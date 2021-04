TORONTO, le 1er avril 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) (« RBC ») a annoncé aujourd'hui avoir reçu les approbations requises des gouvernements locaux et de la Banque centrale des Caraïbes orientales pour la vente de ses activités bancaires dans les Petites Antilles. L'opération sera conclue aujourd'hui.

RBC vend ses activités bancaires dans les Petites Antilles à un consortium de banques régionales comprenant 1st National Bank of St. Lucia, Antigua Commercial Bank Ltd., National Bank of Dominica Ltd., Bank of Montserrat et The Bank of Nevis Ltd.

La vente vise les 11 succursales de RBC à Antigua-et-Barbuda, en Dominique, à la Grenade, à Montserrat, à Saint-Kitts-et-Nevis, à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

« Cette opération permettra à RBC de recentrer ses investissements et ses ressources sur les marchés antillais les plus propices à la concrétisation de sa vision de banque relationnelle à l'ère numérique, a déclaré Rob Johnston, chef, Services bancaires RBC Caribbean. La vente de nos activités bancaires dans les Petites Antilles aux banques locales constitue également une étape critique du renforcement des secteurs des services financiers de chacun des pays et territoires concernés. Le contexte ainsi établi contribuera à la croissance et à la prospérité dans la région. »

Une fois l'opération conclue, la présence de RBC dans les Antilles, comptant quelque 3 000 employés, comprendra 41 succursales et bureaux à Aruba, aux Bahamas, à la Barbade, à Bonaire, aux îles Caïmans, à Curaçao, à Saba, à Saint-Martin, à Trinité-et-Tobago et aux îles Turks et Caicos.

RBC dans les Antilles

Au service des Antilles depuis plus de 100 ans, RBC est présente dans 10 pays et territoires de l'archipel, où elle compte 38 succursales, plus de 3 000 employés et près d'un million de clients. Comptant parmi les principales entreprises de services financiers diversifiés dans les Antilles, RBC offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services à la grande entreprise et de banque d'investissement, des services d'assurance et de fiducies, et des services de gestion d'actifs ; sa clientèle diversifiée comprend les particuliers, les petites entreprises, les entités commerciales générales, les sociétés régionales et internationales, et les gouvernements. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à rbc.com/caribbean .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

