TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - RBC Marchés des Capitaux, division des services de banque d'investissement de la Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York), a souligné aujourd'hui son récent appui à la finance durable dans le secteur public ainsi que les progrès réalisés dans l'atteinte des ambitieux objectifs ESG de la Banque.

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de principal conseiller dans l'élaboration du cadre d'obligations durables novateur d'Exportation et développement Canada (« EDC »), lancé récemment. Le nouveau cadre a pour but de rehausser le soutien offert aux initiatives qui créent un monde plus équitable et plus durable. À cette fin, en plus des obligations vertes offertes depuis 2014, EDC émettra des obligations durables, sociales et de transition novatrices.

« RBC Marchés des Capitaux est fière de s'associer à Exportation et développement Canada pour mettre en œuvre ce cadre d'obligations durables important, créé au bon moment. EDC a été la première Institution financière canadienne à émettre des obligations vertes, et elle est maintenant parmi les premières à intégrer le financement de transition à son cadre, a déclaré Sarah Thompson, première directrice générale, Finance durable, RBC Marchés des Capitaux. RBC s'engage à offrir les conseils et les solutions dont nos clients ont besoin pour faire progresser le marché des obligations durable, afin d'assurer un avenir plus inclusif et plus durable. »

« Pour que nous puissions aider les entreprises canadiennes à rehausser leur compétitivité et faciliter leur parcours vers la durabilité, nous devons collaborer avec des partenaires clés comme RBC Marchés des Capitaux, a déclaré Justine Hendricks, première vice-présidente et chef du développement durable d'EDC. L'ajout d'obligations sociales et de transition à notre cadre nous permet de financer les entreprises et les projets au sein desquels on prend les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et les inégalités sociales, et nous encourageons les autres à faire de même ».

La collaboration de RBC avec EDC est le dernier exemple de la façon dont la Banque tire parti de son expertise en services-conseils pour aider ses clients du secteur public à réaliser leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En février, RBC Marchés des Capitaux a participé à l'élaboration du nouveau cadre d'obligations vertes de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP).

« Les gouvernements, les organisations du secteur public et les entreprises comme RBC ont un rôle à jouer pour assurer un avenir durable, a déclaré Alex Caridia, premier directeur général et chef, Secteur public, RBC Marchés des Capitaux. En tant que plus grand fournisseur de services de banque d'investissement au Canada, nous sommes en mesure d'offrir des conseils et du soutien et de mettre à profit nos connaissances afin d'aider les organisations du secteur public à atteindre leurs objectifs ESG, tout en nous fixant nous-mêmes des objectifs ambitieux. »

Le 2 mars 2022, RBC a publié son Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) 2021. On y présente des perspectives sur l'approche, les stratégies globales, les engagements et la performance de la Banque relativement aux enjeux ESG. Il porte entre autres sur les objectifs et les engagements en adéquation avec la Stratégie climatique RBC ainsi que sur les progrès de la Banque vers l'atteinte de sa cible de financement durable à 500 milliards de dollars d'ici 2025 et sur son engagement à atteindre d'ici 2050 un bilan de zéro émission nette découlant de ses activités de prêt.

RBC Marchés des Capitaux s'est classée au premier rang des courtiers au chapitre de la souscription d'obligations vertes et possède la plus importante part du marché d'émissions d'obligations vertes du secteur public au Canada .

. En 2021, RBC avait octroyé 298 milliards de dollars en financement durable. Son engagement consiste à atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2025.

La Banque est active sur les marchés nord-américain et européen du carbone. Au cours de l'exercice 2021, elle a négocié des crédits d'émissions de plus de 1,5 milliard de tonnes d'équivalent CO2, soit une hausse de 135 % par rapport à l'exercice 2020.

Depuis sa création en 2015, le groupe Investissements dans la collectivité - États-Unis de RBC Marchés des Capitaux a financé une capacité énergétique de plus de 2,1 gigawatts produite par 35 000 actifs d'énergie renouvelable.

De plus, en 2022, RBC Marchés des Capitaux a présenté sa deuxième conférence annuelle mondiale sur les critères ESG et tiendra sa neuvième conférence annuelle sur les titres de créance durables du 5 au 6 avril.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

