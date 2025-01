TORONTO, le 7 janv. 2025 /CNW/ - RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. (« RBC Indigo Inc. ») a annoncé aujourd'hui des changements aux fonds communs de placement Indigo RBC et aux fonds en gestion commune Indigo RBC (collectivement les « fonds Indigo RBC » ou les « fonds »), notamment des propositions de fusions et des fermetures de fonds, ainsi que d'autres changements. Ceux-ci devraient entrer en vigueur le 17 avril 2025 ou aux alentours de cette date (« date d'entrée en vigueur »).

Le 28 mars 2024, la Banque Royale du Canada (« RBC ») a conclu l'acquisition de la Banque HSBC Canada. Après l'acquisition, Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée est devenue une filiale en propriété exclusive de RBC, membre du groupe de sociétés de RBC Gestion mondiale d'actifs, et elle a été renommée RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. (« Indigo RBC »). Elle a continué de gérer ses fonds qui ont été renommés fonds Indigo RBC.

Après l'acquisition, Indigo RBC et RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA ») ont procédé à un examen approfondi et réfléchi de leurs offres de fonds. L'analyse a mis en évidence un chevauchement excessif entre les fonds offerts par Indigo RBC et RBC GMA. Ces deux sociétés offrent dans de nombreux cas des types de fonds semblables qui donnent accès aux mêmes catégories d'actifs sous-jacents ou qui répondent à des objectifs de placement particuliers. Il a donc été proposé, en cas de chevauchement, que les fonds Indigo RBC fusionnent avec des fonds gérés par RBC GMA (« fonds RBC GMA ») qui leur sont fort semblables. Toutefois, dans trois cas bien définis, les objectifs de placement fondamentaux des fonds Indigo RBC qui doivent faire l'objet d'une fusion ne sont pas très semblables à ceux des fonds RBC GMA qui seront maintenus. Comme il est décrit ci-dessous à la rubrique sur la fusion des fonds, l'on demandera aux porteurs de parts d'approuver ou non ces fusions. Les fonds Indigo RBC qui sont uniques et pour lesquels il n'existe pas de fonds approprié ou comparable RBC GMA seront soit entièrement transférés à RBC GMA, soit fermés. Après les fusions, transferts et fermetures de fonds, Indigo RBC sera liquidée et dissoute.

Dans le cadre de ces changements, les ratios des frais de gestion (« RFG ») globaux des fonds RBC GMA, qui comprennent les frais de gestion et les frais d'administration, devraient être identiques ou inférieurs à ceux qui sont actuellement imputés aux fonds Indigo RBC correspondants, à l'exception de la série institutions du Fonds d'actions chinoises Indigo RBC. Le RFG de la série correspondante du Fonds d'actions chinoises RBC est supérieur d'un point de base, et la fusion des fonds est subordonnée à l'approbation des porteurs de parts.

Fonds Indigo RBC devant faire l'objet d'une

fusion, d'un transfert ou d'une fermeture Changement Fonds RBC GMA maintenu ou

nouveau nom Liquidités et fonds du marché monétaire Fonds du marché monétaire canadien Indigo

RBC 1 Fusion avec report

d'impôt Fonds du marché monétaire canadien

RBC Fonds du marché monétaire en dollars US

Indigo RBC 2 Fusion avec report

d'impôt Fonds du marché monétaire $ US Plus

RBC Fonds de revenu Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC À fermer

Fonds en obligations canadiennes à

court/moyen terme Indigo RBC À fermer

Fonds d'obligations canadiennes Indigo RBC 3, 4, 6 Fusion imposable Fonds d'obligations RBC Fonds d'obligations mondiales de sociétés

Indigo RBC 2 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'obligations mondiales de

sociétés de catégorie investissement

$ US BlueBay (Canada) Fonds de créance de marchés émergents

Indigo RBC 1 Fusion imposable Fonds d'obligations de marchés

émergents RBC Fonds équilibrés Fonds de revenu mensuel Indigo RBC 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds à revenu mensuel Phillips,

Hager & North Fonds de revenu mensuel en dollars US Indigo

RBC 2, 7 Fusion avec report

d'impôt Fonds de revenu mensuel américain

RBC Fonds équilibré canadien Indigo RBC 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds équilibré RBC Fonds d'actions nationales Fonds de dividendes Indigo RBC 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds à revenu de dividendes Phillips,

Hager & North Fonds d'actions Indigo RBC 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions canadiennes Phillips,

Hager & North Fonds de croissance de sociétés à petite

capitalisation Indigo RBC 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds de sociétés canadiennes à

moyenne capitalisation RBC Fonds d'actions étrangères Fonds d'actions mondiales Indigo RBC 1, 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions mondiales QUBE RBC Fonds concentré gestion de la volatilité actions

mondiales Indigo RBC 2 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions mondiales à faible

volatilité QUBE RBC Fonds d'actions américaines Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions américaines Phillips,

Hager & North Fonds européen Indigo RBC 1, 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions européennes RBC Fonds du marché du Sud-Est asiatique Indigo

RBC 3, 4, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions Asie-Pacifique hors Japon

RBC Fonds d'actions chinoises Indigo RBC 3, 6 Fusion imposable Fonds d'actions chinoises

