TORONTO, le 13 oct. 2023 /CNW/ - À la suite du don initial de 250 000 $ CA qu'elle a effectué hier, RBC a annoncé aujourd'hui qu'elle verserait un montant additionnel d'un million de dollars US aux organismes United Jewish Appeal Federation of New York, American Friends of Magen David Adom et Save the Children. Le don provient de RBC Fondation - É.-U. (financée par RBC Marchés des Capitaux et RBC Gestion de patrimoine), de la Banque Royale du Canada et de City National Bank.

Ce don viendra renforcer le soutien aux efforts de secours humanitaire, notamment en ce qui concerne les services médicaux d'urgence, les soins aux enfants placés dans des refuges, le soutien à la réinstallation, l'aide psychologique aux victimes de traumatismes et d'autres actions humanitaires, selon les besoins.

Ceux qui souhaitent contribuer aux efforts de secours sont encouragés à faire un don en ligne à ujafedny.org, à afmda.org, à savethechildren.org, à jewishtoronto.com ou à croixrouge.ca. Les succursales de RBC partout au Canada accepteront également les dons à la Croix-Rouge canadienne.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 17 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

