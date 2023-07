Raymond Watt est élu président du CA de YPO pour 2023-2024

NEW YORK, le 6 juill. 2023 /CNW/ - YPO , une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 34 000 chefs d'entreprise de 150 pays, annonce l'élection de Raymond Watt au poste élu le plus prestigieux de YPO, président du conseil d'administration de YPO.

M. Watt, dont le mandat est entré en vigueur le 1er juillet 2023, est le 72e à occuper ce poste. Il succède à Rafi Demirjian.

Membre de la section du Pacifique-Ouest de YPO, M. Watt est président du conseil de Rimar.ai , une société d'analyse de mégadonnées, et cofondateur et chef de la direction d' Omnislash, Inc. , une plateforme d'agrégation de données qui révolutionne le secteur des sports électroniques et des jeux.

« YPO m'a transformé en tant que personne, en tant que leader et pour mon entreprise, en offrant des possibilités d'apprentissage continu et des relations d'une valeur inestimable », a expliqué Raymond Watt. « En tant que président du CA, j'ai hâte de redonner à cette collectivité qui m'a tant donné. »

M. Watt perpétue l'héritage du fondateur et premier président de YPO, Ray Hickok, qui a établi la norme du leadership entre pairs.

« Raymond est un membre exemplaire de YPO et un chef d'entreprise accompli qui incarne notre culture et nos valeurs », a déclaré M. Demirjian. « L'avenir de YPO est entre bonnes mains grâce à son leadership exceptionnel, à sa pensée stratégique, à son intelligence émotionnelle et, surtout, au fait qu'il est très attentif aux désirs et aux besoins de nos membres. »

M. Watt s'est joint à YPO en 2015 et a été un membre actif au niveau de la section, et à l'échelle régionale et mondiale.

Dans le cadre de ses fonctions au sein de YPO, M. Watt a été président du comité des événements du CA de YPO et président du CA de la ville hôte du salon YPO EDGE 2020 à San Diego, qui a été annulé en raison de la COVID-19. Il a rapidement transformé la situation en résultat positif en faisant un don du matériel, de la nourriture et de l'argent prévus pour l'événement à la communauté locale.

Il a également lancé une section fondée sur l'inclusivité et la curiosité intellectuelle, la section du Pacifique-Ouest de YPO, qui compte maintenant plus de 120 membres après trois années d'existence.

Au cours de la prochaine année, M. Watt mettra l'accent sur l'élargissement de précieux points de contact pour les membres de YPO, l'augmentation des occasions d'apprentissage uniques et du soutien aux dirigeants dévoués membres de YPO, qui donnent de leur temps et de leur expertise pour rehausser l'expérience de tous les membres de YPO.

À propos de YPO

YPO est une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 34 000 chefs d'entreprise de 150 pays qui partagent la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders, et que les affaires peuvent être une force motrice du bien. Chacun de nos membres a connu beaucoup de succès en matière de leadership à un jeune âge. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui, collectivement, emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent plus de 9 billions de dollars de revenus combinés. Les membres de YPO se réunissent pour apprendre et échanger des idées afin de faire une différence dans les vies, les entreprises et les collectivités sur lesquelles ils ont une incidence. Pour en savoir plus, visitez le ypo.org .