RBC Fonds d'actions indiennes Indigo RBC 3, 6, 8 Doit être transféré à

RBC GMA et

renommé Fonds d'actions Inde RBC Fonds de marchés émergents Indigo RBC 1, 3, 6 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions de marchés émergents

RBC Fonds de marchés émergents Indigo RBC II 1,

3, 6, 8 Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions de marchés émergents

RBC Fonds indiciels Fonds indiciel d'actions américaines Indigo

RBC 1 Fusion avec report

d'impôt Fonds indiciel américain RBC Fonds indiciel d'actions internationales Indigo

RBC 1, 5 Doit être transféré à

RBC GMA et

renommé Fonds indiciel d'actions internationales

RBC Fonds indiciel d'actions de marchés émergents

Indigo RBC 1, 5 Fusion avec report

d'impôt Fonds FNB indiciel d'actions de marchés

émergents RBC Fonds diversifiés Indigo RBC Fonds conservateur diversifié Indigo RBC 1, 8 Fusion avec report

d'impôt Portefeuille prudence élevée

sélect RBC Fonds conservateur modéré diversifié Indigo

RBC 1, 8 Fusion avec report

d'impôt Portefeuille prudence sélect RBC Fonds équilibré diversifié Indigo RBC 1 Fusion avec report

d'impôt Portefeuille équilibré sélect RBC Fonds de croissance diversifié Indigo RBC 8 Fusion avec report

d'impôt Portefeuille de croissance sélect RBC Fonds de croissance dynamique diversifié Indigo RBC 1, 8 Fusion avec report

d'impôt Portefeuille de croissance dynamique

sélect RBC Fonds stratégiques Indigo RBC Fonds stratégique conservateur Indigo RBC À fermer

Fonds stratégique conservateur modéré Indigo

RBC À fermer

Fonds stratégique équilibré Indigo RBC À fermer

Fonds stratégique de croissance Indigo RBC À fermer

Fonds stratégique de croissance dynamique Indigo RBC À fermer

Fonds en gestion commune Indigo RBC Fonds en gestion commune marché monétaire

canadien Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds du marché monétaire canadien

RBC Fonds en gestion commune prêts

hypothécaires Indigo RBC À fermer

Fonds en gestion commune obligations

canadiennes Indigo RBC Fusion imposable Fonds d'obligations RBC Fonds en gestion commune obligations

mondiales à rendement élevé Indigo RBC Fusion imposable Fonds d'obligations à rendement

élevé RBC Fonds en gestion commune obligations

mondiales liées à l'inflation Indigo RBC À fermer

Fonds en gestion commune de créance de

marchés émergents Indigo RBC Fusion imposable Fonds d'obligations de marchés

émergents RBC Fonds en gestion commune de dividendes

canadiens Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds à revenu de dividendes Phillips,

Hager & North Fonds en gestion commune actions canadiennes Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions canadiennes Phillips, Hager & North Fonds en gestion commune actions de

sociétés canadiennes à petite capitalisation

Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds de sociétés canadiennes à

moyenne capitalisation RBC Fonds en gestion commune actions

américaines Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions américaines Phillips,

Hager & North Fonds en gestion commune actions

internationales Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions internationales RBC Fonds en gestion commune titres de marchés

émergents Indigo RBC Fusion avec report

d'impôt Fonds d'actions de marchés émergents

RBC Fonds en gestion commune mondial en actions

immobilières Indigo RBC À fermer



1. Les parts de série gestionnaires ($ CA) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur 2. Les parts de série gestionnaires ($ US) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur 3. Les parts de série investisseurs ($ US) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur 4. Les parts de série F ($ US) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur 5. Les parts de série privilèges ($ CA) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur 6. Les parts de série privilèges ($ US) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur 7. Les parts de série FT ($ US) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur 8. Les parts de série institutions ($ CA) de ce fonds seront fermées à la date d'entrée en vigueur

Fusions de fonds

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de parts pour certaines fusions de fonds, chacune des fusions de fonds énumérées dans le tableau ci-dessus devrait être réalisée avec report d'impôt ou sur une base imposable à la date d'entrée en vigueur. Les revenus et gains en capital réalisés dans le fonds Indigo RBC fusionné et le fonds RBC GMA maintenu seront versés avant la date d'entrée en vigueur dans le cadre d'une fusion à imposition différée, et ceux réalisés dans le fonds Indigo RBC fusionné seront versés dans le cadre d'une fusion imposable. Le Fonds du marché monétaire canadien Indigo RBC, le Fonds du marché monétaire en dollars US Indigo RBC et le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien Indigo RBC effectueront également une distribution spéciale vers le 11 avril 2025 afin de payer les intérêts courus jusqu'à cette date, sauf pour les comptes de Fonds d'investissement Royal Inc. Certaines séries des fonds Indigo RBC fusionnés fermeront. Veuillez consulter la rubrique sur les fermetures de fonds et de séries ci-dessous pour en savoir plus.

