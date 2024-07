RBC prévoit de réduire ses émissions de GES par l'électrification de la partie de son réseau de succursales qu'elle contrôle au Canada.

TORONTO, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Vous ne le voyez peut-être pas, mais la succursale RBC près de chez vous pourrait être dotée d'un nouveau système de système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) au cours des prochaines années. En effet, un plan de plusieurs millions de dollars visant à rénover le réseau canadien de 1 200 succursales RBC a pour objectif de réduire de 10 000 tonnes les émissions de carbone générées par les activités au sein de celles-ci.

Installation d’une unité de CVC à pompe à chaleur électrique écoénergétique à la succursale RBC Morningside et Milner Scarborough. (2 juillet 2024) (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)

La Banque entreprendra une initiative d'envergure qui permettra d'accélérer la rénovation de l'ensemble de son réseau de succursales au Canada, en investissant 35 millions de dollars sur trois ans dans la première phase, qui prévoit l'installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) éconergétiques et à faibles émissions de carbone, comme des thermopompes, qui remplaceront les systèmes vieillissants. RBC commencera par remplacer les systèmes CVC dans les 62 % des succursales où elle est responsable de ceux-ci, en visant l'achèvement de ces travaux d'ici 2035. La Banque continuera de collaborer à l'électrification des autres succursales avec les propriétaires partenaires. La majeure partie des travaux du programme de rénovation devrait commencer au printemps 2025.

Environ 40 % des émissions de carbone générées par les activités de la Banque proviennent de ses succursales de détail au Canada. RBC estime que le total des émissions provenant de ses succursales peut être réduit de 70 % à la suite de la modernisation de cet équipement essentiel.1

Cette initiative contribuera à accélérer l'atteinte des objectifs opérationnels énoncés dans le Rapport climatique RBC 2023, par la réduction des émissions de GES de RBC à l'échelle mondiale et l'augmentation de son approvisionnement en électricité de sources renouvelables. En 2023, le passage en cours de la Banque vers les sources d'énergie renouvelable a entraîné une réduction de 67 % des émissions découlant de ses activités mondiales par rapport à 2018, son année de référence. De plus, la Banque s'approvisionne désormais auprès de sources renouvelables pour couvrir la totalité de sa consommation d'électricité mondiale.2

« Des progrès sont requis pour réduire les émissions provenant des immeubles où nous travaillons, lesquelles découlent en grande partie des systèmes de chauffage, a déclaré Jennifer Livingstone, vice-présidente, Stratégie climatique, RBC.

C'est pourquoi nous avons pris cet engagement ambitieux envers nos clients, nos employés et d'autres parties prenantes, dont nos investisseurs. Il s'agit de l'un des plus importants moyens de réduire les émissions générées par les activités de RBC.

Les bâtiments sont la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre en importance au Canada ; leurs émissions représentent environ 14 % du total annuel des émissions. Pour que le Canada atteigne ses objectifs en matière de carboneutralité, RBC estime qu'une réduction de 65 millions de tonnes d'émissions de carbone, d'ici 2050, devra provenir du secteur des bâtiments. Les émissions par mètre carré ont chuté au cours des dernières années. Toutefois, depuis 2000, on a observé une réduction plus importante des émissions dans le secteur des immeubles résidentiels, par rapport aux immeubles commerciaux (environ 25 %, comparativement à 7 %).3

« Pour que le Canada atteigne ses objectifs en matière de climat, le secteur du bâtiment devra privilégier l'efficacité énergétique de la construction en éliminant la dépendance à l'énergie de combustion pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude, a déclaré Thomas Mueller, président et chef de la direction du Conseil du bâtiment durable du Canada. Les mesures prises par les entreprises, comme l'accélération par RBC de l'électrification de ses établissements, constituent une première étape positive pour la décarbonisation de la construction. L'audit du rendement énergétique des bâtiments par des organismes de certification est également essentiel pour mesurer les progrès et en rendre compte. »

On estime que le chauffage des espaces génère 85 % des émissions de carbone des immeubles commerciaux ; les technologies existantes permettent de réaliser d'importantes réductions de ces émissions.4 RBC, en étant propriétaire ou locataire des immeubles qu'elle occupe, est responsable du contrôle de 62 % des systèmes CVC en place dans l'ensemble de son réseau de succursales de détail. Les autres systèmes (38 %) sont entièrement contrôlés par les propriétaires.

Jon Douglas, directeur général, Développement durable mondial, RBC, a déclaré que la Banque a lancé un programme de communication afin de comprendre les cibles climatiques de ses propriétaires d'immeubles et de « trouver des façons collaboratives de réaliser les objectifs des deux parties. » Comme RBC occupe des locaux d'une superficie de 22 millions de pieds carrés, dont la majeure partie est louée de 500 propriétaires, M. Douglas prévoit que cet engagement « contribuera à stimuler davantage l'action climatique dans le secteur immobilier ». Il a ajouté que la Banque collabore déjà avec un propriétaire d'un de ses immeubles phares en vue d'atteindre la carboneutralité dans les bureaux de celui-ci d'ici 2040.5

De plus, RBC compte parmi les partenaires fondateurs de 'Climate Smart Buildings Alliance', mise sur pied en 2023 pour favoriser la réduction des émissions dans le secteur immobilier canadien. Les principales priorités de l'Alliance climatique pour des bâtiments intelligents comprennent les suivantes : accroître l'utilisation de matériaux de construction carboneutres ou à faibles émissions de carbone, réduire les émissions issues de la combustion dans les bâtiments, soutenir le déploiement d'un réseau propre, et accélérer les travaux de rénovation écologiques et la construction de nouveaux bâtiments carboneutres.

1 Ce pourcentage chiffre est fondé sur un modèle de RBC élaboré par RBC selon les en fonction des pratiques exemplaires de l'industrie pour calculer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) estimées à partir de diverses mesures potentielles de remplacement de l'équipement de CVC. Le modèle et les résultats ont été confirmés par un consultant tiers indépendant. 2 RBC se procure de l'électricité renouvelable au moyen de conventions d'achat d'énergie à long terme et d'autres sources au moyen de certificats d'énergie renouvelable. 3 Une transition à 2 billions de dollars (rbc.com) 4 Une transition à 2 billions de dollars : Vers un Canada à zéro émission nette (rbc.com ) 5 En vue d'atteindre la carboneutralité dans les bureaux d'ici 2040, diverses approches devront être adoptées, y compris l'installation de technologies à faibles émissions et le recours à des certificats d'énergie renouvelable.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde.

Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Groupe Financier

Personne-ressource, médias : Stephen Hewitt, Communications, RBC, [email protected]