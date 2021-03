En 2021, le programme de stages pour étudiants dépassera son objectif en recrutant plus de 40 % de PANC

TORONTO, le 30 mars 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie rend plus difficile que jamais le passage des études au marché du travail, RBC est heureuse d'accueillir encore une fois un groupe diversifié de plus de 1 400 stagiaires d'été qui occuperont divers postes virtuels dans l'ensemble de ses unités opérationnelles et fonctionnelles mondiales à compter du mois de mai.

« Depuis le début de la pandémie, les étudiants ont été durement touchés par la perte d'occasions d'emploi et de stages coopératifs, a déclaré Dave McKay, coprésident de la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur. Il faut plus que jamais procurer aux jeunes l'expérience de travail pratique et les compétences qui les prépareront aux emplois de demain et les aideront à réussir dans une économie en rapide évolution. »

Un récent rapport d'Objectif avenir RBC révèle que plus de la moitié des jeunes travailleurs canadiens ont été touchés par de graves interruptions d'emploi (heures réduites ou emploi éliminé) en raison de la COVID-19. Parmi ces jeunes, certains groupes ont été touchés de façon disproportionnée. Par exemple, selon les Services économiques RBC les femmes de la génération Z représentent 2,5 % de la main-d'œuvre canadienne, mais comptent pour 17 % du déclin total de l'emploi durant la pandémie.

C'est pourquoi RBC demeure déterminée à aider les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les réseaux dont ils ont besoin pour amorcer ou propulser leur carrière.

« Notre toute première cohorte d'étudiants en télétravail a redéfini pour nous les notions d'agilité et de résilience, dit Helena Gottschling, chef des ressources humaines de RBC. Les équipes ont rapidement uni leurs efforts pour reproduire les expériences concrètes qui aident les étudiants à acquérir confiance et compétences. De leur côté, les étudiants se sont particulièrement épanouis dans notre nouveau milieu de travail virtuel, et ils ont fait profiter l'ensemble de RBC de leurs idées novatrices. »

En s'appuyant sur les commentaires reçus en 2020, RBC adapte ses programmes pour améliorer l'expérience de ses stagiaires d'été. En voici les nouveaux éléments clés :

L'Espace Ensemble virtuellement à RBC permettra aux étudiants d'entrer en contact avec les dirigeants, leurs collègues et les autres stagiaires en toute facilité.

permettra aux étudiants d'entrer en contact avec les dirigeants, leurs collègues et les autres stagiaires en toute facilité. Des programmes d'apprentissage interactif (marathons de programmation, série de conférences de la direction, expériences de micro-apprentissage personnalisées) donneront aux étudiants l'occasion de se perfectionner au-delà de leurs tâches quotidiennes.

Les étudiants pourront profiter d'occasions de mentorat ou de collaboration spontanées grâce à notre plateforme de réseautage virtuel, Café RBC.

Au moyen de son programme Objectif avenir RBC - son engagement de 500 millions de dollars sur 10 ans -, RBC continuera de chercher des occasions d'aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel en ces temps difficiles.

