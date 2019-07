RBC Gestion mondiale d'actifs lance une nouvelle gamme de cinq portefeuilles mondiaux conçue à l'intention des investisseurs qui privilégient une gestion canadienne de leurs placements

Les portefeuilles mondiaux RBC offrent aux investisseurs canadiens des placements en actions et en titres à revenu fixe mondiaux gérés par les 22 équipes des placements mondiaux de RBC GMA

TORONTO, le 15 juill. 2019 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui le lancement des portefeuilles mondiaux RBC, qui permettent aux investisseurs de diversifier de manière efficace et économique leurs placements au-delà du marché canadien grâce à un portefeuille unique convenant à leur profil risque-rendement.

En moyenne, les Canadiens détiennent environ 90 %1 de leurs avoirs dans le marché canadien. Pour tenir compte de la tendance des investisseurs à privilégier une gestion canadienne de leurs placements, RBC GMA Inc. lance les portefeuilles mondiaux RBC. Ces portefeuilles sont gérés activement, font périodiquement l'objet d'un rééquilibrage tactique, et tirent parti de la vaste expertise des équipes des placements mondiaux de RBC GMA. Les portefeuilles mondiaux RBC comprennent des fonds communs de placement gérés par RBC GMA Inc. (y compris Phillips, Hager & North gestion de placements) et par BlueBay Asset Management LLP, ainsi que des FNB RBC iShares.

Les portefeuilles mondiaux RBC misent sur la vaste expérience de RBC GMA en gestion de solutions de portefeuille. Grâce à une solide gamme de fonds mondiaux gérés par des équipes locales, ces portefeuilles offrent une solution simple aux besoins des investisseurs en matière de placements mondiaux.

« RBC Gestion mondiale d'actifs a stratégiquement accru ses capacités en matière de gestion d'actions et de titres à revenu fixe mondiaux en ajoutant à son équipe des talents de premier ordre dans ce segment, a déclaré Doug Coulter, président, RBC GMA Inc. Les portefeuilles mondiaux RBC réunissent les forces et l'expertise uniques de nos 22 équipes mondiales des placements et les FNB RBC iShares pour fournir aux clients les solutions mondiales qu'ils recherchent. »

Cinq options sont offertes, une par profil d'investisseur, allant du portefeuille très prudent au portefeuille de croissance dynamique composé uniquement d'actions. Les voici :

Catégorie

d'actif Portefeuille

mondial

prudence

élevée RBC Portefeuille

mondial

prudence

RBC Portefeuille

mondial

équilibré

RBC Portefeuille

mondial

croissance

RBC Portefeuille

mondial

toutes

actions

RBC Liquidités 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % Obligations

mondiales 74,0 % 59,0 % 39,0 % 24,0 % 0,0 % Actions

canadiennes 0,4 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 1,4 % Actions

américaines 12,2 % 19,7 % 29,5 % 36,9 % 48,3 % Actions

internationales 9,4 % 15,0 % 22,5 % 28,1 % 36,7 % Actions des

marchés

émergents 3,0 % 4,7 % 7,1 % 8,9 % 11,6 % Frais de

gestion

(série A) 1,45 % 1,45 % 1,70 % 1,70 % 1,70 % Frais de

gestion

(série F) 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 %

___________________________________ 1 Source : Investor Economics, Household Balance Sheet Report 2018, données en date du 31 décembre 2017, https://www.investoreconomics.com/our-services

Les fonds sont également offerts en série O.

« Les Canadiens prennent de plus en plus conscience de la concentration de leurs placements dans le marché intérieur, indique M. Coulter. Ils recherchent donc plus de solutions de placement mondiales pour diversifier leurs avoirs. Les portefeuilles mondiaux RBC, qui bénéficient de l'expérience de plus de 30 ans de RBC GMA en matière de gestion de portefeuilles, constituent notre solution ».

Vous trouverez plus de renseignements au sujet des portefeuilles mondiaux RBC à https://www.rbcgam.com/portefeuillesmondiaux.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 430 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Renseignements: Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 416 955-7397, brandon.dorey@rbc.com