RBC publie l'édition 2020 du Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance), du rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et du Rapport sur les obligations vertes

Malgré une année des plus difficiles, RBC concrétise sa raison d'être en accomplissant d'importants progrès en matière d'ESG et en accélérant la réalisation de ses engagements à cet égard

TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Après une année marquée par la pandémie et les bouleversements qui ont suivi, RBC a publié aujourd'hui des rapports qui témoignent de la réalisation accélérée de ses engagements et de ses objectifs audacieux, axés sur sa raison d'être - contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités :

Le Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) 2020 de RBC présente des perspectives sur les stratégies globales, les nouveaux engagements et ceux en cours ainsi que la performance relativement aux enjeux ESG.

Le rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) 2020 de RBC souligne les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du GIFCC en ce qui concerne la communication des risques et des occasions liés aux changements climatiques.

Le Rapport sur les obligations vertes 2020 de RBC fournit aux investisseurs des renseignements concernant l'émission, en 2019, d'obligations vertes à cinq ans d'un montant de 500 millions d'euros, notamment des détails sur le Portefeuille d'obligations vertes, l'affectation du produit à ce portefeuille et les incidences environnementales connexes.

« Les événements de la dernière année ont confirmé ce que nous pensions déjà : pour créer un monde réellement prospère, notre voie commune vers l'avenir doit être à la fois durable et inclusive, explique Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Le succès de notre entreprise passe d'abord et avant tout par la prospérité de la société. C'est pourquoi la Banque continuera d'être un facteur de changement positif : elle participera aux efforts de reprise dans les secteurs où les besoins sont les plus pressants, elle ouvrira la voie vers la prospérité des jeunes, elle favorisera la mobilité économique et la prospérité sociale pour les entrepreneurs et les collectivités sous-représentés, et elle soutiendra des millions de clients dans la transition zéro émission nette et la lutte contre les changements climatiques. »

RBC contribue à bâtir un avenir plus durable, inclusif et prospère pour tous. Voici quelques exemples de ses contributions en 2020 (présentées en détail dans les rapports) :

Gouvernance et intégrité

Première banque canadienne à publier un plan d'action détaillé de lutte au racisme systémique, dont des mesures directes dans trois axes d'intervention : la croissance économique et la création de richesse, l'investissement dans l'avenir, et la redéfinition de ce qui constitue un leadership inclusif

Publication d'une déclaration des droits de la personne pour assurer le respect des droits de la personne reconnus à l'échelle internationale conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies

Promotion de la diversité et de l'inclusion - 42 % et 17 % des membres du conseil d'administration de RBC sont respectivement des femmes et des personnes autochtones, noires ou de couleur (PANC)

Valeur pour les clients

Programmes de soutien RBC offrant à plus de 620 000 clients touchés par la COVID-19 une aide immédiate et à long terme

Accord de reports de versements sur des prêts totalisant plus de 90 milliards de dollars durant la pandémie de COVID-19

Investissement de 73,3 milliards de dollars en finance durable dans le cadre d'un objectif de 500 milliards de dollars d'ici 2025 (après l'atteinte de l'objectif initial de 100 milliards de dollars en 2019)

Valeur pour les collectivités

Versement de 142,2 millions de dollars à l'échelle mondiale sous forme de dons et d'investissements dans les collectivités, entre autres afin d'atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 et de soutenir la communauté artistique

Soutien aux organismes de bienfaisance partenaires au moyen de mesures exceptionnelles, dont un financement flexible leur permettant de poursuivre leurs activités essentielles, ainsi qu'un engagement à ne pas interrompre leur financement

Dans le cadre de la Campagne annuelle de dons des employés RBC, collecte de 23,9 millions de dollars au profit de plus de 4 300 organismes de bienfaisance canadiens

Valeur pour les employés

Première banque canadienne à s'engager à ce qu'aucun employé ne perde son poste en raison de la pandémie de COVID-19 en 2020

Lancement rapide d'un large éventail de programmes de santé, de sécurité et de bien-être afin d'écouter, de mobiliser et de soutenir les employés (résultat : 91 % des employés ont affirmé se sentir bien soutenus par RBC)

Adoption de pratiques d'embauche plus équitables et inclusives - 51 % et 35 % des personnes nouvellement embauchées sont respectivement des femmes ou des PANC

Valeur pour la planète

Mise à jour des objectifs et des engagements dans le cadre de la stratégie globale sur les changements climatiques en 2021, y compris un nouvel engagement plus audacieux à atteindre un bilan de zéro émission nette découlant des activités de prêt d'ici 2050 et à conserver un bilan carboneutre dans ses propres activités

à conserver un bilan carboneutre dans ses propres activités Première institution financière au Canada à signer une convention d'achat d'énergie renouvelable à long terme - l'une des plus importantes au pays

à signer une convention d'achat d'énergie renouvelable à long terme - l'une des plus importantes au pays Par l'entremise de Techno nature RBC, versement de plus de neuf millions de dollars à 124 partenaires qui s'attaquent à des problèmes environnementaux pressants en faisant appel à la technologie et à l'innovation

