Raymond Chabot Grant Thornton et le Centre québécois de formation en fiscalité s'unissent pour faire rayonner la fiscalité au Québec

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - En annonçant aujourd'hui un partenariat avec le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), Raymond Chabot Grant Thornton, qui compte dans ses rangs plusieurs grands noms de la fiscalité au Québec, vient assurer la pérennité de l'institution qui rejoint chaque année, par ses formations, plus de 10 000 participants issus des domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de la planification financière.

Dédié à la formation et à l'information fiscale de qualité, le CQFF a été fondé en 1992 et connaît depuis ses débuts un succès exceptionnel. Par son offre, il rejoint annuellement des milliers de comptables, planificateurs financiers, fiscalistes, contrôleurs au sein de PME, gestionnaires en finance et autres professionnels nécessitant de solides connaissances fiscales.

« C'est une alliance formidable qui vient consolider notre offre de service », s'exclame Pascal Leclerc, associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. « Au sein de la firme, nous avons déjà une équipe dédiée à la recherche fiscale qui publie du contenu de pointe. Cette association permettra d'augmenter considérablement le partage de savoir à la communauté financière et fiscale. Elle assurera également le développement continu de nos propres experts, au bénéfice de nos clients. »

« À la base de cette alliance réside notre engagement commun à accélérer et à promouvoir le partage de connaissances, particulièrement dans une ère où les politiques et les changements fiscaux ont le pouvoir de modifier significativement notre environnement d'affaires », affirme Yves Chartrand, fondateur et formateur au CQFF. « Nous sommes emballés à l'idée d'aider encore plus de professionnels à parfaire leur formation grâce au réseau incomparable de ce fleuron québécois. »

Le CQFF, qui sortira dans les prochains jours son calendrier annuel de formation, maintient son approche indépendante, basée sur le dévoilement des multiples pratiques administratives des autorités fiscales, sur la simplification de l'information et sur la proposition de stratégies inédites.

À propos du Centre québécois de formation en fiscalité

Le Centre québécois de formation en fiscalité - CQFF inc. est une société privée de formation en fiscalité, créée en 1992, qui est vouée à la formation et à l'information fiscale de qualité sur une base concrète et pratique. La vulgarisation de l'information fiscale et le dévoilement des pratiques administratives des autorités fiscales constituent des priorités. Plus de 10 200 participants ont assisté aux activités de formation au cours de la dernière année.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 700 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 140 pays et comptons plus de 58 200 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer

