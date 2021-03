Le prix souligne une approche novatrice et collaborative mise à profit pour offrir une solution d'intelligence artificielle visant à améliorer les activités de négociation des clients et à leur fournir des renseignements faciles à comprendre

NEW YORK, le 9 mars 2021 /CNW/ - RBC Marchés des Capitaux a remporté le tout premier prix de la technologie modèle orientée vendeur Celent 2021 pour le développement d'Aiden®, une plateforme de négociation électronique axée sur l'intelligence artificielle et conçue en partenariat avec Borealis AI. Le prix souligne la vision de RBC qui consiste à compter parmi les meilleurs au monde pour libérer le potentiel de l'intelligence artificielle et en faire profiter ses clients de manière responsable.

Les prix de la technologie modèle orientée vendeur Celent reconnaissent les meilleures pratiques en matière d'utilisation des technologies dans divers secteurs essentiels à la réussite des marchés des capitaux. Les initiatives gagnantes doivent démontrer clairement les avantages commerciaux, l'innovation et l'excellence de la technologie ou de la mise en œuvre de celle-ci.

« Ce prix rend hommage aux efforts de collaboration importantes entre nos négociateurs et nos experts de l'intelligence artificielle qui ont contribué au développement d'Aiden®, ainsi qu'à notre ferme engagement à maintenir une orientation client dans la prestation de tous nos services et solutions, a déclaré Shary Mudassir, cochef, Négociation et algorithmes électroniques mondiaux, RBC Marchés des Capitaux. RBC réinvente l'avenir des services financiers en mettant l'accent sur l'anticipation des besoins des clients et les solutions pour y répondre de façon novatrice. De nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, visent à offrir davantage de renseignements et de valeur à nos clients, aujourd'hui et demain. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à innover et à élaborer des solutions de pointe pour nos clients des Marchés des Capitaux. »

La plateforme Aiden®, lancée officiellement en octobre 2020, utilise un algorithme VWAP et est offerte aux clients de RBC Marchés des Capitaux du monde entier qui négocient dans les marchés boursiers américains et canadiens. En développant conjointement Aiden®, RBC Marchés des Capitaux et Borealis AI, centre de recherche sur l'intelligence artificielle de premier plan créé par RBC, se sont ainsi attaquées à l'un des plus grands défis modernes en IA : appliquer l'apprentissage par renforcement profond à un domaine en constante évolution comme la négociation de titres, et fournir à ses utilisateurs des résultats mesurables et explicables.

La volatilité du marché en période de COVID-19 a constitué un excellent terrain d'essai pour Aiden®.

« Le point marquant pour nous pendant la période de grande volatilité du marché causée par la COVID-19 est qu'Aiden® a été en mesure de reconnaître les changements soudains du marché, de s'y adapter et de préserver le rendement des clients, a souligné M. Mudassir. L'algorithme VWAP d'Aiden® n'est que la première étape fondamentale de l'évolution de la plateforme. Nous croyons qu'il existe de nombreuses possibilités d'accroître la capacité d'Aiden® à fournir des renseignements supplémentaires à nos clients et d'appliquer d'autres stratégies et catégories de titres. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite .

À propos de RBC Marchés des Capitaux

RBC Marchés des Capitaux est reconnue par les plus grandes sociétés et les plus importants investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs, fonds de capital-investissement et gouvernements partout dans le monde, comme un partenaire de confiance ayant une expertise poussée dans les marchés des capitaux, les services bancaires et les services financiers. Nous occupons une bonne position dans les marchés des capitaux les plus importants et les plus établis et comptons plus de 7 300 employés, répartis dans 70 bureaux de 15 pays en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, ce qui inclut plus de 80 % de l'activité des services de banque d'investissement mondiaux chaque année.

À propos de Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Borealis AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention particulière à l'IA responsable, le traitement du langage naturel et l'apprentissage par renforcement, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.borealisai.com.



Pour obtenir de plus amples renseignements sur la plateforme Aiden®, veuillez visiter : www.rbccm.com/aiden.