Approbation des porteurs de parts

La fusion des fonds Indigo RBC suivants sera soumise à l'approbation des porteurs de parts :

Fonds fusionné Raison pour laquelle l'approbation des porteurs de parts est

requise Fonds d'obligations canadiennes Indigo

RBC Fusion imposable Fonds en gestion commune obligations

canadiennes Indigo RBC Fusion imposable Fonds en gestion commune obligations

mondiales à rendement élevé

Indigo RBC La fusion est imposable et les objectifs de placement ne sont pas

très semblables Fonds en gestion commune actions de

sociétés canadiennes à petite

capitalisation Indigo RBC Les objectifs de placement ne sont pas très semblables Fonds de croissance de sociétés à

petite capitalisation Indigo RBC Les objectifs de placement ne sont pas très semblables Fonds de créance de marchés

émergents Indigo RBC Fusion imposable Fonds en gestion commune de créance

de marchés émergents Indigo RBC Fusion imposable Fonds d'actions chinoises Indigo RBC Fusion imposable Augmentation d'un point de base du RFG pour la série

institutionnelle seulement

Indigo RBC envisage de convoquer et de tenir, le 4 avril 2025, à Toronto en Ontario, une assemblée extraordinaire pour les porteurs de parts des fonds susmentionnés devant faire l'objet d'une fusion. Les porteurs de parts seront invités à se prononcer sur les fusions proposées. Un document de notification et d'accès qui décrit les procédures d'accès à la circulaire d'information de la direction et contient les détails des fusions proposées sera envoyé par la poste aux porteurs de parts inscrits ou à leurs conseillers discrétionnaires au 3 février 2025. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également accessibles sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca.

Pour chaque fusion de fonds indiquée dans le tableau ci-dessus, les porteurs de parts des fonds Indigo RBC (à l'exception de celles des séries qui seront fermées comme il est décrit plus en détail ci-dessous à la rubrique sur la fermeture des fonds et de séries) recevront des parts du fonds RBC GMA maintenu respectif mentionné ci-dessus, en fonction de la valeur liquidative par part du fonds maintenu. Les fonds Indigo RBC faisant l'objet de fusion seront dissous une fois les fusions terminées. Indigo RBC prendra en charge tous les frais et dépenses associés à chacune des fusions.

Les fusions de fonds proposées ont été présentées au Comité d'examen indépendant des fonds Indigo. Le Comité d'examen indépendant des fonds a étudié la question, puis a donné son approbation ou formulé une recommandation favorable, selon le cas, après avoir établi que ces fusions étaient justes et raisonnables pour chacun des fonds.

Les parts des fonds Indigo RBC qui fusionnent ne seront plus offertes aux fins de souscription à la fermeture des bureaux, le 10 avril 2025. Les achats effectués dans le cadre d'un régime à cotisations préautorisées peuvent être maintenus selon le courtier. Les investisseurs devraient consulter leur courtier pour obtenir de plus amples renseignements. Les porteurs de parts des fonds qui font l'objet d'une fusion pourront demander le rachat de leurs parts jusqu'à la fermeture des bureaux à la date d'entrée en vigueur.

Fonds devant être transférés à RBC GMA

Les fonds Indigo RBC qui seront transférés à RBC GMA continueront d'être exploités sous de nouveaux noms comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus et feront partie de la famille de fonds RBC GMA, à compter de la date d'entrée en vigueur. Certaines séries des fonds Indigo RBC devant faire l'objet d'un transfert seront fermées. Veuillez consulter la rubrique sur les fermetures de fonds et de séries ci-dessous pour en savoir plus. RBC GMA deviendra le gestionnaire et le fiduciaire des fonds devant faire l'objet d'un transfert. Ces fonds figureront dans la déclaration de fiducie générale modifiée et mise à jour des fonds RBC et dans le prospectus simplifié des fonds RBC au prochain renouvellement.

Étant donné que RBC GMA deviendra le gestionnaire et le fiduciaire des fonds, Indigo RBC envisage de mettre fin aux fonctions de HSBC Global Asset Management (UK) Limited et de HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited, respectivement sous-conseillers du Fonds indiciel d'actions internationales Indigo RBC et du Fonds d'actions indiennes Indigo RBC, à compter de la date d'entrée en vigueur. RBC GMA devrait désigner un nouveau sous-conseiller pour le Fonds indiciel d'actions internationales RBC qui a été renommé (l'annonce sera faite à une date ultérieure), et choisir RBC Global Asset Management (Asia) Limited comme sous-conseiller pour le nouveau Fonds d'actions RBC Inde, qui a aussi été renommé.

Les charges d'exploitation des fonds passeront de charges d'exploitation variables à des frais d'administration fixes. Les frais d'administration fixes sont calculés et cumulés chaque jour en fonction de la valeur liquidative de chaque série de parts d'un fonds et peuvent varier d'une série de parts à l'autre et d'un fonds à l'autre. Les frais d'administration versés à RBC GMA par un fonds à l'égard d'une série peuvent, au cours d'une période donnée, être supérieurs ou inférieurs aux frais d'exploitation payés par RBC GMA pour cette série de fonds.

