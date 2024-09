MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) est fier d'annoncer la nomination de monsieur William George au poste de Président-directeur général, un rôle qui marquera une nouvelle ère pour l'organisation. Leader stratégique expérimenté autant dans le secteur privé que public, William George prendra la direction du CORIM dès le 30 septembre prochain. Il succède donc à Pierre Lemonde qui a œuvré pendant presque 25 ans à la barre de l'organisation. Sa mission sera de continuer à renforcer le rôle du CORIM en tant que carrefour de discussions sur les enjeux mondiaux.

Un leadership visionnaire pour guider le CORIM

Fort d'une carrière exemplaire de plus de 35 ans en relations internationales, en affaires publiques, en marketing et en développement des affaires, William George apporte avec lui une riche expérience qui bénéficiera grandement à l'organisation. Sa capacité à tisser des partenariats solides entre les secteurs public et privé, ainsi que son engagement envers l'innovation, font de lui le candidat idéal pour diriger le CORIM, à une époque où les enjeux internationaux exigent des perspectives nouvelles et dynamiques.

Diplômé en leadership avancé de l'Université McGill, avec une maîtrise en science politique de l'Université Carleton et un baccalauréat en analyse des politiques publiques de l'Université de Montréal, William George a occupé des postes de haute direction dans des organisations d'envergure internationale. Il a également passé plus d'une décennie au sein de plusieurs institutions gouvernementales, notamment le ministère de la Défense nationale, l'OTAN, Développement économique Canada et le Bureau du Conseil privé. Cette expérience variée lui a permis d'acquérir une solide expertise en gestion des politiques publiques et en affaires internationales, des compétences essentielles pour diriger une organisation comme le CORIM.

Un avenir prometteur sous une nouvelle direction

Le CORIM, déjà reconnu pour la qualité de ses événements et la profondeur de ses analyses sur les questions internationales, s'apprête donc à prendre un nouvel élan sous la direction de William George. Ce dernier, résolument tourné vers l'avenir, entend renforcer le rayonnement de l'organisation. Son approche stratégique se concentrera sur l'expansion des partenariats et la diversification des sujets abordés lors des événements pour enrichir l'expérience des membres du CORIM.

Bien que la nomination de William George marque un tournant, le CORIM reste fermement ancré dans ses valeurs fondatrices. Sous la nouvelle direction, l'organisation continuera d'offrir une tribune de haut niveau pour discuter des grandes questions internationales, tout en explorant de nouvelles avenues pour diversifier ses activités et attirer de nouveaux publics.

À propos du CORIM

Le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) est un organisme privé, sans but lucratif et non partisan qui a pour mission de favoriser une plus grande connaissance des affaires internationales et susciter par ses événements et ses partenariats une collaboration plus étroite entre les divers milieux intéressés aux questions internationales. Il a été fondé à Montréal en 1985 par le professeur Louis Sabourin et son premier président a été l'honorable Gérard Pelletier.

Citations

« William George incarne une vision stratégique claire et une expertise inégalée en affaires internationales. Son leadership dynamique et son expérience diversifiée font de lui le candidat idéal pour guider le CORIM dans une nouvelle ère de croissance. Sous sa direction, nous sommes convaincus que l'organisation continuera d'évoluer comme un acteur central dans les discussions internationales ».

- Pierre Marc Johnson, Président du Conseil, CORIM

« Je suis honoré de rejoindre le CORIM et j'ai hâte de travailler avec cette équipe exceptionnelle afin de poursuivre la mission qui est de favoriser une plus grande connaissance des enjeux internationaux. Nous nous tournons donc vers l'avenir avec l'objectif de renforcer l'impact de notre organisation, surtout dans un contexte international de plus en plus complexe où il est crucial d'offrir des espaces de dialogue ouverts, inclusifs et pertinents ».

-William George, nouveau PDG du CORIM

