RBC et le Western University annoncent leur partenariat en vue de la formation des leaders de demain dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données

Nouvelles formations sur l'analyse éthique des données et l'intelligence artificielle, bourses d'études en science des données et du génie logiciel et programme en pensée conceptuelle

LONDON, ON, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Le Western University et la Banque Royale du Canada ont établi un partenariat en vue de préparer la prochaine génération de talents à naviguer dans une ère de transformation technique sans précédent. À cet effet, elles ont créé un programme axé sur les aspects éthiques et sociaux de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle (IA).

L'investissement de 3 millions $ de RBC a servi à la création du projet Analyse de données et intelligence artificielle RBC à le Western University, une occasion unique d'élargir les travaux multidisciplinaires de le Western University dans les domaines de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle qui visent à répondre à des questions importantes pour le bien de la société. Le soutien de RBC donne un coup de pouce pour passer à un niveau supérieur tout en assurant la formation de la prochaine génération d'experts.

« Cet investissement est un catalyseur qui aidera le Western University à offrir aux leaders de demain l'occasion d'acquérir les aptitudes nécessaires pour naviguer dans un monde où les données sont omniprésentes et trouver les solutions aux obstacles qu'ils rencontreront inévitablement tout au long de leur carrière, a souligné Alan Shepard, président de le Western University. Nous sommes heureux d'offrir, en partenariat avec RBC, une formation aux talents du 21e siècle qui maîtrisent la technologie et sont soucieux des questions éthiques et sociales. »

Ce partenariat s'inscrit également dans l'engagement de RBC à investir dans l'écosystème canadien de talents dans le secteur de la technologie, créant des occasions pour les experts de RBC de partager des situations réelles de pointe et de contribuer à la préparation des futurs leaders aux emplois de demain. Il réunit deux grandes institutions canadiennes qui montrent la voie en préparant les étudiants grâce à l'acquisition des aptitudes requises pour réussir dans l'économie numérique de plus en plus complexe d'aujourd'hui.

« La collaboration entre les entreprises, les gouvernements et les établissements d'enseignement favorisera la réussite du Canada, a déclaré Bruce Ross, chef de groupe, Technologie et exploitation, de RBC. L'intelligence artificielle et la science des données transforment notre monde actuel et notre partenariat avec le Western University une université réputée, constitue une merveilleuse occasion de préparer la prochaine génération de talents en lui permettant d'acquérir les connaissances, les aptitudes et les expériences nécessaires à la réussite. »

Renseignements :

Le projet comporte divers éléments :

Deux nouvelles formations sur les aspects éthiques et sociaux de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle.

Ces formations seront développées conjointement par les facultés de science et de génie de le Western University , en consultation avec les dirigeants et les experts en technologie de RBC, en vue d'étudier l'incidence sociale et l'utilisation éthique des mégadonnées et de l'intelligence artificielle sur les individus, les organisations et la société en général.



La création de deux bourses d'étude en science des données et en génie logiciel.

La Bourse d'études RBC en science des données et la Bourse d'études RBC en génie logiciel seront décernées à des étudiants de troisième année pour les aider à acquérir une solide base de connaissances et la formation technique requise pour entreprendre une carrière dans le secteur des mégadonnées.



Un programme en pensée conceptuelle offert aux étudiants de toutes les facultés de le Western University .

Ce programme permettra d'acquérir des aptitudes en matière de pensée conceptuelle et de programmation. Les participants toucheront une allocation et auront la possibilité de faire un stage à RBC.

Les formations, les bourses d'études et le programme en pensée conceptuelle créeront des occasions exceptionnelles d'aider les étudiants à acquérir des aptitudes et de l'expérience ainsi qu'à établir les réseaux dont ils auront besoin pour démarrer leur carrière après leurs études, notamment au moyen de l'apprentissage intégré au travail et de programmes de stage.

