De plus, RBC s'engage à atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2050 et adhère au PCAF et au Center for Climate-Aligned Finance du RMI.

TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - RBC a annoncé qu'elle fournira 500 milliards de dollars en finance durable d'ici 2025 dans le cadre de sa stratégie climatique. Son engagement initial de 100 milliards de dollars a été atteint en 2020.

En plus de cette nouvelle cible de financement, RBC s'est engagée à :

atteindre la cible de zéro émission nette découlant de ses activités de financement d'ici 2050, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris ;

; adhérer au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) et au Center for Climate-Aligned Finance du RMI ;

mesurer et déclarer les émissions découlant de ses activités de financement dans certains secteurs clés, en commençant par le rapport de 2022 de son Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) ;

fixer des objectifs intermédiaires pour réduire les émissions découlant de ses activités de financement et à élaborer des programmes de simulation de crise liés au climat ;

atteindre la cible annuelle de zéro émission nette dans ses activités mondiales ; réduire de 70 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ; et s'approvisionner en électricité entièrement auprès de sources renouvelables et non émettrices de GES d'ici 2025.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements en consultant la Stratégie climatique RBC.

Ces nouveaux engagements de RBC, qui visent à promouvoir une croissance économique propre et à soutenir la transition de ses clients vers une économie à faibles émissions de carbone, ont été annoncés en lien avec la conférence inaugurale de RBC Marchés des Capitaux sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG), qui se tiendra du 24 au 26 février et réunira environ 2 500 participants du monde entier.

« Le changement climatique est l'un des enjeux les plus pressants de notre époque. C'est pourquoi il est essentiel que nous collaborions plus étroitement avec nos clients, nos pairs, les autres secteurs d'activité économique et les paliers de gouvernement pour contribuer à bâtir une économie durable pour les générations futures, dit Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. Notre stratégie climatique actualisée renforce le rôle important que RBC doit jouer pour aider ses clients et les collectivités à effectuer la transition vers une économie à zéro émission nette d'ici 2050. Notre engagement à faire progresser les objectifs de nos clients en matière d'ESG et à accélérer les progrès réalisés par la société à cet égard repose sur notre conviction que les capitaux peuvent être un facteur de changement positif. »

L'établissement d'objectifs intermédiaires est essentiel pour assurer le suivi et l'atteinte de l'engagement à long terme de RBC visant une cible de zéro émission nette dans le cadre de ses activités de financement. La mesure et la déclaration, à compter de 2022, des émissions des sociétés qu'elle finance dans les secteurs clés aideront RBC à optimiser la manière dont elle tient compte des facteurs climatiques pour façonner ses politiques de financement.

RBC montre la voie à suivre sur le plan environnemental depuis 1991, année où elle a adopté sa première politique environnementale. En 2017, RBC a été la première banque canadienne à publier un document d'information aligné sur les travaux du GIFCC décrivant les mesures qu'elle prenait pour gérer les risques et les occasions ayant une incidence sur le climat, de même que son engagement continu à l'égard des divulgations liées au climat.

Dans le cadre de sa stratégie climatique globale, RBC a mis sur pied l'an dernier un groupe de travail sur le climat ayant à sa tête des membres de la direction. Ce groupe de travail a pour mission l'élaboration de produits et de services liés au climat, de cadres de gestion des risques, de recherches et de partenariats, ainsi que de leadership éclairé.

RBC communiquera de plus amples renseignements sur son rendement et ses engagements en matière de climat dans son Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) 2020 et son Rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques 2020, qui seront publiés au début d'avril.

