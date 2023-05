L'Assemblée des Premières Nations a organisé cet événement de trois jours à Ottawa pour mettre l'accent sur les priorités des Premières Nations en matière de protection contre les incendies.

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 19 mai 2023 /CNW/ - Un rassemblement inaugural des premiers intervenants des Premières Nations s'est tenu à Ottawa au cours des trois derniers jours. Il réunissait les responsables autochtones de la protection contre les incendies et des interventions d'urgence afin d'étudier la meilleure façon de faire face aux dangers croissants d'incendie auxquels sont confrontées les Premières Nations.

Parmi les participants figuraient des chefs des Premières Nations, les chefs des pompiers et les premiers intervenants, ainsi que la chef régionale de l'Assemblée des Premières Nations (APN) au Manitoba, Cindy Woodhouse. Valerie Gideon, sous-ministre déléguée de Services aux Autochtones Canada, a assisté à l'événement au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones.

Le rassemblement comprenait des débats d'experts sur des sujets tels que :

les options pour l'adoption d'une législation et de codes de protection contre les incendies;

les menaces d'incendies de forêt et les mesures d'intervention;

les besoins en financement pour améliorer les services d'incendie des Premières Nations;

les stratégies efficaces de prévention des incendies;

le recrutement de bénévoles pour les incendies et les feux de forêt, etc.

Au cours du rassemblement a également eu lieu la publication d'une Stratégie de protection des Premières Nations contre les incendies, 2023 à 2028, la première stratégie de ce type élaborée conjointement par l'APN et Services aux Autochtones Canada (SAC). La nouvelle stratégie s'appuie sur des stratégies antérieures pour lutter contre les risques croissants liés au changement climatique et promouvoir les technologies modernes pour planifier, suivre et gérer la prévention des incendies. Elle vise à améliorer la sécurité incendie des membres des

Premières Nations vivant hors des réserves grâce à des partenariats avec les gouvernements locaux, les organisations techniques des Premières Nations et les Premières Nations voisines. Il s'appuie sur les contributions des experts en incendie des Premières Nations, des dirigeants des communautés et des conseils tribaux des Premières Nations, ainsi que du Conseil national autochtone de la sécurité-incendie (CNASI), des organisations de services techniques des Premières Nations et d'autres professionnels de la protection contre les incendies.

De plus, pour le présent exercice, Services aux Autochtones Canada a annoncé un nouveau financement de 10 millions de dollars pour répondre aux besoins communautaires. Il s'agit d'une mesure immédiate que le gouvernement prend pour appuyer les objectifs de la Stratégie de protection contre les incendies publiée aujourd'hui. Les initiatives couvertes comprendront l'éducation et la prévention, l'installation de détecteurs de fumée, les inspections des bâtiments non financés par Services aux Autochtones Canada, la formation des pompiers et les projets de communication des services d'incendie.

La sécurité incendie reste une préoccupation grave pour les communautés des Premières Nations, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Le rassemblement des premiers intervenants et la nouvelle stratégie de protection contre les incendies des Premières Nations sont des éléments de solutions plus vastes et à long terme visant à mieux faire face aux menaces d'incendie et à aider à protéger les enfants et les membres de leur famille afin qu'ils ne perdent pas la vie dans un incendie qui aurait pu être évité. En collaboration avec les organisations des Premières Nations, dont l'APN, et les partenaires autochtones et non autochtones en matière de prévention et de protection contre les incendies et d'intervention d'urgence, le gouvernement du Canada continuera à prendre des mesures urgentes pour améliorer la prévention et la protection contre les incendies dans les réserves.

Citations

« Chaque année, les communautés des Premières Nations sont confrontées à des incendies qui auraient pu être évités ou atténués grâce à une infrastructure, à des ressources et à un soutien adéquats. Les services d'incendie dans les communautés des Premières Nations sont souvent confrontés à des ressources et à un financement insuffisants pour répondre aux besoins de nos populations. Au Canada, les Autochtones vivant dans les communautés des Premières Nations sont 10 fois plus susceptibles de mourir d'un incendie, selon les statistiques de l'état civil de 2021. La publication de la Stratégie de protection contre les incendies des Premières Nations de 2023 à 2028 est une étape essentielle pour assurer la sécurité et le bien-être de nos communautés. Je me réjouis du changement positif que cette stratégie apportera alors que nous collaborons avec le gouvernement du Canada pour protéger les Premières Nations. »

Cindy Woodhouse

Cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations au Manitoba

« Cette année, comme les années précédentes, beaucoup trop de Premières Nations ont subi des pertes dévastatrices à la suite d'incendies mortels tragiques qui ont endeuillé les communautés et les ont poussées à chercher des réponses. Ces tragédies insensées auraient pu être évitées. Ce rassemblement et la nouvelle stratégie de protection contre les incendies,

qui a été élaborée conjointement avec l'Assemblée des Premières Nations, sont essentiels pour sauver des vies et assurer la sécurité des communautés des Premières Nations. Je remercie les parties prenantes qui ont participé à cet important travail. En tant que ministre, vous avez mon engagement : je continuerai à défendre et à soutenir la mise en œuvre de solutions dirigées par les Autochtones. La journée d'aujourd'hui est un premier pas important, mais nous devons rapidement prendre d'autres mesures. Des vies en dépendent. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Stratégie de protection des Premières Nations contre les incendies, 2023 à 2028

La protection contre les incendies dans les communautés des Premières Nations