Les principaux fournisseurs de service des fonds qui seront transférés changeront (voir ci-dessous) de manière à assurer une harmonisation au sein des fournisseurs de service de la famille des fonds RBC GMA :

Service Fournisseur de service actuel Nouveau fournisseur de service Garde Compagnie Trust CIBC Mellon Fiducie RBC Services aux investisseurs Agent des registres Banque Royale du Canada et International

Financial Data Services (Canada) Limited Banque Royale du Canada, Fiducie RBC

Services aux investisseurs et RBC GMA Évaluation ou services

administratifs Société de services de titres mondiaux

CIBC Mellon RBC GMA

Le changement de fournisseurs de service prendra effet à la date d'entrée en vigueur, à l'exception de celui de l'agent des registres qui prendra effet à la fermeture des bureaux le 11 avril 2025. Un avis décrivant les changements à venir sera envoyé aux porteurs de parts des fonds devant faire l'objet d'un transfert au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur du changement de fournisseur de service.

Fermetures de fonds et de séries

Certains des fonds Indigo RBC indiqués dans le tableau ci-dessus seront fermés à la date d'entrée en vigueur. Pour simplifier la gamme, certaines séries de fonds Indigo RBC qui doivent être fusionnées ou transférées seront fermées à la date d'entrée en vigueur. Veuillez consulter le tableau récapitulatif des changements apportés aux fonds pour obtenir des précisions.

Les titres des fonds Indigo RBC qui doivent être fermés seront liquidés et convertis en espèces jusqu'à 10 jours avant la date d'entrée en vigueur et, après avoir payé les dettes des fonds en voie de fermeture ou constitué des provisions adéquates à cet égard, le produit en espèces sera distribué aux porteurs de parts inscrits à la date d'entrée en vigueur. Les fonds Indigo RBC qui seront dissous effectueront une distribution de revenu et de gains en capital avant la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de parts des fonds et séries Indigo RBC qui seront fermés recevront un avis de fermeture d'au moins 60 jours. Les parts des fonds et séries Indigo RBC qui seront fermés ne seront plus offertes aux fins de souscription à la fermeture des bureaux, le 10 avril 2025. Les achats effectués dans le cadre d'un régime à cotisations préautorisées peuvent être maintenus selon le courtier. Les investisseurs devraient consulter leur courtier pour obtenir de plus amples renseignements. Les porteurs de parts des fonds et séries Indigo RBC qui seront fermés peuvent demander le rachat de leurs parts jusqu'à la fermeture des bureaux à la date d'entrée en vigueur, après quoi les parts restantes seront automatiquement rachetées.

Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le site rbcindigo.com.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les fonds communs de placement Indigo RBC et les fonds en gestion commune Indigo RBC sont offerts par Indigo RBC et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC Indigo fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

ANNEXE : Récapitulatif des changements apportés aux fonds

Fonds en espèces et du marché monétaire Fonds du marché monétaire canadien

Indigo RBC Fonds du marché monétaire

canadien RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 0,98 % 495 A $ CA 0,35 % 271 Fusion de fonds avec report

d'impôt Privilèges $ CA 0,43 % 7495 A $ CA 0,35 % 271 F $ CA 0,43 % 6495 F $ CA 0,24 % 636 Gestionnaires $ CA - 2495 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,05 % 8495 O $ CA 0,02 % 135

Fonds du marché monétaire en dollars US

Indigo RBC Fonds du marché monétaire $ US Plus RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ US 1,16 % 508 A $ US 0,35 % 305 Fusion de fonds avec report

d'impôt Privilèges $ US 0,49 % 7508 A $ US 0,35 % 305 F $ US 0,52 % 6508 F $ US 0,24 % 654 Gestionnaires $ US - 2508 Série gestionnaires ($ US) à fermer Institutions $ US 0,08 % 8508 O $ US 0,02 %4 3564

Fonds de revenu Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Investisseurs $ CA 1,60 % 498 Fermeture du fonds Investisseurs $ US 1,60 % 10498 Privilèges $ CA 1,05 % 7498 Privilèges $ US 1,05 % 17498 F $ CA 0,94 %1 6498 F $ US 0,94 %1 16498 Gestionnaires $ CA 1,08 % 2498 Institutions $ CA 0,14 % 8498

Fonds en obligations canadiennes à court/moyen

terme Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Investisseurs $ CA - 531 Fermeture du fonds Privilèges $ CA - 7531 F $ CA -2 1531 Gestionnaires $ CA - 2531 Institutions $ CA 0,09 % 8531

Fonds d'obligations canadiennes Indigo RBC Fonds d'obligations RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,14 % 506 A $ CA 1,05 % 270 Fusion de fonds imposables

nécessitant l'approbation

des porteurs de parts Investisseurs $ US 1,14 % 10506 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 0,87 % 7506 PZ $ CA 0,86 %4 2137 Privilèges $ US 0,87 % 17506 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 0,63 % 6506 F $ CA 0,50 % 601 F $ US 0,63 % 16506 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA 0,85 % 2506 F $ CA 0,50 % 601 Institutions $ CA 0,05 % 8506 O $ CA 0,02 % 137

