce d'aujourd'hui rehaussera l'engagement de la RBC envers le CHEO et les 20 organismes participant à l'Équipe Santé Les enfants avant tout et permettra d'améliorer les soins dans l'ensemble du système régional de soins de santé mentale et de toxicomanie pour les jeunes. Au nom des enfants, des jeunes, des familles et des organisations qui bénéficieront du service un appel/un clic, je tiens à remercier très sincèrement la RBC. »

