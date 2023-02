Michel Robidoux de Sandoz élu vice-président du conseil d'administration

MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) est heureuse d'annoncer l'élection à l'unanimité de M. Ray Shelley, vice-président sénior des opérations commerciales pour le Canada et le reste du monde chez Apotex Inc. à la présidence du conseil d'administration de l'ACMG.

Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada, a été élu vice-président du conseil d'administration de l'ACMG à l'unanimité.

« L'industrie du médicament générique et nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement sommes confrontés à des défis importants qui compromettent notre pérennité au Canada. Assurer un marché stable et prévisible pour notre secteur, ainsi que la distribution et la mise en marché continues de médicaments génériques d'ordonnance peu coûteux pour les Canadiens demeurent nos principales préoccupations », a déclaré M. Shelley.

Un élément clé de ce travail sera la négociation réussie d'une nouvelle entente nationale de tarification et d'accès au marché avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP). L'entente actuelle sur les médicaments génériques de l'APP vient à échéance le 31 mars 2023.

« Les médicaments génériques servent à remplir près des trois quarts de toutes les ordonnances au Canada. La sécurité de l'approvisionnement canadien en médicaments d'ordonnance repose en grande partie sur notre industrie », a déclaré M. Shelley. « Assurer un environnement de tarification juste, équitable et prévisible est le facteur le plus important pour garantir une industrie et une chaîne d'approvisionnement nationales robustes. »

La pandémie de la COVID-19 a souligné l'importance pour le Canada d'avoir une capacité de fabrication locale en médicaments d'ordonnance, ainsi que la nécessité de renforcer nos partenariats internationaux.

« Le Canada a la chance d'avoir un secteur pharmaceutique générique solide, mais les décideurs ne peuvent plus tenir cette industrie pour acquise », a déclaré M. Shelley.

Avant d'être nommé à ses fonctions actuelles en 2018, M. Shelley a occupé le poste de vice-président des ventes pour le secteur des produits génériques d'Apotex au Canada. Vétéran d'Apotex depuis 26 ans, Ray a occupé des postes de plus en plus importants au sein de l'entreprise dans les domaines des ventes et du marketing. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Windsor et d'un MBA de la Schulich School of Business.

À propos de l'Association canadienne du médicament générique

L'Association canadienne du médicament générique représente l'industrie canadienne du médicament générique, qui joue un rôle important dans la limitation des coûts du système de santé au Canada. Les médicaments génériques servent à remplir plus de 74 % de toutes les ordonnances, mais ils comptent pour seulement 21 % des quelques 38 milliards de dollars que les Canadiens dépensent annuellement en médicaments d'ordonnance.

