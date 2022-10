TORONTO, le 5 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui un don de 150 000 $ US à la Croix-Rouge américaine pour venir en aide aux personnes touchées par l'ouragan Ian. Ce don est versé à partir des fonds de sociétés de RBC aux États-Unis : RBC Marché des Capitaux, RBC Gestion de patrimoine, City National Bank et RBC Bank.

RBC a également mis sur pied une campagne de don pour les employés qui souhaitent soutenir les activités d'aide aux sinistrés.

De plus, RBC Bank a lancé un programme d'aide financière visant à offrir des conseils et des services d'assistance à ses clients de la région. Les clients touchés doivent visiter le www.rbcbank.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Les personnes qui souhaitent participer aux efforts de secours sont invitées à verser un don à la Croix-Rouge américaine : en ligne à redcross.org/donate, par téléphone au 1-800-RED-CROSS ou par messagerie texte en entrant le mot IAN au 90999 (pour un don de 10 $).

RBC, qui compte 257 bureaux et plus de 15 100 employés aux États-Unis, est résolue à soutenir ses clients et les collectivités de la région.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

Renseignements: Renseignements médias : Chloe Brooke: 929 354-7725, [email protected]