Fonds d'obligations mondiales de sociétés Indigo

RBC Fonds d'obligations mondiales de sociétés de

catégorie investissement $ US BlueBay

(Canada) Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ US 1,80 % 525 A $ US 1,48 % 324 Fusion de fonds avec report

d'impôt Privilèges $ US 1,44 % 7525 PZ $ US 1,35 %4 9054 F $ US 1,13 %1 6525 F $ US 0,73 % 1664 Gestionnaires $ US - 2525 Série gestionnaires ($ US) à fermer Institutions $ US 0,15 % 8525 O $ US 0,02 % 8054

Fonds de créance de marchés émergents Indigo RBC Fonds d'obligations de marchés émergents RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,83 % 524 A $ CA 1,72 % 497 Fusion de fonds imposables

nécessitant l'approbation

des porteurs de parts Privilèges $ CA 1,44 % 7524 PZ $ CA 1,32 %4 2097 F $ CA 1,58 %1 6524 F $ CA 0,89 % 697 Gestionnaires $ CA - 2524 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,14 % 8524 O $ CA 0,03 % 297

Fonds équilibrés Fonds de revenu mensuel Indigo RBC Fonds à revenu mensuel

Phillips, Hager & North Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,45 % 518 AZ $ CA 1,42 %4 7666 Fusion de fonds avec

report d'impôt Investisseurs $ US 1,45 % 10518 Série Investisseurs ($ US) à fermer Investisseurs T $ CA 1,44 % 20518 AZ $ CA 1,42 %4 7666 Privilèges $ CA 0,90 % 7518 PZ $ CA 0,87 %4 3660 Privilèges $ US 0,90 % 17518 Série privilèges ($ US) à fermer Privilèges T $ CA 0,90 % 27518 PTZ $ CA 0,87 %4 3666 F $ CA 0,82 %1 6518 F $ CA 0,82 % 5660 F $ US 0,82 %1 16518 Série F ($ US) à fermer FT $ CA 0,97 %1 26518 F $ CA 0,82 % 5660 Gestionnaires $ CA 1,27 % 2518 F $ CA 0,82 % 5660 Institutions $ CA 0,24 % 8518 O $ CA 0,06 % 8666

Fonds de revenu mensuel en dollars US Indigo RBC Fonds de revenu mensuel

américain RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ US 1,74 % 523 A $ US 1,59 % 587 Fusion de fonds avec

report d'impôt Investisseurs T $ US 1,74 % 20523 A $ US 1,59 % 587 Privilèges $ US 1,40 % 7523 PZ $ US 1,39 %4 1803 Privilèges T $ US 1,39 % 27523 PTZ $ US 1,38 %4 1903 F $ US 0,95 %1 6523 F $ US 0,77 % 640 FT $ US - 26523 Série FT ($ US) à fermer Gestionnaires $ US - 2523 Série gestionnaires ($ US) à fermer Institutions $ US 0,19 % 8523 O $ US 0,03 % 8587

Fonds équilibré canadien Indigo RBC Fonds équilibré RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,97 % 496 AZ $ CA 1,94 %4 2172 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 1,97 % 10496 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 1,43 % 7496 PZ $ CA 1,39 %4 2173 Privilèges $ US 1,43 % 17496 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,00 %1 6496 F $ CA 0,99 % 604 F $ US 1,00 %1 16496 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA 1,22 % 2496 F $ CA 0,99 % 604 Institutions $ CA 0,07 % 8496 O $ CA 0,03 % 165

Fonds d'actions canadiennes Fonds de dividendes Indigo RBC Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,95 % 504 A $ CA 1,86 % 7150 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 1,95 % 10504 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 1,40 % 7504 PZ $ CA 1,39 %4 2150 Privilèges $ US 1,40 % 17504 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 0,87 %1 6504 F $ CA 0,77 % 5150 F $ US 0,87 %1 16504 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA 0,90 % 2504 F $ CA 0,77 % 5150 Institutions $ CA 0,04 % 8504 O $ CA 0,02 % 8155

Fonds d'actions Indigo RBC Fonds d'actions canadiennes Phillips, Hager & North Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,95 % 497 A $ CA 1,84 % 7130 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 1,95 % 10497 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 1,41 % 7497 PZ $ CA 1,40 %4 2130 Privilèges $ US 1,41 % 17497 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 0,88 %1 6497 F $ CA 0,76 % 5130 F $ US 0,88 %1 16497 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA 1,05 % 2497 F $ CA 0,76 % 5130 Institutions $ CA 0,05 % 8497 O $ CA 0,02 % 8135

Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation

Indigo RBC Fonds de sociétés canadiennes à moyenne

capitalisation RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,25 % 505 A $ CA 2,05 % 314 Fusion de fonds avec report

d'impôt nécessitant

l'approbation des porteurs

de parts, car les objectifs de

placement ne sont pas très

semblables Investisseurs $ US 2,25 % 10505 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 1,70 % 7505 PZ $ CA 1,67 %4 2314 Privilèges $ US 1,70 % 17505 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,16 % 6505 F $ CA 0,95 % 3314 F $ US 1,16 % 16505 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA 1,31 % 2505 F $ CA 0,95 % 3314 Institutions $ CA 0,07 % 8505 O $ CA 0,02 %5 10208

