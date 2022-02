Inspirées par les connaissances et l'expérience concrète de dirigeants noirs issus des milieux universitaire, communautaire et des affaires, ces bourses d'études sont accordées à des jeunes de 15 à 29 ans qui se présentent comme Noirs, qui sont citoyens canadiens, résidents permanents du Canada ou réfugiés, et qui commencent leur 11e ou 12e année ou sont inscrits à un programme d'études postsecondaires pour l'année scolaire 2022-2023 Chaque bourse d'études, d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année, est accordée pour une période pouvant aller jusqu'à quatre ans. Elle doit servir à financer les frais de scolarité et les autres dépenses d'études du candidat.

« Après avoir travaillé dans le secteur du transport pendant sept ans et après avoir perdu mon emploi pendant la pandémie, j'ai réalisé que je devais concrétiser mon rêve de devenir infirmière, témoigne Jenell Parkes, titulaire d'une bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Noirs (2022). La pandémie m'a fait comprendre que j'étais prête et compétente, et que je méritais cette occasion. La demande pour des infirmières est plus forte que jamais, ce qui m'a motivée encore plus à réaliser mes rêves. Cette bourse d'études me permettra d'atteindre mon objectif. »

Jenell Parkes et Jemima Okanlawon - toutes deux titulaires d'une bourse d'études (2022) - discutent de leur parcours personnel et de leurs plans pour l'avenir. Lisez leur témoignage dans Articles RBC.

« Nous avons été vraiment inspirés par les candidats exceptionnels qui nous ont raconté leur histoire et fait part de leur volonté de soutenir leur collectivité, témoigne Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, RBC. Avec l'aide de nos partenaires communautaires, nous avons sélectionné 20 jeunes prometteurs, puis nous leur avons fourni les ressources et le soutien nécessaires pour qu'ils puissent suivre le parcours de carrière qu'ils ont choisi. »

Créée par la communauté et pour la communauté par l'intermédiaire d'un comité consultatif composé d'universitaires noirs et de leaders au service des jeunes, cette bourse vise à répondre aux besoins des jeunes à qui elle s'adresse. Les étudiants admissibles ont été sélectionnés par l'un des 12 organismes communautaires partenaires participants. La candidature des étudiants sélectionnés a été évaluée par un comité composé de dirigeants noirs issus du monde de l'enseignement, des affaires et de la philanthropie. Les boursiers auront accès à des ressources supplémentaires sous forme d'occasions de mentorat, de planification scolaire et professionnelle, de tutorat, de stage ou de réseautage.

« L'accès à une formation utile demande du temps, des ressources et du soutien. L'équipe de Visions of Science croit que les jeunes qu'elle mobilise sont des leaders dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques qui ouvriront sans doute de nouvelles voies dans leurs domaines respectifs, a déclaré Eugenia Duodu Addy, Ph. D, directrice générale, Visions of Science. Nous sommes reconnaissants d'avoir été choisis comme partenaire communautaire des bourses d'études Objectif avenir pour jeunes Noirs, car nous voulons que les jeunes puissent suivre leur parcours sans encombre, en recevant le soutien nécessaire à chaque étape. Ces jeunes sont des modèles pour leurs collectivités : ils montrent la voie d'un avenir possible. Nous sommes très fiers de les voir se réaliser. »



« Grâce au financement et au soutien de programmes comme les bourses d'études Objectif avenir RBC, les jeunes Noirs seront en mesure de suivre des études supérieures et de développer leurs compétences, ce qui assurera leur mobilité ascendante à long terme », a déclaré André McDonald, professeur de génie mécanique à l'Université de l'Alberta et membre du comité consultatif qui a contribué à la conception du programme.

Les bourses d'études pour jeunes Noirs ont vu le jour grâce à des dons de RBC Fondation au programme Objectif avenir RBC, un engagement de 500 millions de dollars sur dix ans visant à outiller les jeunes Canadiens pour les emplois de demain. Ce programme, axé sur le réseautage, le perfectionnement des aptitudes, l'acquisition d'expérience de travail pratique et l'accès à du soutien et à des services favorisant le bien-être mental, vise à faire tomber les obstacles qui se dressent devant les jeunes.

En 2020, dans le cadre de son Plan d'action de lutte au racisme systémique, RBC s'est engagée à investir 50 millions de dollars par l'intermédiaire du programme Objectif avenir RBC afin de favoriser la prospérité de 25 000 jeunes noirs, autochtones ou de couleur d'ici 2025, notamment par des investissements dans des occasions de mentorat et de perfectionnement des aptitudes. RBC a également accordé 40 % de ses emplois d'été à des jeunes NAPC, en particulier au sein des communautés noires et autochtones.

Universités Canada, chef de file national depuis plus de 50 ans dans la gestion des bourses d'études, administre ce programme et collabore avec les comités de sélection pour l'attribution des bourses d'études. Les jeunes admissibles doivent être parrainés par un partenaire communautaire participant. Pour en savoir plus sur le programme, pour consulter la liste complète des titulaires de bourse d'études, ou pour connaître toutes les conditions d'admissibilité, visitez Bourse Objectif avenir RBC.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Personne-ressource, médias : Elynn Wareham, Communications, RBC, [email protected]