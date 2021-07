TORONTO, le 27 julliet 2021 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs (« RBC GMA ») a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew Hay au rôle de chef, Investissement mondial d'infrastructures.

M. Hay sera chargé d'accroître l'ampleur des ressources de la société sur les marchés privés, en particulier dans le secteur mondial des infrastructures. Il sera établi à Toronto et relèvera de Michael Kitt, chef, Marchés privés et placements immobiliers, RBC GMA. La création de ce rôle témoigne de la volonté de RBC GMA de continuer à élargir la gamme de solutions de placement qu'elle offre à sa clientèle d'investisseurs et de conseillers dans le monde.

« À titre de grande société de gestion de placements au Canada, nous cherchons constamment à enrichir notre ensemble de solutions et nous accordons une place importante aux marchés privés, a déclaré Dan Chornous, chef des placements, RBC GMA. L'investissement d'infrastructures peut d'ailleurs offrir à nos clients le type de profils de rendement, de taux et de volatilité qui sont particulièrement utiles dans un contexte de taux d'intérêt d'au plus 5 %. »

Depuis sa création il y a trois ans sous la direction de M. Kitt, le secteur Marchés privés, RBC GMA, suscite un grand engouement auprès des investisseurs et des conseillers. Le Fonds immobilier canadien de base RBC, lancé en 2019 à la suite de la conclusion d'un partenariat avec British Columbia Investment Management Corporation et QuadReal Property Group, a réuni jusqu'ici un actif de plus de deux milliards de dollars auprès des investisseurs des secteurs institutionnel et détail.

M. Hay possède une vaste expérience dans le domaine de l'investissement d'infrastructures. Récemment, il a rempli les fonctions de directeur principal, Investissement d'infrastructures, d'un grand régime de retraite canadien pendant 14 ans. À ce titre, il a participé à l'établissement de l'un des principaux programmes d'investissement direct en infrastructures au Canada et à la supervision d'un portefeuille mondial totalisant 37 milliards de dollars. Au cours de cette période, M. Hay a fait ses preuves en matière d'origination et d'exécution d'opérations ayant donné lieu à des opérations complexes à valeur élevée.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Hay à RBC GMA, a ajouté M. Chornous. Au cours des trois dernières années, nous avons constitué un éventail de placements remarquables sur les marchés privés dans les secteurs immobilier et hypothécaire, et nous y ajoutons maintenant le secteur de l'investissement d'infrastructures. Grâce à son expérience approfondie et à ses réalisations dans le milieu de l'investissement d'infrastructures, M. Hay est la personne idéale pour répondre aux besoins émergents des investisseurs et des conseillers au moyen de solutions innovatrices. »

M. Hay a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et un baccalauréat en sciences avec majeure en informatique de l'Université York.

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Le Fonds immobilier canadien de base RBC est offert par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. »). RBC GMA Inc. fait partie du groupe des sociétés de RBC Gestion mondiale d'actifs et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant le fonds, et vérifier si celui-ci leur convient ou non.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social/index.html.

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 550 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Renseignements: Jean François Thibault, Communications, RBC GMA, [email protected], 416 564-0383

Liens connexes

http://www.rbc.com