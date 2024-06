TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - L'économie canadienne connaît actuellement une période de stagnation. Ajustée en fonction de l'inflation et de l'immigration, elle a peu progressé depuis dix ans et n'a toujours pas surmonté les effets de la pandémie.

Dans ce contexte, RBC lance le projet Croissance , une initiative en plusieurs volets axée sur la recherche de perspectives clés dans les domaines de la productivité, de l'intelligence artificielle, de l'agriculture, de l'immigration, du commerce et du perfectionnement des aptitudes afin de concevoir des stratégies réalisables aptes à stimuler la croissance économique au Canada.

« Les Canadiens nous disent que l'incertitude économique - faible croissance, mais prix plus élevés - constitue leur principale préoccupation. Il s'agit donc d'une importante priorité pour RBC : nous réunissons des intervenants partout au pays afin d'échanger sur les idées et les solutions qui pourraient permettre de stimuler notre économie. Nous effectuons également des investissements stratégiques pour aider la main-d'œuvre canadienne à acquérir les aptitudes qui répondront aux besoins actuels et à venir du marché du travail. » John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la direction.

Le groupe Services économiques et leadership avisé RBC a publié aujourd'hui Le défi de la croissance au Canada : pourquoi l'économie est au point mort , le premier rapport de recherche du projet Croissance. On y explique les conditions qui ont fait en sorte que les Canadiens travaillent plus et produisent moins, ainsi que les raisons qui font de notre productivité collective le problème économique le plus urgent pour notre pays.

« L'économie canadienne stagne depuis le début du siècle, la croissance de la productivité s'établissant en moyenne à moins de 1 % par an et le PIB par habitant, à seulement 70 % de celui des États-Unis, a déclaré Nathan Janzen, économiste en chef adjoint, Services économiques et leadership avisé RBC.

« De nombreux facteurs contribuent au problème, entre autres le manque d'investissement de la part des entreprises et la lourdeur des lois fiscales. Toutefois, notre recherche démontre qu'il existe des solutions difficiles à mettre en œuvre, mais réalisables. »

Le rapport Le défi de la croissance au Canada cerne cinq politiques favorables à la croissance qui profiteraient aux propriétaires d'entreprises et aux travailleurs :

Réduction des lourdeurs administratives et des barrières au commerce intérieur : Il serait souhaitable d'accroître la rapidité et la prévisibilité des approbations de projets et de réduire les coûts de possession pour les entreprises envisageant de nouveaux investissements au Canada .

: Il serait souhaitable d'accroître la rapidité et la prévisibilité des approbations de projets et de réduire les coûts de possession pour les entreprises envisageant de nouveaux investissements au . Exploitation améliorée des compétences des immigrants : La reconnaissance des qualifications de professionnels formés à l'étranger dans des domaines comme les soins de santé augmenterait la productivité et les revenus de ces travailleurs, tout en aidant à résoudre le problème chronique de la pénurie de ces travailleurs sur le marché du travail.

La reconnaissance des qualifications de professionnels formés à l'étranger dans des domaines comme les soins de santé augmenterait la productivité et les revenus de ces travailleurs, tout en aidant à résoudre le problème chronique de la pénurie de ces travailleurs sur le marché du travail. Amélioration de la compétitivité fiscale : Les règles fiscales devraient être plus claires, en particulier pour les personnes qui ont le plus besoin des avantages visés, c'est-à-dire les nouvelles entreprises et les ménages à faible revenu.

Les règles fiscales devraient être plus claires, en particulier pour les personnes qui ont le plus besoin des avantages visés, c'est-à-dire les nouvelles entreprises et les ménages à faible revenu. Adoption de nouvelles technologies : Des investissements « plus intelligents », par exemple dans l'IA, pourraient contribuer à améliorer la productivité, mais le taux d'adoption de ces technologies est faible au Canada . La facilitation de l'investissement dans les nouvelles technologies grâce à l'amélioration de l'efficience et de la prévisibilité du système canadien d'approbation des projets et la simplification du régime fiscal permettrait de soutenir notre compétitivité à l'échelle mondiale.

Des investissements « plus intelligents », par exemple dans l'IA, pourraient contribuer à améliorer la productivité, mais le taux d'adoption de ces technologies est faible au . La facilitation de l'investissement dans les nouvelles technologies grâce à l'amélioration de l'efficience et de la prévisibilité du système canadien d'approbation des projets et la simplification du régime fiscal permettrait de soutenir notre compétitivité à l'échelle mondiale. Accroissement de la main-d'œuvre hautement qualifiée : Une utilisation accrue de l'apprentissage intégré au travail (programmes coopératifs et stages) permettrait de répondre aux besoins actuels et à venir.

Bien que les solutions politiques puissent contribuer à stimuler la croissance, il est tout aussi important que le Canada adopte une mentalité axée sur la croissance. Dans le rapport Le défi de la croissance au Canada, on soutient que si les Canadiens se concentraient collectivement sur l'économie de l'avenir, c'est-à-dire une économie qui récompense l'innovation, célèbre la compétitivité, investit à la fois dans les personnes et la technologie, et génère des rendements avec efficience, alors le casse-tête de la productivité serait plus facile à résoudre. Et la croissance ferait son retour.

Préparer les Canadiens au monde du travail de l'avenir

Le mandat du projet Croissance comportera aussi des appels à l'action visant l'acquisition par les Canadiens des aptitudes dont ils auront besoin pour exceller dans le monde du travail de l'avenir. Pour renforcer cet engagement, RBC Fondation versera des dons totalisant 2 millions de dollars à cinq collèges des provinces de l'Atlantique pour appuyer l'éducation et la formation sur les aptitudes environnementales dans ces régions.

Le Collège de l'Atlantique Nord et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick utiliseront ces fonds pour concevoir des programmes d'études professionnelles sur les véhicules électriques. Les fondations du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick utiliseront ces dons pour offrir des programmes de formation technique en énergie éolienne et solaire afin de répondre à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée dans les deux provinces.

À l'Île-du-Prince-Édouard, un don à la Holland College Foundation contribuera au financement d'un projet de rénovation écologique de quatre ans qui transformera une résidence sur le campus en un modèle d'efficacité énergétique et de durabilité.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le projet Croissance et lire le rapport Le défi de la croissance au Canada : pourquoi l'économie est au point mort sur le nouvel Espace Croissance RBC .

