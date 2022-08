Raymond Chabot Grant Thornton acquiert Mercues Innovations et lance une solution clé en main pour répondre aux exigences de la « Loi 25 »

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - La division en sécurité de l'information de Raymond Chabot Grant Thornton, VARS, acquiert Mercues Innovations et lance une solution clé en main en gouvernance de l'information pour aider les entreprises à se conformer à la « Loi 25 ». En plus d'offrir une solution en gestion des données unique au Canada, elle propose les services d'un responsable de la protection des renseignements personnels virtuel (RPRP virtuel).

Grâce à son programme de gouvernance complet, VARS aidera les entreprises privées et les organisations publiques à se conformer à temps, à un prix adapté à leur budget, aux exigences de la « Loi 25 » qui entre progressivement en vigueur au Québec.

Sous peine de sanctions pouvant atteindre 25 millions $ (ou 4 % du chiffre d'affaires mondial), cette loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels oblige toutes les entreprises et tous les organismes publics à nommer un responsable de la protection des renseignements personnels d'ici le 22 septembre 2022, et à mettre en place un programme de gouvernance des données complet d'ici septembre 2023. Ce travail, long et ardu, peut s'avérer extrêmement coûteux pour une PME.

« Assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données tout au long de leur cycle de vie est un défi immense auquel toute organisation fait face aujourd'hui, indique Sébastien Meunier, avocat de formation et fondateur de Mercues Innovations. Sans un programme de gouvernance de l'information adapté et des outils technologiques appropriés, les incidents de confidentialité et les pénalités peuvent mettre en péril la survie d'une entreprise. »

« Aujourd'hui, VARS est fière d'acquérir Mercues Innovation et de bonifier sa pratique de gouvernance de l'information. Grâce à cette solution de mise en conformité complète et unique en son genre, qui propose des outils technologiques et un responsable de la protection des renseignements personnels virtuel (RPRP virtuel), VARS pourra soutenir les organisations privées et publiques. Elles pourront non seulement répondre aux nouvelles exigences conformément à la Loi, mais aussi se protéger, elles et leurs clients, contre les incidents de confidentialité et vols de données », ajoute Guillaume Caron, président de VARS, division en sécurité de l'information de Raymond Chabot Grant Thornton.

La solution novatrice en gouvernance de l'information

La solution permet aux organisations de découvrir, de classifier et de conserver leurs données sensibles de façon simple, intelligente et sécuritaire. Par l'automatisation de ces processus d'affaires, elle augmente du même coup la productivité de l'entreprise et de ses employés, tout en assurant sa conformité face aux lois et aux normes en matière de vie privée (Loi 25, RGPD, etc.). De plus, VARS propose aux entreprises d'accélérer leur mise en conformité par les services d'un responsable de la protection des renseignements personnels virtuel (RPRP virtuel). Elles pourront ainsi se concentrer sur leur mission d'affaires et être assurées de la bonne prise en charge de ce volet obligatoire.

Première du genre au Canada, cette offre de service s'intègre à la proposition avant-gardiste en cybersécurité de VARS. Par l'expertise de ses chefs de sécurité de l'information et de son éventail de partenaires technologiques, VARS aide les organisations à répondre à l'ensemble des exigences légales en la matière, protégeant l'actif le plus précieux d'une entreprise : ses données.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton et de VARS

VARS, division de Raymond Chabot Grant Thornton, sélectionne et gère des solutions de cybersécurité novatrices pour les entreprises de toutes tailles, à travers l'Amérique du Nord. À l'avant-garde de l'industrie de la sécurité de l'information, elle propose une approche intégrée et personnalisée pour protéger l'organisation contre le vol de données et les cyberattaques toujours plus sophistiquées.

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 62 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