Fonds d'actions étrangères Fonds d'actions mondiales Indigo RBC Fonds d'actions mondiales QUBE RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,43 % 507 AZ $ CA 1,42 %4 980 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 1,43 % 10507 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 1,11 % 7507 PZ $ CA 1,09 %4 1980 Privilèges $ US 1,11 % 17507 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 0,95 % 6507 FZ $ CA 0,93 %4 1982 F $ US 0,95 % 16507 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA - 2507 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,07 % 8507 O $ CA 0,02 % 280

Fonds concentré gestion de la volatilité actions

mondiales Indigo RBC Fonds d'actions mondiales à faible volatilité

QUBE RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ US 1,99 % 527 AZ $ US 1,96 %4 5113 Fusion de fonds avec report

d'impôt Privilèges $ US 1,47 % 7527 PZ $ US 1,45 %4 4113 F $ US 1,21 % 6527 F $ US 0,99 % 5413 Gestionnaires $ US - 2527 Série gestionnaires ($ US) à fermer Institutions $ US 0,14 % 8527 O $ US 0,02 % 8413

Fonds d'actions américaines Indigo RBC Fonds d'actions américaines Phillips, Hager & North Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,23 % 503 A $ CA 1,87 % 7160 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 2,23 % 10503 A $ US 1,87 %4 7166 Privilèges $ CA 1,67 % 7503 PZ $ CA 1,66 %4 3160 Privilèges $ US 1,67 % 17503 PZ $ US 1,66 %4 3166 F $ CA 1,14 % 6503 F $ CA 0,76 % 5160 F $ US 1,14 % 16503 F $ US 0,76 % 2170 Gestionnaires $ CA 1,37 % 2503 F $ CA 0,76 % 5160 Institutions $ CA 0,17 % 8503 O $ CA 0,03 % 8165

Fonds européen Indigo RBC Fonds d'actions européennes RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,51 % 500 A $ CA 2,10 % 457 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 2,51 % 10500 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 1,98 % 7500 PZ $ CA 1,76 %4 2057 Privilèges $ US 1,98 % 17500 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,48 % 6500 F $ CA 0,99 % 622 F $ US 1,48 % 16500 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA - 2500 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,51 % 8500 O $ CA 0,02 % 202

Fonds du marché du Sud-Est asiatique

Indigo RBC Fonds d'actions Asie-Pacifique hors Japon RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,60 % 499 A $ CA 2,21 % 475 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 2,60 % 10499 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 2,10 % 7499 PZ $ CA 1,80 %4 2175 Privilèges $ US 2,10 % 17499 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,53 % 6499 F $ CA 1,11 % 675 F $ US 1,53 % 16499 Série F ($ US) à fermer Gestionnaires $ CA 1,68 % 2499 F $ CA 1,11 % 675 Institutions $ CA 0,50 % 8499 O $ CA 0,02 % 8075

Fonds d'actions chinoises Indigo RBC Fonds d'actions chinoises RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,62 % 517 A $ CA 2,28 % 1452 Fusion de fonds imposables

nécessitant l'approbation

des porteurs de parts Investisseurs $ US 2,62 % 10517 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 2,07 % 7517 PZ $ CA 2,05 %4 9052 Privilèges $ US 2,07 % 17517 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,42 %1 6517 F $ CA 1,15 % 1952 F $ US 1,42 %1 16517 F $ US 1,15 % 2322 Gestionnaires $ CA 2,03 % 2517 F $ CA 1,15 % 1952 Institutions $ CA 0,21 % 8517 O $ CA 0,22 % 8052

Fonds d'actions indiennes Indigo RBC Fonds d'actions Inde RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 3,10 % 521 A $ CA Aucune modification 1850 Transfert complet du

fonds à RBC GMA et changement de nom en

Fonds d'actions Inde RBC Investisseurs $ US 3,10 % 10521 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 2,71 % 7521 PZ $ CA Aucune modification 1860 Privilèges $ US 2,71 % 17521 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,87 %1 6521 F $ CA Aucune modification 1855 F $ US 1,87 %1 16521 F $ US Aucune modification 1856 Gestionnaires $ CA 2,10 % 2521 F $ CA Aucune modification 1855 Institutions $ CA - 8521 Série institutions ($ CA) à fermer

Fonds de marchés émergents

Indigo RBC Fonds d'actions de marchés

émergents RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,81 % 502 A $ CA 2,22 % 499 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 2,81 % 10502 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA - 7502 A $ CA 2,22 % 499 Privilèges $ US - 17502 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,83 %1 6502 F $ CA 1,01 % 699 F $ US 1,83 %1 16502 F $ US 1,01 % 5416 Gestionnaires $ CA - 2502 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,31 % 8502 O $ CA 0,08 % 259

Fonds de marchés émergents Indigo RBC II Fonds d'actions de marchés

émergents RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,81 % 520 A $ CA 2,22 % 499 Fusion de fonds avec report

d'impôt Investisseurs $ US 2,81 % 10520 Série Investisseurs ($ US) à fermer Privilèges $ CA 2,47 % 7520 A $ CA 2,22 % 499 Privilèges $ US 2,47 % 17520 Série privilèges ($ US) à fermer F $ CA 1,83 %1 6520 F $ CA 1,01 % 699 F $ US 1,83 %1 16520 F $ US 1,01 % 5416 Gestionnaires $ CA - 2520 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA - 8520 Série institutions ($ CA) à fermer

