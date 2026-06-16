L'endettement étudiant est courant, mais sa gestion demeure mal comprise, selon un sondage de RBC

Plus de la moitié des étudiants utilisent actuellement ou prévoient utiliser une forme d'aide financière pour financer leurs études postsecondaires. Pourtant, seulement 28 % d'entre eux se sentent en mesure d'estimer avec confiance le temps qu'il leur faudra pour rembourser cette dette.

Par ailleurs, à peine 30 % des étudiants affirment bien comprendre les différences entre les diverses options de financement, notamment les prêts étudiants, les marges de crédit étudiantes et les cartes de crédit.

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque Royale du Canada (RBC) met en lumière un décalage grandissant entre la façon dont les étudiants financent leurs études postsecondaires et leur degré de préparation à gérer les réalités financières qui en découlent. Alors que 57 % des étudiants affirment utiliser ou prévoir utiliser une forme d'aide financière pour leurs études, 25 % disent avoir une faible compréhension du fonctionnement des prêts étudiants et seulement 28 % se sentent très confiants quant à leur capacité d'estimer le temps qu'il leur faudra pour rembourser leur dette.

Ces résultats mettent en évidence une lacune importante : de nombreux étudiants prennent des décisions financières majeures sans bien comprendre les répercussions concrètes que l'endettement pourrait avoir sur leur quotidien et leur avenir financier à long terme.

Les étudiants face à une nouvelle réalité financière

« Ce que nous entendons constamment de la part des étudiants, c'est que le principal défi n'est pas le manque de volonté, mais le manque d'information, dit Lucianna Adragna, vice-présidente, Segments clientèle, Services bancaires courants, RBC. Beaucoup ne connaissent tout simplement pas les options de financement qui s'offrent à eux, ni celles qui correspondent le mieux à leur situation. Avoir confiance en son parcours commence par une bonne compréhension des possibilités qui existent, et c'est précisément là que nous voulons les accompagner. »

Les droits de scolarité ne représentent qu'une partie des coûts. Selon de récentes recherches, une année d'études postsecondaires peut coûter plus de 30 000 $ lorsqu'on tient compte des droits de scolarité, du logement, de l'alimentation, du transport et des manuels scolaires.

Prêts étudiants, marges de crédit et cartes de crédit : ce qu'il faut savoir

Selon le sondage, 62 % des étudiants ont recours à au moins deux sources de financement, y compris les prêts gouvernementaux, les bourses, le soutien familial, les cartes de crédit et les marges de crédit étudiantes, pour payer leurs études.

Pourtant, seulement 30 % d'entre eux affirment bien comprendre les différences entre les diverses options de financement, comme les prêts étudiants, les marges de crédit et les cartes de crédit.

« Emprunter pour financer des études postsecondaires constitue souvent un investissement judicieux dans son avenir et son potentiel de revenus, souligne Sara Son-Hing, vice-présidente, Crédit aux particuliers, RBC. Lorsqu'ils comprennent bien le fonctionnement de l'endettement et qu'ils remboursent leurs emprunts de façon responsable, les étudiants peuvent faire plus que financer leurs études : ils peuvent aussi établir leur dossier de crédit et jeter les bases de l'atteinte de leurs objectifs financiers. »

Plutôt que de considérer l'emprunt comme une simple décision ponctuelle, RBC recommande d'adopter une approche plus pratique tenant compte notamment de l'objectif de l'emprunt, de l'évolution du coût du financement au fil du temps, et des répercussions des modalités de remboursement sur les flux de trésorerie, l'établissement du crédit et l'atteinte des objectifs financiers à long terme.

Les quatre piliers d'un emprunt étudiant responsable

Clarté : amorcer les discussions financières tôt. Les étudiants et leurs parents tiennent souvent pour acquis qu'ils ont une compréhension commune des coûts à assumer et de leur répartition, jusqu'à ce qu'ils constatent que ce n'est pas le cas. Ces conversations devraient avoir lieu bien avant l'échéance des droits de scolarité et permettre d'établir clairement les coûts prévus ainsi que la façon dont chacun sera pris en charge. En cas d'incertitude quant au partage des dépenses ou aux options de financement disponibles, un conseiller RBC peut aider les familles à établir un plan adapté à leur situation.

