Ces rapports clés décrivent comment, par sa stratégie fondée sur sa raison d'être et son dynamisme, RBC contribue à bâtir un avenir plus inclusif et durable

TORONTO, le 2 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a fait paraître quatre rapports qui témoignent de ses objectifs et de son engagement à contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités :

Le Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) 2021 de RBC présente des perspectives sur l'approche, les stratégies globales, les engagements et la performance de la Banque relativement aux enjeux ESG.





présente des perspectives sur l'approche, les stratégies globales, les engagements et la performance de la Banque relativement aux enjeux ESG. Le Rapport Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) 2021 de RBC souligne les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du GIFCC en ce qui concerne la communication des risques et des occasions liés aux changements climatiques et établit de nouveaux objectifs en concordance avec les engagements de la Banque à atteindre un bilan de zéro émission nette.





souligne les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du GIFCC en ce qui concerne la communication des risques et des occasions liés aux changements climatiques et établit de nouveaux objectifs en concordance avec les engagements de la Banque à atteindre un bilan de zéro émission nette. Le Rapport de RBC sur la diversité et l'inclusion 2021 décrit de façon détaillée les priorités, les programmes et les résultats de la Banque en matière de diversité et d'inclusion. Par des perspectives fondées sur des données, le rapport présente des programmes, des engagements et des initiatives qui font progresser la diversité, renforcent l'inclusion, dont l'inclusion économique, et permettent à RBC d'atteindre ses objectifs de diversité et d'inclusion.





décrit de façon détaillée les priorités, les programmes et les résultats de la Banque en matière de diversité et d'inclusion. Par des perspectives fondées sur des données, le rapport présente des programmes, des engagements et des initiatives qui font progresser la diversité, renforcent l'inclusion, dont l'inclusion économique, et permettent à RBC d'atteindre ses objectifs de diversité et d'inclusion. La Déclaration de responsabilité publique 2021 de RBC, pour sa part, décrit notre apport à l'économie et à la société canadiennes, essentiel à la raison d'être de la Banque : contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

« RBC a toujours joué un rôle actif dans les collectivités où vivent et travaillent ses employés en s'attaquant aux plus grands défis sociétaux. Ces rapports clés reposent sur les efforts considérables de ces employés, qui tirent parti des ressources, des capacités et de l'influence de RBC pour créer un avenir plus inclusif, durable et prospère », dit Dave McKay, président et chef de la direction, RBC.

Voici quelques faits saillants des rapports de 2021 qui témoignent de l'engagement et du travail de RBC en vue d'accélérer le changement :

Promouvoir la diversité et l'inclusion économique

Intégration de pratiques d'embauche favorisant l'équité et l'inclusion - 51 % des personnes nouvellement embauchées se déclarent femme à l'échelle mondiale, et 37 % se déclarent Noir, Autochtone ou personne de couleur (NAPC) au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. Lancement d'une nouvelle solution de financement offrant des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux entrepreneurs noirs du Canada dans le cadre de notre engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir les entreprises dirigées par des Noirs.

dans le cadre de notre engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir les entreprises dirigées par des Noirs. Élargissement de partenariats communautaires, notamment avec l'Université des Premières Nations du Canada pour offrir le programme d'apprentissage Les quatre saisons de la réconciliation à tous les Canadiens.

pour offrir le programme d'apprentissage Les quatre saisons de la réconciliation à tous les Canadiens. Dépassement de l'objectif de l'exercice 2021 qui était d'attribuer aux jeunes NAPC 40 % de nos emplois d'été.

Création d'occasions pour les gens d'acquérir les connaissances, les aptitudes et la confiance dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur leurs finances et atteindre leurs objectifs grâce à plus de 25 solutions de littératie et d'inclusion financières offertes directement par RBC ou par l'intermédiaire de partenaires.

Accélérer la transition zéro émission nette

Poursuite des objectifs et des engagements en adéquation avec la Stratégie climatique RBC, notre stratégie climatique à quatre piliers. Progrès vers l'atteinte de notre engagement de financement durable de 500 milliards de dollars d'ici 2025 et de notre engagement à atteindre d'ici 2050 un bilan de zéro émission nette découlant de nos activités de prêt.

de notre engagement à atteindre d'ici 2050 un bilan de zéro émission nette découlant de nos activités de prêt. Adhésion à l'alliance bancaire zéro émission nette, une initiative sectorielle mondiale visant à accélérer les efforts de lutte contre les changements climatiques et à faciliter une transition ordonnée et juste vers un avenir carboneutre.

