RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce l'abaissement de la cote de risque pour le Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC, ainsi que des modifications aux stratégies de placement de deux fonds indiciels

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui les modifications suivantes touchant trois fonds RBC :

Abaissement de la cote de risque

La cote de risque du Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC est passée de « faible à moyen » à « faible ».

Fonds Cote de risque actuelle Nouvelle cote de risque Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC Faible à moyen Faible

La modification est conforme à l'objectif de placement du fonds, qui mise davantage sur la prudence à mesure qu'il se rapproche de sa date cible.

Modification des stratégies de placement du Fonds américain indiciel neutre en devises RBC et du Fonds international indiciel neutre en devises RBC

Le Fonds américain indiciel neutre en devises RBC aura la possibilité d'investir dans le FNB iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (symbole : XSP).

Le Fonds international indiciel neutre en devises RBC aura la possibilité d'investir dans le FNB iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (symbole : XFH).

À l'heure actuelle, les fonds investissent dans les versions non couvertes des FNB et recourent à des stratégies distinctes pour réduire l'incidence des fluctuations du dollar américain et d'autres devises. Ces modifications figureront dans la version à jour du prospectus simplifié de ces fonds et entreront en vigueur le 27 juin 2019.