Les étudiants et leurs parents tiennent souvent pour acquis qu'ils ont une compréhension commune des coûts à assumer et de leur répartition, jusqu'à ce qu'ils constatent que ce n'est pas le cas. Ces conversations devraient avoir lieu bien avant l'échéance des droits de scolarité et permettre d'établir clairement les coûts prévus ainsi que la façon dont chacun sera pris en charge. En cas d'incertitude quant au partage des dépenses ou aux options de financement disponibles, un conseiller RBC peut aider les familles à établir un plan adapté à leur situation. Objet de l'emprunt : savoir ce que l'on finance. Toutes les dettes ne se valent pas. Les sommes empruntées pour payer les droits de scolarité, les manuels ou d'autres dépenses essentielles liées aux études constituent généralement un investissement associé au potentiel de revenu. Les dépenses à court terme ou discrétionnaires sont souvent plus difficiles à suivre et peuvent s'avérer plus difficiles à rembourser.

Toutes les dettes ne se valent pas. Les sommes empruntées pour payer les droits de scolarité, les manuels ou d'autres dépenses essentielles liées aux études constituent généralement un investissement associé au potentiel de revenu. Les dépenses à court terme ou discrétionnaires sont souvent plus difficiles à suivre et peuvent s'avérer plus difficiles à rembourser. Marge de sécurité : se préparer aux imprévus. Une année scolaire se déroule rarement exactement comme prévu. Une hausse du loyer, un changement d'emploi ou des dépenses inattendues peuvent rapidement bouleverser un budget. Prévoir une certaine marge de manœuvre pour faire face à au moins une dépense imprévue par trimestre peut réduire le stress financier lorsque les circonstances changent.

Une année scolaire se déroule rarement exactement comme prévu. Une hausse du loyer, un changement d'emploi ou des dépenses inattendues peuvent rapidement bouleverser un budget. Prévoir une certaine marge de manœuvre pour faire face à au moins une dépense imprévue par trimestre peut réduire le stress financier lorsque les circonstances changent. Conséquences : ne dissociez pas l'emprunt du remboursement. Comme de nombreux étudiants ne mesurent pas pleinement l'incidence des intérêts sur le montant qu'ils devront rembourser après leurs études, il est utile de réfléchir aux modalités et aux conséquences du remboursement dès le moment où l'on emprunte. Comprendre comment une dette évolue au fil du temps permet de prendre aujourd'hui des décisions plus faciles à gérer demain.

Des outils RBC pour vous aider à planifier, à établir votre budget et à rembourser vos dettes d'études

Prendre des décisions financières n'est pas toujours simple, mais RBC met à votre disposition plusieurs outils pratiques pour vous accompagner.

Guide de financement des études. Un aperçu des différentes options d'emprunt, de leurs usages recommandés et des modalités de remboursement.

Calculatrice de budget étudiant. Un outil qui vous aide à estimer les dépenses liées aux études.

Quelle est votre attitude à l'égard de l'argent ? Un jeu-questionnaire conçu pour vous aider à mieux comprendre votre rapport à l'argent, vos habitudes de dépenses et votre attitude à l'égard de l'endettement, afin de renforcer votre confiance en matière d'épargne et de planification.

Comment consulter votre cote de solvabilité. Un outil qui vous permet de consulter votre cote de crédit en temps réel.

Alors qu'un nombre croissant d'étudiants ont recours à une aide financière pour leurs études postsecondaires, il est important qu'ils comprennent le fonctionnement des différentes options qui s'offrent à eux. RBC veut aider les étudiants et leurs familles à s'y retrouver parmi les nombreuses considérations liées au financement des études postsecondaires afin qu'ils puissent consacrer moins de temps aux préoccupations financières et davantage à leur réussite scolaire. Pour en savoir plus sur la planification et le financement des études en toute confiance, consultez notre guide sur les marges de crédit étudiantes au Canada.

Méthodologie du sondage

Ces conclusions sont tirées d'un sondage en ligne mené par Prodege entre le 15 et le 29 mai 2026 au nom de Craft Public Relations, à la demande de RBC. Le sondage a été réalisé auprès de 1 600 Canadiens âgés de 17 à 24 ans actuellement aux études postsecondaires ou ayant l'intention d'entreprendre de telles études. Les répondants reflètent la répartition démographique normale des membres du panel de recherche de Prodege. Aucun quota démographique ni aucune autre méthodologie post-sondage n'ont été appliqués. Pour un échantillon de 1 600 personnes, la marge d'erreur de l'étude est de plus ou moins 2.4 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 % ; elle est plus élevée parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être touchés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

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Le présent bulletin vise uniquement à offrir des renseignements généraux et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne devraient pas être considérés comme constituant une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement de leur auteur à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Personne-ressource, médias :

Matt Trocchi, Communications, RBC

SOURCE RBC Groupe Financier