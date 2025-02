Ray Shelley d'Apotex élu vice-président.

TORONTO, le 18 févr. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) est heureuse d'annoncer l'élection unanime de M. Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada, au poste de président de l'ACMG.

Ray Shelley, président d'Apotex Canada, a été élu à l'unanimité vice-président de l'ACMG.

M. Robidoux a déclaré que la priorité de l'industrie reste la collaboration avec le gouvernement et toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement afin de garantir un marché stable et prévisible pour le secteur, ainsi que l'approvisionnement et de la mise en marché de nouveaux médicaments génériques de prescription permettant de réduire les coûts pour les Canadiens.

« Les médicaments génériques servent à remplir près de 80 % de toutes les ordonnances au Canada », a déclaré M. Robidoux. « Notre industrie et notre association continueront à jouer un rôle de premier plan afin d'aider les Canadiens à avoir accès à des médicaments abordables. Cela comprend la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments, la prévention des pénuries de médicaments et la gestion des effets potentiels des tarifs douaniers américains sur les médicaments d'ordonnance. »

M. Robidoux a déclaré que l'ACMG continuera également à encourager une plus grande utilisation des médicaments génériques spécialisés. « Alors que les médicaments génériques sont prescrits pour environ 78 % de toutes les ordonnances au Canada, l'utilisation des médicaments génériques spécialisés est nettement plus faible », a-t-il déclaré. « Si des stratégies ne sont pas mises en œuvre pour accroître l'utilisation de ces génériques spécialisés, il ne sera pas économiquement possible pour les fabricants de lancer de nouveaux produits. Cette situation réduira la concurrence et éliminera les économies pour les payeurs et les patients.

Michel Robidoux occupe le poste de président et de directeur général de Sandoz Canada depuis 2010. Il possède plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et dans le secteur de l'équipement médical. Monsieur Robidoux a commencé sa carrière en vente et en marketing chez Bayer Canada, où il a passé sept ans, et ce, avant de travailler treize ans comme cadre chez Roche, dans les divisions des soins pour le diabète, des diagnostics cliniques, des diagnostics moléculaires et des sciences appliquées. Michel Robidoux détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et a obtenu le titre d'administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

À propos de l'Association canadienne du médicament générique

L'Association canadienne du médicament générique représente l'industrie canadienne du médicament générique, qui joue un rôle important dans la limitation des coûts du système de santé au Canada. Les médicaments génériques servent à remplir 76 % de toutes les prescriptions, mais ils comptent pour seulement 22 % des quelques 41,5 milliards de dollars que les Canadiens dépensent annuellement pour leurs médicaments d'ordonnance.

Site internet: www.canadiangenerics.ca

SOURCE Association canadienne du médicament générique (ACMG)

Contact : Jeff Connell, Vice-président, affaires générales, Association canadienne du médicament générique (ACMG), Tel: (647) 274-3379, Courriel: [email protected]