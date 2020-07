Ratification du contrat de travail au chemin de fer Roberval-Saguenay

Les responsabilités des conducteurs de train de Rio Tinto sont reconnues

SAGUENAY, QC, le 11 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les quelque 80 syndiqués de la Compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay, propriété de Rio Tinto, ont accepté hier soir un nouveau contrat de travail dans une proportion de 85 %. Ce contrat permet de ramener des postes dans le giron syndical et de reconnaître la grande responsabilité des conducteurs de train.

Une prime de responsabilité est accordée aux conducteurs de locomotive. « Dans notre métier, il n'y a pas de place à l'erreur. Les règles et procédure sont très strictes, tout doit être réglé au quart de tour. La prime de responsabilité qui est mise en place vient reconnaître cette réalité particulière », explique le président de la section locale 9190, Daniel Girard.

Alors que les deux négociations précédentes avaient mené à des concessions de la part des syndiqués et même à des coupures de postes, le présent contrat de travail permet de ramener des emplois à l'interne, au sein de l'accréditation syndicale. « La situation est stabilisée et on repart sur de nouvelles bases », précise Daniel Girard.

Le représentant syndical Alexandre Fréchette salue le travail de l'équipe « Le comité de négociation a travaillé ensemble, il était bien préparé et on a senti l'appui des membres. C'est ce qui a permis de conclure un bon contrat, adapté aux réalités du domaine ferroviaire », souligne Alexandre Fréchette.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]

Liens connexes

https://www.metallos.org/