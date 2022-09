TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui des modifications à plusieurs de ses fonds, notamment le remplacement de la méthode de tarification en pourcentage précis par des frais de gestion fixes, ainsi qu'une réduction des frais d'administration.

Des frais de gestion fixes pour certains Fonds RBC

RBC GMA Inc. passera de la méthode de tarification en pourcentage précis à des frais de gestion fixes pour les fonds RBC suivants (désignés collectivement par les « portefeuilles ») :

Portefeuille prudence élevée sélect RBC (séries A et T5)

Portefeuille prudence sélect RBC (séries A et T5)

Portefeuille équilibré sélect RBC (séries A et T5)

Portefeuille de croissance sélect RBC (séries A et T5)

Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC (séries A et T5)

Portefeuille prudence choix sélect RBC (série A)

Portefeuille équilibré choix sélect RBC (série A)

Portefeuille de croissance choix sélect RBC (série A)

Portefeuille de croissance dynamique choix sélect RBC (série A)

Solution de versement géré RBC (série A)

Solution de versement géré RBC - Évolué (série A)

Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC (séries A et D)

Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC (séries A et D)

Les frais de gestion des portefeuilles sont actuellement variables. Ils sont établis de manière que tous les frais compris dans le ratio des frais de gestion (le « RFG »), sauf le coût additionnel de la TVH, correspondent à un pourcentage précis du portefeuille. Le pourcentage précis comprend les frais de gestion, les frais d'administration, les taxes (sauf le coût additionnel de la TVH), d'autres coûts liés aux fonds et tous les frais des fonds sous-jacents dans lesquels investissent les portefeuilles.

À compter du 1er janvier 2023, les frais de gestion seront fixes. De plus, le RFG des portefeuilles englobera les frais de gestion, les frais d'administration, les taxes et d'autres coûts liés aux fonds, ainsi que tous les frais des fonds sous-jacents dans lesquels les portefeuilles investissent. L'adoption de frais de gestion fixes permettra aux investisseurs de comparer plus facilement les frais de gestion des portefeuilles à ceux d'autres fonds communs.

Les frais de gestion seront fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-dessous et figureront dans le prospectus simplifié des portefeuilles. Ils seront, dans tous les cas, égaux ou inférieurs aux niveaux actuels des frais imputés à chaque portefeuille.

Portefeuille Série Frais de gestion Actuels (variables)1 Nouveaux (fixes) Variation Portefeuille prudence élevée sélect RBC A 1,45 % 1,44 % -0,01 % T5 1,44 % 1,44 % Aucun changement Portefeuille prudence sélect RBC A 1,58 % 1,58 % Aucun changement T5 1,59 % 1,58 % -0,01 % Portefeuille équilibré sélect RBC A 1,67 % 1,67 % Aucun changement T5 1,67 % 1,67 % Aucun changement Portefeuille de croissance sélect RBC A 1,76 % 1,76 % Aucun changement T5 1,77 % 1,76 % -0,01 % Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC A 1,85 % 1,85 % Aucun changement T5 1,86 % 1,85 % -0,01 % Portefeuille prudence choix sélect RBC A 1,69 % 1,68 % -0,01 % Portefeuille équilibré choix sélect RBC A 1,88 % 1,87 % -0,01 % Portefeuille de croissance choix sélect RBC A 2,06 % 2,06 % Aucun changement Portefeuille de croissance dynamique choix sélect RBC A 2,25 % 2,25 % Aucun changement Solution de versement géré RBC A 1,39 % 1,39 % Aucun changement Solution de versement géré RBC - Évolué A 1,58 % 1,58 % Aucun changement Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC A 1,40 % 0,88 %2 Voir la note 2 D 0,79 % 0,69%3 Voir la note 3 Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC A 1,59 % 1,58%4 -0,01 % D 0,89 % 0,87%5 -0,02 %



1 Comme il est indiqué dans le Rapport intermédiaire 2022 de la direction sur le rendement des fonds de chaque portefeuille.

2 Le passage à des frais de gestion fixes de 1,40 % n'entraîne aucun changement. Une réduction des frais identique selon le barème de frais dégressifs décrit dans le prospectus simplifié des portefeuilles se traduira par des frais de gestion réels de 0,88 %.

3 Le passage à des frais de gestion fixes de 0,78 % entraîne un changement de -0,01 %. Une réduction des frais identique selon le barème de frais dégressifs décrit dans le prospectus simplifié des portefeuilles se traduira par des frais de gestion réels de 0,69%.

4 Selon le barème de frais dégressifs décrit dans le prospectus simplifié des portefeuilles, les frais de gestion passeront à 1,40 % le 1er janvier 2025 et à 0,88 % le 1er janvier 2028.

5 Selon le barème de frais dégressifs décrit dans le prospectus simplifié des portefeuilles, les frais de gestion passeront à 0,78% le 1er janvier 2025 et à 0,69% le 1er janvier 2028.

Le Comité d'examen indépendant des portefeuilles a étudié les changements proposés, puis il a formulé une recommandation favorable après avoir établi que ces changements étaient justes et raisonnables pour les portefeuilles.

Les porteurs de parts recevront un avis écrit donnant des précisions sur les changements au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur.

RBC GMA Inc. réduit les frais d'administration de certains fonds RBC

À compter du 1er janvier 2023, les frais d'administration des séries et des fonds suivants seront réduits :

Fonds Série Frais d'administration Actuels Dès le 1er janvier 2023 Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - Couvert) O 0,05 % 0,02 % Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay O 0,10 % 0,02 % Fonds d'obligations souveraines mondiales BlueBay (Canada) O 0,05 % 0,02 % Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) O 0,05 % 0,02 % Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement $ US BlueBay (Canada) O 0,05 % 0,02 % Fonds d'obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada) O 0,10 % 0,05 % Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé $ US BlueBay (Canada) O 0,10 % 0,05 % Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada) O 0,10 % 0,05 % Fonds d'obligations de marchés émergents en monnaie locale BlueBay (Canada) O 0,10 % 0,05 % Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay O 0,10 % 0,05 % Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) O 0,10 % 0,05 % Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada) O 0,10 % 0,05 % Fonds équilibré de marchés émergents RBC O 0,05 % 0,02 % Fonds multistratégique d'actions de marchés émergents RBC O 0,05 % 0,02 % Fonds de dividendes de marchés émergents RBC O 0,15 % 0,10 % Fonds de dividendes de marchés émergents hors Chine RBC O 0,15 % 0,10 % Fonds d'actions de marchés émergents RBC O 0,15 % 0,10 % Fonds spécifique d'actions de marchés émergents RBC O 0,15 % 0,10 % Fonds d'actions de marchés émergents à faible volatilité QUBE RBC O 0,15 % 0,10 % Fonds d'actions de sociétés à petite capitalisation de marchés émergents RBC O 0,15 % 0,10 % Fonds d'actions de marchés émergents sans combustibles fossiles Vision RBC O 0,15 % 0,10 %

RBC GMA Inc. revoit périodiquement ses frais d'administration. Les réductions de frais reflètent son engagement à continuer d'offrir la meilleure valeur à ses clients.

Les frais d'administration servent à couvrir les charges d'exploitation suivantes des fonds : frais de dépôt de documents auprès des autorités, frais et dépenses liés au Comité d'examen indépendant, frais de tenue des registres, frais liés à la comptabilité et à l'évaluation des fonds, frais de garde, frais d'audit et frais juridiques, et coût de la préparation et de la distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, de l'aperçu des fonds, des relevés et d'autres communications destinées aux investisseurs.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