Fonds indiciels Fonds indiciel d'actions américaines

Indigo RBC Fonds indiciel américain RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,13 % 702 DZ $ CA 0,66 % 557 Fusion de fonds avec report

d'impôt Privilèges $ CA 0,86 % 7702 DZ $ CA 0,66 % 557 F $ CA 0,62 %2 1702 F $ CA 0,21 % 5737 Gestionnaires $ CA - 2702 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,05 % 8702 O $ CA 0,02 % 8557 Institutions $ CA 0,05 % 38702 O $ CA 0,02 % 8557

Fonds indiciel d'actions internationales

Indigo RBC Fonds indiciel d'actions

internationales RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF

Investisseurs $ CA 1,32 % 703 AZ $ CA Aucune modification 1750 Transfert complet du fonds à RBC GMA et changement

de nom en Fonds indiciel d'actions internationales RBC Privilèges $ CA 1,10 % 7703 Série privilèges ($ CA) à fermer F $ CA 0,65 %2 1703 F $ CA Aucune modification 1755 Gestionnaires $ CA - 2703 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,10 % 8703 O $ CA Aucune modification 1760 Institutions $ CA 0,10 % 38703 O $ CA Aucune modification 1760

Fonds indiciel d'actions de marchés émergents Indigo RBC Fonds FNB indiciel d'actions de marchés

émergents RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,93 % 704 A $ CA 1,43 % 1145 Fusion de fonds avec report

d'impôt Privilèges $ CA - 7704 Série privilèges ($ CA) à fermer F $ CA 1,17 %2 1704 F $ CA 0,33 % 2145 Gestionnaires $ CA - 2704 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA 0,35 % 8704 O $ CA 0,18 %4 8445 Institutions $ CA 0,35 % 38704 O $ CA 0,18 %4 8445

Fonds diversifiés Indigo RBC Fonds conservateur diversifié Indigo RBC Portefeuille prudence élevée sélect RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,69 % 430 A $ CA 1,69 % 209 Fusion de fonds avec report

d'impôt F $ CA 1,04 % 6430 F $ CA 0,85 % 664 Gestionnaires $ CA - 2430 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA - 8430 Série institutions ($ CA) à fermer

Fonds conservateur modéré diversifié

Indigo RBC Portefeuille prudence sélect RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,65 % 432 AZ $ CA 1,57 %4 4461 Fusion de fonds avec report

d'impôt F $ CA 0,92 % 6432 F $ CA 0,90 % 657 Gestionnaires $ CA 0,88 % 2432 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA - 8432 Série institutions ($ CA) à fermer

Fonds équilibré diversifié Indigo RBC Portefeuille équilibré sélect RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 1,80 % 434 AZ $ CA 1,74 %4 469 Fusion de fonds avec report

d'impôt F $ CA 1,00 % 6434 F $ CA 0,94 %3 658 Gestionnaires $ CA - 2434 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA - 8434 O $ CA 0,05 % 252

Fonds de croissance diversifié Indigo RBC Portefeuille de croissance sélect RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,03 % 436 A $ CA 2,03 % 459 Fusion de fonds avec report

d'impôt F $ CA 1,13 % 6436 F $ CA 1,02 % 659 Gestionnaires $ CA 1,72 % 2436 F $ CA 1,02 % 659 Institutions $ CA - 8436 Série institutions ($ CA) à fermer

Fonds de croissance dynamique diversifié Indigo

RBC Portefeuille de croissance dynamique sélect

RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF Investisseurs $ CA 2,08 % 438 AZ $ CA 1,96 %4 5662 Fusion de fonds avec report

d'impôt F $ CA 1,20 % 6438 F $ CA 1,02 %3 660 Gestionnaires $ CA - 2438 Série gestionnaires ($ CA) à fermer Institutions $ CA - 8438 Série institutions ($ CA) à fermer

Fonds stratégiques Indigo RBC Fonds stratégique conservateur Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Investisseurs $ CA 0,67 % 400 Fermeture du fonds F $ CA - 6400 Gestionnaires $ CA 0,41 % 2400 Institutions $ CA - 8400

Fonds stratégique conservateur modéré Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Investisseurs $ CA 0,67 % 401 Fermeture du fonds F $ CA - 6401 Gestionnaires $ CA 0,41 % 2401 Institutions $ CA - 8401

Fonds stratégique équilibré Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Investisseurs $ CA 0,72 % 402 Fermeture du fonds F $ CA - 6402 Gestionnaires $ CA 0,47 % 2402 Institutions $ CA - 8402

Fonds stratégique de croissance Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Investisseurs $ CA 0,78 % 403 Fermeture du fonds F $ CA - 6403 Gestionnaires $ CA 0,52 % 2403 Institutions $ CA - 8403

Fonds stratégique de croissance dynamique Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Investisseurs $ CA 0,78 % 404 Fermeture du fonds F $ CA - 6404 Gestionnaires $ CA 0,52 % 2404 Institutions $ CA - 8404

