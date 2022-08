Ce don permettra de soutenir le recrutement de bénévoles et d'apporter une aide essentielle aux personnes touchées par des catastrophes naturelles

TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et RBC Fondation ont annoncé aujourd'hui leur appui aux efforts de la Croix-Rouge canadienne en vue de renforcer ses services d'intervention d'urgence à l'échelle du pays, par des dons en argent de deux millions de dollars et un soutien en nature d'un million de dollars au cours des trois prochaines années.

La Croix-Rouge canadienne, l'un des plus importants organismes humanitaires au monde, vient en aide aux personnes, aux petites entreprises et aux partenaires communautaires touchés par des situations d'urgence, notamment les catastrophes naturelles. L'organisme peut compter sur une équipe d'experts, d'employés et de bénévoles hautement qualifiés en matière de gestion des situations d'urgence, présente dans des collectivités partout au Canada et prête à agir rapidement.

Au Canada, on pourrait connaître une augmentation du nombre de situations d'urgence majeure consécutives ou simultanées, et la Croix-Rouge prévoit qu'elle devra intervenir au cours de plus de 230 catastrophes, les dix prochaines années. C'est pourquoi il est essentiel que les Canadiens se concentrent sur la préparation aux situations d'urgence, afin d'être mieux en mesure de gérer celles-ci pendant qu'elles se produisent, et par la suite. De plus, la préparation aux situations d'urgence peut contribuer à réduire les pertes en vies humaines, les effets négatifs sur la santé mentale et les répercussions sur les collectivités.

Le partenariat soutiendra ce qui suit :

Le recrutement ciblé de premiers répondants et de bénévoles aptes à intervenir lors de situations d'urgence dans leur collectivité et ailleurs au Canada .

de premiers répondants et de bénévoles aptes à intervenir lors de situations d'urgence dans leur collectivité et ailleurs au . La formation spécialisée de premiers répondants et de bénévoles, afin que ceux-ci puissent mettre en place des hôpitaux mobiles, mener des activités en mode virtuel et évaluer les besoins.

de premiers répondants et de bénévoles, afin que ceux-ci puissent mettre en place des hôpitaux mobiles, mener des activités en mode virtuel et évaluer les besoins. Le renforcement des capacités pour appuyer le déploiement d'équipes dans les 24 à 72 heures, en facilitant le transfert des ressources sur un même site et entre plusieurs sites.

pour appuyer le déploiement d'équipes dans les 24 à 72 heures, en facilitant le transfert des ressources sur un même site et entre plusieurs sites. Le bénévolat axé sur les aptitudes avec la participation de membres de la haute direction et d'experts de RBC, mettant à profit leurs talents en matière de recherche et d'analyse, de mise en œuvre et d'évaluation pour venir en aide de façon appropriée à des personnes qui en ont besoin. Ces personnes donneront des conseils sur la formation, l'engagement communautaire et les pratiques d'intervention en situation d'urgence en mettant l'accent sur l'inclusion des genres et la sensibilisation aux réalités culturelles afin de mieux répondre aux besoins des communautés représentatives de la diversité de partout au Canada .

« Lorsqu'une catastrophe naturelle se produit, les Canadiens demandent comment ils peuvent aider, a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Ce partenariat entre RBC et la Croix-Rouge canadienne permettra aux Canadiens de faire exactement cela - aider. Nous fournissons aux employés de RBC et aux Canadiens les outils et la formation nécessaires pour se préparer aux pires scénarios. »

Ce partenariat entre la Croix-Rouge et RBC permettra à la Croix-Rouge de continuer à renforcer sa capacité d'intervention en cas d'urgence et de bâtir des collectivités résilientes partout au Canada.

« RBC est un précieux partenaire de la Croix-Rouge canadienne, et ce soutien nous aidera à accroître notre expertise et notre présence dans des collectivités de partout au Canada », a déclaré Jean-Philippe Tizi, chef des opérations, Croix-Rouge canadienne. Cette capacité supplémentaire aidera nos équipes à mieux intervenir dans les situations d'urgence, de plus en plus nombreuses, dans l'ensemble du pays. »

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Ici au Canada et à l'étranger, la Croix-Rouge est prête à aider les gens avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne se consacre à aider les gens et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et à les aider à renforcer leur résilience.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 89 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, allez à rbc.com/collectivite-impact-social.

