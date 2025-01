TORONTO, le 9 janv. 2025 /CNW/ - RBC (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec Cohere , une entreprise de premier plan en IA œuvrant dans le domaine de la sécurité et de la protection des renseignements personnels. Ce partenariat a pour objet le développement conjoint et le déploiement de North for Banking, une solution optimisée d'IA générative destinée aux entreprises de services financiers. Cette plateforme intégrera les modèles de développement de RBC et de Cohere, ainsi que les plateformes internes de RBC, pour accélérer la mise au point de solutions d'IA génératives sûres et efficientes. Ce partenariat mettra à profit l'expertise des deux entreprises pour concevoir des modèles plus précis et vérifiables axés sur les fonctions de gestion des risques et de sécurité essentielles pour la protection des entreprises de services financiers.

« Engagée dans la transformation des services bancaires, RBC mise sur l'IA pour soutenir sa réussite, a déclaré Foteini Agrafioti, première vice-présidente, RBC Borealis, et scientifique en chef, RBC. Nous investissons depuis près d'une décennie dans l'IA et sommes fermement engagés à l'égard des principes d'IA responsable . Cohere, dont l'expertise en IA est reconnue mondialement, sera pour nous un partenaire idéal alors que nous poursuivons l'exploitation du potentiel de l'IA en toute sécurité pour nos clients. »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec RBC pour mettre au point North for Banking, une version personnalisée de notre nouvelle plateforme d'IA sécurisée dédiée au secteur des services financiers, a déclaré M. Ivan Zhang, cofondateur de Cohere. North for Banking deviendra ainsi une solution d'IA complète que les entreprises de services financiers pourront utiliser pour accroître leur productivité et optimiser leur efficience opérationnelle en toute confiance, sachant que leur sécurité et la protection des renseignements personnels de leurs clients sont protégées. »

« Nous observons déjà l'incidence positive de l'IA générative dans nos applications actuelles, y compris celles de notre Centre de conseils, où cette technologie aide nos conseillers à fournir des réponses plus rapides et précises aux clients. Elle est également utilisée dans notre secteur des Marchés des capitaux, où elle améliore la productivité et simplifie les processus d'analyse et de recherche, poursuit Mme Agrafioti. Cohere se distingue par sa souplesse et sa capacité de collaboration, des atouts essentiels pour la prochaine étape de notre parcours en IA et pour renforcer notre productivité. Nous sommes impatients de déployer cette solution dans divers cas d'utilisation au cours des prochains mois. »

RBC a récemment obtenu la première place au Canada et la troisième place parmi 50 institutions financières du monde entier en matière de maturité de l'intelligence artificielle au classement de l'indice AI Évident . Cet indice évalue la performance des institutions financières à ce chapitre en fonction de quatre piliers : talent, innovation, leadership et transparence.

