TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs (« RBC GMA »), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (« RBC »), a le plaisir d'annoncer la publication de son plus récent rapport Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »). Ce rapport porte sur l'année civile 2021 et constitue la deuxième déclaration de RBC GMA conforme aux recommandations du GIFCC. Le rapport expose les règles de gouvernance, la stratégie et les méthodes de gestion du risque utilisées par RBC GMA dans la lutte contre les changements climatiques, et il présente des données et des paramètres climatiques relatifs aux portefeuilles que gère RBC GMA. Ce rapport témoigne de l'engagement de RBC GMA à fournir aux clients de l'information utile et transparente sur les critères liés au climat.

« Comme gestionnaires actifs, nous intégrons d'importants critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les processus de placement de l'ensemble de nos équipes mondiales des placements », affirme Melanie Adams, vice-présidente et chef, Gouvernance et investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs. « Le changement climatique est un risque systémique qui a des impacts complexes et variés sur l'économie, les marchés et la société. RBC GMA est déterminée à s'améliorer de façon continue. Nos équipes des placements ont réalisé d'importants progrès tout au long de 2021, ayant réussi à étendre leur analyse et à intégrer les critères liés au climat, et à offrir une transparence constante aux investisseurs grâce à une communication régulière. »

Faits saillants

En 2021, RBC GMA :

a réaffirmé son ambition zéro émission nette, indiquant la façon dont elle souscrira à l'objectif mondial de zéro émission nette en 2050 ou avant, et elle a pris des dispositions pour continuer d'intégrer les changements climatiques dans ses processus de placement ;

a mené plus de 1 650 discussions axées sur une série de critères ESG, y compris les changements climatiques ;

a réalisé et divulgué des analyses d'émissions de carbone et une étude visant à déterminer l'alignement sur l'objectif zéro émission nette pour 54 % des actifs qu'elle gère ;

a axé son analyse des scénarios climatiques sur les scénarios de transition recommandés par le Réseau pour le verdissement du système financier (NGFS), notamment celui de zéro émission nette d'ici 2050. Cette analyse révèle aussi l'incidence financière des changements climatiques sur les actifs sous gestion.

a continué de recourir à la gérance active pour faire progresser ses engagements en matière de changements climatiques. RBC GMA croit que la gérance active est l'un des moyens les plus efficaces dont elle dispose en tant qu'investisseur pour favoriser la réduction des émissions réelles dans l'ensemble de l'économie, tout en respectant ses devoirs fiduciaires envers les clients.

RBC GMA estime que tous les investisseurs doivent collaborer pour faire progresser la lutte contre les changements climatiques et favoriser une transition juste et ordonnée vers une économie à zéro émission nette. En 2021, RBC GMA est devenue l'un des signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques, comme 35 autres investisseurs institutionnels canadiens. RBC GMA confirme ainsi son appui à l'objectif mondial de zéro émission nette en 2050 ou avant. RBC GMA est également membre fondateur d'Engagement climatique Canada. Cette nouvelle initiative regroupe des investisseurs et vise à mener un dialogue fondé sur la collaboration avec des sociétés canadiennes responsables d'importantes émissions.

En 2022, RBC GMA continuera de communiquer clairement les incidences des changements climatiques, de tenir compte des changements climatiques dans son processus de placement et de recourir à la gérance active. Elle collaborera notamment avec les investisseurs en ce qui a trait à la réalisation de l'objectif mondial de zéro émission nette d'ici 2050 ou avant. RBC GMA croit que cette approche cadre avec son devoir fiduciaire et l'aidera à offrir un bon rendement à long terme à ses clients.

Au début du mois, RBC a également fait état des grandes lignes de ses activités en matière de durabilité en 2021 en publiant son Rapport de performance ESG, son Rapport GIFCC et son Rapport sur la diversité et l'inclusion. Pour en savoir plus sur ces rapports, veuillez vous rendre ici.

