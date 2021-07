Les bons rendements des marchés boursiers compensent la faiblesse des obligations

TORONTO, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont dégagé un rendement de 4,4 % au deuxième trimestre de 2021. L'augmentation a été de 3,5 % au cours du premier semestre de l'année. Les marchés boursiers ont poursuivi leur ascension, stimulés par l'accélération des campagnes de vaccination contre la COVID-19 et la réouverture de l'économie mondiale.

« Les régimes de retraite canadiens ont généré un rendement cumulatif impressionnant de 22,6 % sur leurs actifs depuis le brusque repli du premier trimestre de 2020. Cela témoigne de l'optimisme du marché à l'égard de la réouverture plus rapide que prévu de l'économie mondiale à la suite de la disponibilité et de l'adoption accrues des vaccins dans les pays développés », a déclaré David Linds, premier directeur général et chef, Administration d'actifs - Canada, à RBC Services aux investisseurs et de trésorerie.

« Les experts pointent maintenant du doigt la menace croissante d'une résurgence de la pandémie liée à la propagation du variant Delta, a ajouté M. Linds. Faire face à cette éventualité et rester vigilant à l'égard d'autres risques, comme les valorisations élevées sur les marchés boursiers, l'augmentation des pressions inflationnistes transitoires ou structurelles et les tensions géopolitiques persistantes, demeurera une priorité pour les régimes canadiens à prestations déterminées pendant le reste de l'année. »

Tirant profit de sa forte proportion d'actions à caractère cyclique, le marché boursier canadien a progressé plus vite qu'ailleurs, offrant aux titulaires des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées un rendement de 7,9 % au deuxième trimestre, et de 17,3 % depuis le début de l'année. L'indice composé de référence S&P/TSX a dégagé un rendement de 8,5 % au cours du trimestre, grâce aux excellents résultats des secteurs des technologies de l'information (+23,0 %), de l'énergie (+13,9 %) et des services financiers (+8,3 %). Cela représente un revirement majeur par rapport à il y a 15 mois, quand les actions canadiennes avaient enregistré une perte de 20,9 % au premier trimestre de 2020 et affiché un rendement nettement inférieur à celui du marché mondial.

Toujours au deuxième trimestre de 2021, le rendement des actions étrangères des régimes canadiens à prestations déterminées a augmenté de 5,2 %. Les titres de croissance ont surpassé les titres de valeur, ce qui tranche avec ce qui s'est produit pendant les deux trimestres précédents. Les actions étrangères ont dégagé un rendement de 9,3 % au cours du premier semestre de l'année ; les gains en monnaie locale des régimes non couverts ont été rognés par la vigueur du dollar canadien, qui a été la devise la plus forte des économies avancées durant les cinq premiers mois de l'année. L'indice MSCI Monde a augmenté de 6,2 % au cours du trimestre, soit plus que les 3,5 % de l'indice MSCI Marchés émergents.

Les titres à revenu fixe des régimes canadiens à prestations déterminées ont enregistré un rendement positif de 3,0 % au deuxième trimestre, mais étaient en baisse de 5,0 % depuis le début de l'année. Les banques centrales ont affiché un ton conciliant en mettant l'accent sur le caractère transitoire de la récente hausse de l'inflation, ce qui a rassuré les investisseurs en obligations et tiré les taux à long terme vers le bas. L'indice des obligations universelles FTSE Canada a dégagé un rendement trimestriel de 1,7 %, les obligations à long terme (+3,7 % pour l'indice à long terme FTSE Canada) ayant dépassé les obligations à court terme (+0,1 % pour l'indice à court terme FTSE Canada).

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T2 2021 4,4 T1 2019 7,2 T1 2021 -0,2 T4 2018 -3,5 T4 2020 5,4 T3 2018 0,1 T3 2020 3,0 T2 2018 2,2 T2 2020 9,6 T1 2018 0,2 T1 2020 -7,1 T4 2017 4,4 T4 2019 2,0 T3 2017 0,4 T3 2019 1,7 T2 2017 1,4 T2 2019 2,7 T1 2017 2,9

