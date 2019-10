RBC et Riipen annoncent un partenariat national d'apprentissage expérientiel pour les jeunes Canadiens

Treize établissements d'enseignement postsecondaire du Canada offriront une expérience de travail pratique à leurs étudiants

TORONTO, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Afin d'aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois de demain, Objectif avenir RBC et Riipen ont conclu un partenariat en vue de fournir aux étudiants la possibilité de développer leurs aptitudes et d'acquérir l'expérience de travail dont ils auront besoin dans l'avenir. Grâce à RBC Fondation, la plateforme de Riipen sera accessible aux étudiants de 13 établissements d'enseignement postsecondaire du Canada.

« L'apprentissage intégré au travail peut véritablement contribuer à l'égalité sociale et économique. Malheureusement, environ 40 % des étudiants canadiens n'en profitent pas, explique Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse, RBC. Un trop grand nombre de jeunes Canadiens sont pris dans le cercle vicieux "pas d'expérience, pas d'emploi". Nous avons collectivement l'occasion de changer les choses en offrant aux étudiants la possibilité d'acquérir une expérience concrète que les employeurs recherchent. »

La première phase du partenariat, qui commence officiellement cet automne, sera lancée aux établissements d'enseignement postsecondaire suivants :

Bow Valley College ( Alberta )

) Institut de technologie de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)

Université Carleton ( Ontario )

( ) Fanshawe College ( Ontario )

) Université polytechnique Kwantlen (Colombie-Britannique)

Maple League

Université Acadia (Nouvelle-Écosse)



Université Bishop's (Québec)



Université Mount Allison (Nouveau-Brunswick)



Université St. Francis Xavier (Nouvelle-Écosse)

Red River College ( Manitoba )

( ) Saskatchewan Polytechnic ( Saskatchewan )

) Southern Alberta Institute of Technology ( Alberta )

( ) Université Thompson Rivers (Colombie-Britannique)

La programmation de ces écoles peut être consultée ici: https://www.rbc.com/dms/enterprise/objectifavenir/lapprentissage-experientiel-par-riipen-et-objectif-avenir-rbc.html

« Notre équipe est heureuse de collaborer avec Objectif avenir RBC pour offrir des occasions d'apprentissage expérientiel à des étudiants du Canada. Les étudiants d'aujourd'hui doivent surmonter plusieurs difficultés pour acquérir l'expérience nécessaire, pour s'orienter de façon éclairée et pour développer leur réseau professionnel. Non seulement l'apprentissage expérientiel aide-t-il les étudiants à lancer leur carrière, mais il aide aussi les entreprises à se faire connaître auprès de la génération émergente, à déceler les difficultés et les occasions éventuelles, et à recruter des talents de façon plus authentique et efficace, explique Dana Stephenson, directrice générale et fondatrice de Riipen. Nous sommes heureux qu'Objectif avenir RBC ait choisi Riipen comme partenaire pour aider les jeunes à se préparer aux emplois de demain. »

Le logiciel de Riipen permet d'offrir en ligne, de façon personnalisée, un micro apprentissage intégré au travail, l'une des façons les plus évolutives de donner aux étudiants accès à des occasions de perfectionnement et de réseautage professionnel. La plateforme de Riipen propose des compétitions universitaires ainsi que des projets concrets conçus par des employeurs ; l'apprentissage intégré au travail est souvent intégré au programme d'études. Ces stages virtuels aident les étudiants à se préparer aux emplois de demain, alors que l'économie se transforme rapidement à l'ère du numérique. En réunissant des étudiants, des établissements d'enseignement postsecondaire et des partenaires externes de toutes les régions et de toutes les tailles, Riipen crée un écosystème collaboratif où tous ces partenaires s'unissent pour créer des expériences d'apprentissage intégrées au travail pouvant être déployées à plus grande échelle.

« L'expérience immersive que j'ai acquise grâce à la plateforme de Riipen m'a été fort utile, témoigne Rahma Ali, diplômée de l'Université McMaster. Les projets auxquels j'ai participé m'ont permis de développer mes compétences au-delà de ma formation en classe - comment travailler efficacement en équipe, comment diviser les projets en tâches gérables, comment respecter les échéances. Forte de ces nouvelles aptitudes, j'étais plus sûre de moi et mieux préparée pour décrocher mon premier emploi. »

Les membres de la communauté Riipen bénéficient des avantages suivants :

Des projets concrets, conçus conjointement par les établissements d'enseignement et les employeurs (des entreprises à but lucratif ou non), et visant à préparer les étudiants aux emplois de demain

La plus grande bibliothèque virtuelle d'expériences d'apprentissage intégré au travail, à même les programmes d'études

Des outils de gestion de projet qui aident les enseignants à gérer l'apprentissage intégré au travail et à le déployer à plus grande échelle

Des dossiers de présentation reflétant les aptitudes acquises par les étudiants et validées par un réseau d'employeurs

Des outils pour faire le suivi de l'évolution sur les campus de l'apprentissage intégré au travail et communiquer l'information pertinente

Des données utiles sur les aptitudes pertinentes en milieu de travail

Objectif avenir RBC est un engagement sur dix ans visant à aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois de demain grâce à l'acquisition d'expérience de travail, au développement des aptitudes, au réseautage, et au soutien au bien-être mental. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com/objectifavenir .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

À propos de Riipen

Riipen est la plus grande ressource virtuelle d'apprentissage intégré au travail en Amérique du Nord. Grâce à cette plateforme, les entreprises de toutes les tailles et les éducateurs peuvent s'unir pour offrir aux étudiants universitaires et collégiaux l'occasion de participer à des projets à court terme et à des compétitions. Riipen a pour mission de permettre aux étudiants de toute provenance d'accéder à l'apprentissage intégré au travail, afin qu'ils puissent acquérir l'expérience nécessaire, s'orienter de façon éclairée, développer leur réseau professionnel et trouver un emploi qu'ils aiment.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Emma McKay, Communications, RBC, 437 488-2438, emma.mckay@rbc.com; Daniela Pico, Riipen, 647 778-9471, daniela.p@riipen.com

Related Links

http://www.rbc.com