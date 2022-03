Cette convention, qui vient soutenir directement la réalisation d'un projet éolien d'une puissance de 130 MW en Alberta, permet à RBC de se rapprocher de son objectif mondial de carboneutralité, qui consiste à terme à s'approvisionner à 100 % auprès de sources d'énergie renouvelables.

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui la signature de sa deuxième convention d'achat d'énergie renouvelable à long terme. L'énergie achetée directement contribue à l'atteinte de deux objectifs clés de la Stratégie climatique RBC, qui consiste, d'ici 2025, à réduire de 70 % nos émissions et à nous approvisionner en électricité entièrement auprès de sources renouvelables et non émettrices de GES. La Stratégie climatique RBC comprend également un engagement de 500 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025, ainsi qu'un engagement à atteindre d'ici 2050 un bilan de zéro émission nette découlant de nos activités de prêt.

Comment les ententes d'achat d'énergie aident RBC à atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable (Groupe CNW/RBC Groupe Financier) Maquette du parc éolien de Rattlesnake Ridge, Medicine Hat, en Alberta (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)

Conclue avec Berkshire Hathaway Energy Canada (BHE Canada), la convention vise à soutenir directement la réalisation du nouveau parc éolien de 130 MW de BHE, situé à Medicine Hat (Rattlesnake Ridge), en Alberta (Canada). La centrale éolienne devrait commencer à produire de l'énergie renouvelable dès le mois de mai 2022.

La construction des 26 éoliennes du parc devrait mobiliser 150 travailleurs au plus fort du chantier. Une fois en activité, le parc éolien devrait générer 56 millions de dollars en investissements dans l'économie locale de l'Alberta, et produire assez d'énergie pour alimenter 78 000 foyers à longueur d'année.

RBC s'est associée à Bullfrog Power et Shopify - deux entreprises qui se sont également engagées à investir dans des solutions à long terme aux changements climatiques - pour soutenir la réalisation du parc éolien de Rattlesnake Ridge. Au total, le groupe achètera chaque année 90 000 MWh d'énergie renouvelable auprès du parc éolien albertain, et les trois membres recevront chacun une part égale d'énergie en vertu de leurs conventions respectives avec BHE Canada. Le partenariat tripartite a permis d'accéder à des projets de production d'énergie de grande envergure. RBC a grandement contribué au succès de l'entente par sa connaissance du marché des services publics albertain, et par son expérience des conventions d'achat d'énergie.

RBC est la toute première institution financière canadienne à avoir conclu deux conventions d'achat d'énergie renouvelable - signée en juillet 2020, l'entente initiale constituait une première dans le secteur bancaire ; elle visait à soutenir la réalisation de la centrale solaire Yellow Lake & Burdett de BluEarth Renewables, en Alberta, qui a commencé sa production commerciale en mai 2021.

« Cette convention, tout comme notre partenariat avec Bullfrog Power et Shopify, joue un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs d'approvisionnement en énergie renouvelable - qui font partie de notre stratégie visant à favoriser une croissance économique propre en partenariat avec nos clients et nos collectivités, explique Alex Boulos, vice-président, Stratégie et gouvernance climatiques, RBC. Nous sommes fiers de continuer à donner l'exemple afin d'accélérer le passage vers une économie durable, inclusive et carboneutre. »

« Nous avons besoin du soutien du milieu des affaires pour atteindre nos objectifs climatiques collectifs, et les conventions d'achat d'énergie constituent le meilleur moyen pour les entreprises de contribuer à verdir le réseau électrique du Canada, a déclaré Suha Jethalal, présidente de Bullfrog Power. Nous sommes heureux de conclure une deuxième convention d'achat aux côtés de RBC, un client de longue date qui est reconnu pour son soutien aux projets d'énergie verte novateurs. »

« À l'échelle mondiale, il est crucial de passer à l'énergie propre pour alimenter les activités commerciales, et notre partenariat avec RBC et Bullfrog Power est essentiel pour consolider la demande, a ajouté Stacy Kauk, directrice du fonds de durabilité de Shopify. Nous sommes heureux d'avoir conclu une convention d'achat permettant de réaliser un important projet de décarbonation du réseau électrique. C'est une autre façon pour Shopify de soutenir les technologies axées sur l'énergie propre, comme l'extraction directe dans l'air. »

« Pour BHE Canada, le parc éolien de Rattlesnake Ridge est un premier investissement dans les sources d'énergie renouvelable au pays, a dit Ed Rihn, premier vice-président, Relations gouvernementales et Expansion de l'entreprise, BHE Canada. Ces conventions d'achat d'énergie reflètent la nécessité pour les entreprises canadiennes de s'alimenter en énergie propre et renouvelable, afin de créer un avenir plus durable. »

RBC est déterminée à accélérer le passage vers une économie carboneutre, et à créer un avenir plus durable et inclusif. Pour ce faire, elle compte : aider ses clients à atteindre leurs propres objectifs de carboneutralité ; être un partenaire actif dans la transition vers une économie à zéro émission nette ; se fixer des objectifs provisoires en accord avec ses engagements ; et faire preuve de transparence en mesurant et en divulguant ses résultats.

Pour en savoir plus sur les engagements et les actions de RBC en matière de climat, visitez la page www.rbc.com/climat.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/index.html .

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Personne-ressource, médias : Elynn Wareham, Communications, RBC, [email protected]