Fonds en gestion commune Fonds en gestion commune marché monétaire

canadien Indigo RBC Fonds du marché monétaire

canadien RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 0,66 %2 1600 F $ CA 0,24 % 636 Fusion de fonds avec report

d'impôt Fonds en gestion commune $ CA 0,11 % 600 O $ CA 0,02 % 135

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB F $ CA 0,93 %2 1612 Fermeture du fonds Fonds en gestion

commune $ CA 0,17 % 612

Fonds en gestion commune obligations

canadiennes Indigo RBC Fonds d'obligations RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 0,62 %2 1602 F $ CA 0,50 % 601 Fusion de fonds imposables

nécessitant l'approbation

des porteurs de parts Fonds en gestion

commune $ CA 0,04 % 602 O $ CA 0,02 % 137

Fonds en gestion commune obligations mondiales

à rendement élevé Indigo RBC Fonds d'obligations à rendement

élevé RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 0,97 %2 1613 F $ CA 0,88 % 696 Fusion de fonds imposables

nécessitant l'approbation

des porteurs de parts Fonds en gestion

commune $ CA 0,08 % 613 O $ CA 0,03 % 296

Fonds en gestion commune obligations mondiales

liées à l'inflation Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB F $ CA 1,02 %2 1614 Fermeture du fonds Fonds en gestion

commune $ CA 0,14 % 614

Fonds en gestion commune de créance de marchés

émergents Indigo RBC Fonds d'obligations de marchés émergents RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 1,06 %2 1616 F $ CA 0,89 % 697 Fusion de fonds imposables

nécessitant l'approbation

des porteurs de parts Fonds en gestion

commune $ CA 0,18 % 616 O $ CA 0,03 % 297

Fonds en gestion commune de dividendes

canadiens Indigo RBC Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 0,93 %2 1603 F $ CA 0,77 % 5150 Fusion de fonds avec report

d'impôt Fonds en gestion

commune $ CA 0,04 % 603 O $ CA 0,02 % 8155

Fonds en gestion commune actions canadiennes

Indigo RBC Fonds d'actions canadiennes Phillips, Hager & North Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 0,89 %2 1604 F $ CA 0,76 % 5130 Fusion de fonds avec report

d'impôt Fonds en gestion

commune $ CA 0,03 % 604 O $ CA 0,02 % 8135

Fonds en gestion commune actions de sociétés

canadiennes à petite capitalisation Indigo RBC Fonds de sociétés canadiennes à moyenne

capitalisation RBC Modification proposée Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF















Fusion de fonds avec report

d'impôt nécessitant

l'approbation des porteurs

de parts, car les objectifs de

placement ne sont pas très

semblables F $ CA 1,28 %2 1605 F $ CA 0,95 % 3314 Fonds en gestion

commune $ CA 0,09 % 605 O $ CA 0,02 %5 10208

















Fonds en gestion commune actions américaines

Indigo RBC Fonds d'actions américaines Phillips, Hager & North Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 1,17 %2 1610 F $ CA 0,76 % 5160 Fusion de fonds avec report

d'impôt Fonds en gestion

commune $ CA 0,03 % 610 O $ CA 0,03 % 8165

Fonds en gestion commune actions internationales

Indigo RBC Fonds d'actions internationales RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 1,22 %2 1611 F $ CA 0,99 % 621 Fusion de fonds avec report

d'impôt Fonds en gestion

commune $ CA 0,05 % 611 O $ CA 0,02 % 201

Fonds en gestion commune titres de marchés

émergents Indigo RBC Fonds d'actions de marchés

émergents RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB Série Devise RFG* Code du

fonds RBF F $ CA 1,65 %2 1615 F $ CA 1,01 % 699 Fusion de fonds avec report

d'impôt Fonds en gestion

commune $ CA 0,18 % 615 O $ CA 0,08 % 259

Fonds en gestion commune mondial en actions

immobilières Indigo RBC Modification Série Devise RFG* Code du

fonds HKB F $ CA 1,28 %2 1617 Fermeture du fonds Fonds en gestion

commune $ CA 0,09 % 617

* Sauf indication contraire, les RFG sont déclarés au 30 juin 2024.

1 À compter du 27 juin 2024, les frais de gestion des parts de série F du fonds ont été réduits. Le RFG ajusté pour la série F du fonds montre le RFG qui aurait été en vigueur si les modifications apportées aux frais de gestion avaient été appliquées tout au long de la période comptable se terminant le 30 juin 2024.

2 Estimation des RFG pour les parts de la série F du fonds qui ont été lancées le 8 juillet 2024.

3 À compter du 1er juillet 2024, les frais de gestion des parts de série F du fonds ont été réduits. Le RFG ajusté pour la série F du fonds montre le RFG qui aurait été en vigueur si les modifications apportées aux frais de gestion avaient été appliquées tout au long de la période comptable se terminant le 30 juin 2024.

4 Estimation des RFG pour les nouvelles séries des fonds maintenus qui seront lancées afin de faciliter les fusions de fonds.

5 À compter du 1er juillet 2024, les frais d'administration des parts de série O du fonds ont été réduits. Le RFG ajusté pour la série O du fonds montre le RFG qui aurait été en vigueur si les modifications apportées aux frais de gestion avaient été appliquées tout au long de la période comptable se terminant le 30 juin 2024.









