TORONTO, le 21 déc. 2022 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui le montant estimatif des distributions annuelles de gains en capital de 2022 réinvesties pour le compte des porteurs de parts des FNB RBC.

À noter qu'il s'agit uniquement d'estimations au 15 décembre 2021. Elles pourraient changer si les FNB RBC font l'objet de demandes de souscription ou de rachat ou que des opérations sur les titres en portefeuille sont effectuées avant la date ex-dividende, ou en raison de facteurs imprévus.

Les distributions annuelles de gains en capital des FNB RBC représentent généralement les gains en capital nets qui ont été réalisés par les FNB RBC. Elles ne sont habituellement pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles du FNB RBC correspondant. Ces parts additionnelles seront immédiatement regroupées avec les parts déjà en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation restera le même. Les distributions de gains en capital réinvesties entraîneront pour le porteur de parts d'un FNB RBC une augmentation du prix de base rajusté de ses parts.

RBC GMA Inc. prévoit annoncer le montant final des distributions annuelles réinvesties vers le 30 décembre 2022. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2022 recevront les distributions annuelles de gains en capital de 2022 réinvesties.

Les courtiers seront informés au début de 2023 (par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc.) du montant imposable réel des distributions réinvesties et des distributions versées en espèces pour 2022, et des caractéristiques fiscales des distributions.

Voici, pour l'année 2022, les distributions annuelles estimatives de gains en capital réinvesties par part pour les FNB RBC :

PAR PART FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RLB 0,000 $ FNB d'obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC RBO 0,000 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC RQK 0,000 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2024 RBC RQL 0,000 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2025 RBC RQN 0,000 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2026 RBC RQO 0,000 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2027 RBC RQP 0,000 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC RQQ 0,000 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2029 RBC RQR 0,000 $ FNB d'obligations canadiennes à escompte RBC RCDB 0,000 $ FNB d'obligations canadiennes à court terme RBC PH&N RPSB 0,000 $ FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC RUSB 0,000 $ FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)* RUSB.U 0,000 $ FNB d'actions privilégiées canadiennes RBC RPF 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD 1,417 $ FNB quantitatif leaders d'actions canadiennes RBC RCE 0,780 $ FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC RLDR 0,776 $ FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC RBNK 0,821 $ FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD 1,236 $ FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD)* RUD.U 0,905 $ FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD - Couvert) RUDH 0,000 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC RUBY 0,000 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)* RUBY.U 0,000 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert) RUBH 0,000 $ FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC RUE 0,451 $ FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC (parts USD)* RUE.U 0,331 $ FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC (CAD - Couvert) RUEH 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC RPD 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD)* RPD.U 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD - Couvert) RPDH 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC RID 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD)* RID.U 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD - Couvert) RIDH 0,309 $ FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC RIE 0,000 $ FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC (parts USD)* RIE.U 0,000 $ FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC (CAD - Couvert) RIEH 0,788 $ FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC RXD 0,000 $ FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD)* RXD.U 0,000 $ FNB quantitatif leaders d'actions de marchés émergents RBC RXE 0,000 $ FNB quantitatif leaders d'actions de marchés émergents RBC (parts USD)* RXE.U 0,000 $

* Les montants estimatifs des distributions annuelles de gains en capital réinvesties par part ($) sont en USD pour RUSB.U, RUD.U, RUBY.U, RUE.U, RPD.U, RID.U, RIE.U, RXD.U et RXE.U.

Les distributions annuelles estimatives de gains en capital réinvesties ci-dessus ne tiennent pas compte des distributions en espèces de décembre 2022, lesquelles sont annoncées séparément.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Information prospective

Le présent avis renferme des déclarations prospectives concernant les distributions annuelles de gains en capital réinvesties pour les FNB RBC. Ces déclarations prospectives comportent par nature des risques et des incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les distributions réelles et les distributions estimatives mentionnées dans le présent avis. Les facteurs pouvant faire en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives d'ici au 31 décembre 2021 (quelques-unes des dates de fin d'année d'imposition des FNB RBC, selon le cas) comprennent notamment ce qui suit : montants réels des distributions reçues par les FNB RBC ; montants réels des gains en capital découlant de la vente des titres ; activité de négociation dans les FNB RBC, y compris l'achat et la vente de titres ; et activité de souscription et de rachat.

Les distributions estimatives ne donnent aucune indication sur le rendement en revenu qu'un client peut recevoir. Toutes les valeurs sont présentées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Il se peut que les totaux soient inexacts parce qu'ils sont arrondis. Les distributions de fin d'année estimatives sont établies par RBC GMA Inc. et communiquées uniquement à titre indicatif. Elles ne correspondent pas à la répartition définitive aux fins de l'impôt. Pour obtenir un complément d'information, veuillez consulter votre conseiller en placement.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2024 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2025 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2026 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2027 RBC, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2028 RBC et le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2029 RBC (collectivement, les « FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ») ne visent pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance. Le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial. Les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc. et ne sont pas commandités, parrainés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n'ont aucun lien avec eux.

Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2023 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2024 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2025 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2026 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2027 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance 2028 FTSE Canada et à l'indice des obligations de société à échéance 2029 FTSE Canada (collectivement, les « indices des obligations de société à échéance FTSE ») sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire des indices des obligations de société à échéance FTSE. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

Les indices des obligations de société à échéance FTSE sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc. ou sa société affiliée, son mandataire ou son associé ou pour leur compte. Le LSEG n'assume aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices des obligations de société à échéance FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant ou b) d'un placement dans les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ou de leur exploitation. Le LSEG ne fait aucune déclaration ou prédiction ni ne donne aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance RBC ou quant à la pertinence des indices des obligations de société à échéance FTSE aux fins auxquelles RBC GMA Inc. les utilise.

Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC, le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC et le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert) ont été conçus uniquement par RBC GMA Inc., et Solactive AG (« Solactive ») ne les parraine pas, n'en fait pas la promotion, ne vend pas leurs parts et ne se prononce pas sur ceux-ci. L'indice Solactive Canada Bank Yield, l'indice Solactive U.S. Bank Yield NTR et l'indice Solactive U.S. Bank Yield NTR (CAD Hedged) sont calculés et publiés par Solactive. Solactive n'offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l'utilisation de l'indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans les FNB.

MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine pas le FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC, ne se prononce pas sur celui-ci et n'en fait pas la promotion, et elle n'assume aucune responsabilité à l'égard du FNB ou d'un indice sur lequel il est fondé. Le prospectus du FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC comprend une description détaillée de la relation restreinte que MSCI entretient avec RBC GMA Inc. et le FNB.

