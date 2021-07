Des emplois en technologie valorisants qui présentent un potentiel de croissance contribueront à renforcer l'écosystème technologique émergent de la ville

TORONTO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui son intention de créer 300 postes en technologie dans un nouveau centre d'innovation à Calgary dont le lancement devrait avoir lieu en septembre. Ce carrefour contribuera à la croissance de l'écosystème technologique de la ville grâce à des emplois valorisants dans des domaines à forte demande comme l'intelligence artificielle, l'ingénierie des données, le développement de logiciels agiles généralistes, l'ingénierie de la fiabilité de site, l'apprentissage automatique et l'analyse de données.

« Nous constatons qu'il existe de formidables possibilités en Alberta à mesure que nous augmentons nos capacités technologiques et notre présence dans le domaine, a déclaré Jeff Boyd, président régional, Alberta et territoires, RBC. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir activement tous les secteurs de notre économie diversifiée, au moment où la province s'adapte aux transitions économiques et sectorielles qui ont déjà commencé. »

« La diversification de notre économie par la technologie et l'innovation est un élément clé du plan de relance de l'Alberta. Je suis ravi de voir RBC accroître sa présence en Alberta par cet investissement dans notre secteur technologique en plein essor, a déclaré le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney. Grâce à un écosystème d'innovation dynamique, à l'accès aux meilleurs talents et à un faible coût de la vie, l'Alberta est en voie d'être un chef de file pour les années à venir dans ce secteur créateur d'emplois. »

Au cours des trois prochaines années, RBC devrait accueillir 300 employés du secteur des technologies dans son nouvel Espace innovation de Calgary. Ils feront partie de l'équipe mondiale de Technologie et exploitation et contribueront à la stratégie de l'organisation visant à créer plus de valeur grâce à la technologie, de même qu'à bâtir un écosystème d'innovation qui renforce l'autonomie de ses clients, fait évoluer les entreprises et soutient les collectivités. Ils se joindront aux quelque 1 500 employés de RBC à Calgary et aux 4 000 employés et plus en Alberta qui soutiennent actuellement ses activités de Gestion de patrimoine, de Marché des capitaux et des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

« À titre d'employeur de choix pour les technologues, RBC s'engage à développer les talents technologiques en Alberta et à tirer parti des relations, nouvelles ou existantes, avec ses partenaires de la province, a déclaré Jules Andrew, première vice-présidente, Technologie et exploitation, RBC. Nous sommes heureux de faire partie de la communauté technologique en plein essor de Calgary et de proposer des carrières technologiques de grande valeur qui présentent des possibilités d'avancement et de perfectionnement professionnel. »

« Nous avons hâte d'appuyer l'expansion de RBC en Alberta et la technologie qu'elle développera et fera progresser, a déclaré Greg Baker, chef de la direction intérimaire et vice-président, Marchés internationaux, Invest Alberta. Le nouvel Espace innovation de RBC à Calgary permettra d'assurer une fusion entre le secteur technologique et l'écosystème d'innovation florissants de l'Alberta, le tout dans un endroit où vous trouverez quelques-uns des esprits les plus brillants au monde et une qualité de vie élevée. »

« Nous sommes ravis de la décision de RBC d'établir un centre d'innovation pour les technologues financiers, ce qui renforce le rôle de Calgary dans le secteur de la finance internationale. Cet investissement témoigne des forces de la métropole albertaine dans des domaines comme la science des données et la conception de logiciels, ainsi que de l'attrait général de la ville en tant que centre de technologie et d'innovation. C'est avec plaisir que nous serons un partenaire de confiance de RBC au sein de l'écosystème technologique de Calgary », a déclaré le maire de Calgary, Naheed Nenshi.

Les entreprises, partenaires et institutions qui souhaitent établir un partenariat avec RBC peuvent communiquer avec l'équipe de l'Espace innovation de Calgary ([email protected]) pour obtenir de plus amples renseignements. Les personnes qui désirent poser leur candidature peuvent consulter la page https://jobs.rbc.com/calgaryinnovationhub pour voir les postes disponibles.

