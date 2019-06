RBC signe une entente de commandite pluriannuelle avec R.J. Barrett, étoile canadienne du basketball

Âgé de seulement 19 ans, R.J. Barrett cumule une remarquable feuille de route sportive. Il a notamment remporté la Coupe du monde de la FIBA au niveau junior (2017), reçu le titre de joueur le plus utile de la Coupe du monde des moins de 19 ans de la FIBA (2017) et été le premier joueur, depuis LeBron James, à gagner tous les grands titres de joueur de l'année du niveau secondaire aux États-Unis.

Comme bon nombre des athlètes de l'Équipe RBC qui l'ont précédé, le jeune sportif fera en sorte que la Banque continue de respecter son engagement de longue date envers les jeunes et les collectivités. À titre d'ambassadeur de la marque, il sensibilisera la population à l'importance du sport et de la littératie financière pour les jeunes, incitera les jeunes à libérer leur potentiel et agira comme mentor pour la prochaine génération par l'entremise de programmes comme Objectif avenir RBC et le Camp des recrues RBC.

Inspiré par son père Rowan Barrett (icône du basketball canadien et ancien athlète olympique RBC) ainsi que par son parrain Steve Nash (membre du Temple de la renommée et deux fois lauréat du titre de joueur le plus utile de la NBA), R.J. Barrett comprend l'incidence qu'a eue pour lui un mentorat efficace. Il aspire d'ailleurs à donner au suivant.

Le lien entre RBC et la famille Barrett, tant sur le plan sportif que professionnel, s'étend sur plus d'une génération. En plus de s'être associé à la Banque en tant qu'athlète olympique RBC et d'être un client de longue date, Rowan Barrett a occupé le poste de directeur de succursale de RBC pendant trois ans. Par ailleurs, Kesha Barrett, la mère de R.J., a été représentante, Service clientèle, RBC, et la qualité de son travail a même été soulignée par plusieurs prix.

Citations :

« RBC est fière d'accueillir R.J. Barrett dans l'Équipe RBC en tant que nouvel ambassadeur. Il s'agit d'une étape enthousiasmante de sa carrière - le repêchage 2019 de la NBA et les épreuves de qualification pour les Jeux olympiques d'été 2020, à Tokyo, auront bientôt lieu -, et nous sommes ravis de contribuer à la réalisation de ses aspirations olympiques et de nous associer à lui dans le cadre d'initiatives jeunesse de nature communautaire et publicitaire. »

- Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC

« Je suis heureux de poursuivre la relation de longue date de ma famille avec la marque de calibre mondial qu'est RBC. D'aussi loin que je me souvienne, nous avons été liés par le basketball et par notre collectivité. C'est pour moi un honneur de m'associer à un groupe qui partage ma passion, aider les jeunes et les jeunes athlètes du Canada, et je suis impatient de m'adresser à ceux-ci par l'entremise de programmes comme Objectif avenir RBC et le Camp des recrues RBC. »

- R.J. Barrett, Équipe RBC

« Ma famille et moi sommes fiers de voir aujourd'hui R.J. se joindre à l'impressionnante liste des athlètes membres de l'Équipe RBC. Nous demeurons reconnaissants envers la Banque pour le soutien qu'elle nous a apporté pendant des années, d'abord au cours de ma carrière olympique, ensuite durant mon mandat de responsable des ventes et celui de représentante, Service clientèle de mon épouse à RBC, et maintenant à l'amorce de la carrière de R.J. Nous comptons bien poursuivre ce partenariat au cours des années à venir. »

- Rowan Barrett, directeur général, Équipe nationale masculine senior, Canada Basketball

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