Transparence accrue passant par la divulgation de nos premières estimations des émissions découlant de nos activités de prêt dans les six catégories d'actifs, conformément à la méthode du Partnership for Carbon Accounting Financials.

Publication du rapport Une transition à 2 billions de dollars qui trace les voies que doit suivre le Canada pour surmonter les défis et saisir les occasions que présente le virage vert.

pour surmonter les défis et saisir les occasions que présente le virage vert. Financement de plus de 100 initiatives visant à résoudre des problèmes environnementaux pressants par Techno nature RBC - grâce à 125 partenariats depuis 2019, nous avons injecté plus de 27 millions de dollars dans la collectivité.

Bâtir des collectivités plus fortes

Versement de plus de 140 millions de dollars à l'échelle mondiale sous forme de dons et d'investissements dans les collectivités, entre autres afin d'atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 et de secourir des sinistrés.

Création pour nos employés d'occasions de devenir des agents de changement dans le cadre de notre Campagne de dons des employés au Canada , qui a permis de recueillir 23 millions de dollars pour plus de 5 000 organismes de bienfaisance.

, qui a permis de recueillir 23 millions de dollars pour plus de 5 000 organismes de bienfaisance. Soutien de plus de 265 millions de dollars depuis 2017 à plus de 3,6 millions de jeunes Canadiens par l'intermédiaire d'Objectif avenir RBC, qui les prépare aux emplois de demain.

Doublage du montant des bourses d'études pour Autochtones, qui peuvent maintenant atteindre 10 000 $ par année pendant une période maximale de quatre ans.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Les déclarations prospectives du présent communiqué comprennent des déclarations relatives à nos engagements dans le cadre de la Stratégie climatique RBC, notamment d'octroyer 500 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025 et d'atteindre d'ici 2050 un bilan de zéro émission nette découlant de nos activités de prêt. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie dans le but de renseigner nos parties prenantes sur certaines des façons dont nous avons l'intention de participer à la transition vers une économie zéro émission nette ; elle pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

De par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que les prédictions, prévisions, projections, attentes, conclusions et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas, que nos hypothèses soient erronées, et que nos objectifs, notre vision, nos engagements, nos buts, nos cibles et nos stratégies d'atténuation et d'adaptation aux risques et aux occasions liés aux changements climatiques ne se réalisent pas. De plus, bon nombre des hypothèses, normes, paramètres et mesures utilisés dans la préparation de l'information prospective contenue dans le présent communiqué continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme garantie. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risques.

Ces facteurs, dont plusieurs échappent au contrôle de RBC et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, comprennent : les conditions climatiques et les événements météorologiques ; notre capacité à recueillir et à vérifier les données sur les répercussions environnementales ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès diverses initiatives dans l'ensemble de l'entreprise dans les délais impartis ; la conformité de divers tiers à nos politiques et procédures ; le cadre juridique et réglementaire ; les risques liés à la conformité à la réglementation (qui pourraient nous assujettir à diverses poursuites pour motifs légaux ou réglementaires pouvant déboucher sur des contraintes réglementaires, des pénalités et des amendes) ; les risques stratégiques, réputationnels, concurrentiels, liés au cadre juridique et réglementaire, et systémiques ; et d'autres risques analysés dans les sections portant sur les risques et la section « Incidence de la pandémie de COVID-19 » de notre Rapport annuel 2021 pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2021, et dans la section « Gestion du risque » de notre Rapport trimestriel pour la période de trois mois terminée le 31 janvier 2022.

De plus, alors que RBC travaille à la réalisation de ses objectifs liés au climat, des facteurs externes qui échappent à son contrôle raisonnable peuvent nuire à leur réalisation, notamment : les efforts de décarbonisation variables d'une économie à l'autre ; le besoin de politiques climatiques réfléchies dans le monde ; les données plus nombreuses et améliorées ; les méthodologies raisonnablement appuyées ; les avancées technologiques ; l'évolution du comportement des consommateurs ; la recherche d'un équilibre entre les objectifs intermédiaires de réduction des émissions et une transition ordonnée et juste, et d'autres considérations importantes, notamment les obligations légales et réglementaires.

Nous tenons à préciser que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Elynn Wareham, Communications, RBC, [email protected], 647 533-8152