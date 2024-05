MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Animé d'une grande fierté et d'un sentiment du devoir accompli, Pierre Lemonde annonce aujourd'hui qu'il quittera ses fonctions à titre de président-directeur général du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) à l'automne prochain, après presque 25 ans de service et d'engagement à la tête de l'organisation.

Alors que le CORIM continue de rayonner tant au Québec qu'au Canada et même à l'international, Pierre Lemonde souligne humblement qu'il aura réussi à remplir la mission de l'organisation, soit de favoriser une meilleure connaissance des enjeux internationaux et susciter, par ses événements et ses partenariats, une collaboration plus étroite entre les divers milieux intéressés aux affaires internationales.

Dans les mois qui viennent et dans l'intérêt de l'organisation, M. Lemonde continuera à travailler pour s'assurer d'une transition harmonieuse et efficace afin que le CORIM poursuive sa mission dans les meilleures conditions possibles.

Une organisation influente

Dans un mot adressé aux membres du CORIM, il souligne l'expertise et le dévouement de ses collègues qui, année après année, organisent environ 35 événements de grande qualité. Le CORIM est notamment reconnu pour la qualité du réseautage qu'il offre aux participants à ses événements. Le CORIM collabore en plus à chaque année à 25 événements en moyenne, présentés par d'autres organisations, tous reliés à l'actualité internationale et aux enjeux internationaux.

À l'aube de cette transition, le conseil d'administration souligne sa contribution exceptionnelle à l'établissement d'une organisation de renom dans les milieux reliés aux affaires internationales. L'ambition, la rigueur et la grande vision de Pierre Lemonde ont permis au CORIM de se positionner parmi les éléments phares des affaires internationales et de se doter d'une excellente santé financière qui lui assurera pérennité et succès pour l'avenir.

Après 20 ans, depuis son retour au CORIM en 2004, d'importants surplus ont pu être accumulés sous sa gouverne. Ces surplus ont permis au CORIM de redonner à la société avec notamment la création d'une bourse de 25 000 $ - Prix du CORIM pour un(e) étudiant(e) de doctorat en relations internationales - et d'une autre bourse de 10 000 $ pour un(e) étudiant(e) de 2e cycle en affaires internationales - afin de faire des stages à l'étranger.

Le CORIM offre également des contributions financières régulières à d'autres organisations pour des événements qui sont en lien avec sa mission et à des organismes comme le CÉRIUM, l'Institut d'études internationales de Montréal, le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale et le Fonds québécois en journalisme international.

La succession

Le conseil d'administration se penchera prochainement sur le processus de succession et en fera l'annonce publiquement.

Faits saillants de la carrière de Pierre Lemonde

Pierre Lemonde réalise un baccalauréat et une maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal, puis des études de doctorat (DEA) en psychanalyse à l'Université de Paris . À son retour de Paris , il entreprend une carrière en recherche de cadres et de professionnels et réalise un certificat en gestion des ressources humaines à l'Université McGill.

Il fait ensuite le saut à titre de vice-président international chez les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), poste qu'il occupe en 2002 et 2003. Il revient au CORIM en 2004 à titre de Président-directeur général, poste qu'il occupera pendant plus de 20 ans.

Citations

« En annonçant sa retraite du CORIM pour l'automne, Pierre Lemonde peut s'enorgueillir d'avoir été le principal bâtisseur de cette institution montréalaise d'envergure, pertinente et dont la tribune est souvent incontournable. Les membres et le Conseil d'administration lui disent Bravo et Merci. »

-Pierre Marc Johnson, Président du Conseil, CORIM

« Au cours de toutes ces années, le CORIM aura réussi à remplir sa mission de favoriser une meilleure connaissance des enjeux internationaux. Je suis très fier de tout le chemin parcouru et d'avoir réussi, avec notre équipe, à rendre incontournable cette tribune traitant d'enjeux internationaux, laquelle rayonne désormais non seulement à Montréal, mais également à l'échelle du Québec, du Canada et même à l'international. Je pars donc l'esprit tranquille et ferai tout pour que cette transition soit un succès pour l'organisation et que le CORIM poursuive sa mission dans les meilleures conditions. Merci à toutes et à tous pour ces années extraordinaires au CORIM ! »

-Pierre Lemonde, PDG, CORIM

À propos du CORIM

Le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) est un organisme privé, sans but lucratif et non partisan qui a pour mission de favoriser une plus grande connaissance des affaires internationales et susciter par ses événements et ses partenariats une collaboration plus étroite entre les divers milieux intéressés aux questions internationales. Il a été fondé à Montréal en 1985 par le professeur Louis Sabourin et son premier président a été l'honorable Gérard Pelletier.

