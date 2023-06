Rassemblement à Montréal pour appuyer les salarié(e)s de Vidéotron - Gatineau

MONTRÉAL, le 4 juin 2023 /CNW/ - Un rassemblement s'est tenu aujourd'hui devant le siège social de Québecor dans le Vieux-Montréal en solidarité avec les salarié(e)s de Vidéotron - Gatineau. Les participantes et participants invitent l'employeur à retourner à la table de négociation afin d'en venir à une entente gagnante pour toutes les parties.

« Le message est simple. Nous tendons la main à la direction et nous leur demandons de revenir à la table de négociation. Nous sommes condamnés(e)s à nous entendre. Mettons l'épaule à la roue et travaillons ensemble », de dire Nick Mingione, président du Syndicat des employé(es) de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815).

Le syndicat réitère qu'il veut trouver des solutions aux besoins réels de l'employeur, mais aussi à ceux qui touchent l'ensemble des salarié(e)s.

« Nous avons contribué à l'évolution et à la réalisation de ce que nous appelons « l'empire Québecor ». Chez Vidéotron, avec notre passion et nos efforts continus, nous avons réussi à fidéliser notre clientèle et à assurer la rentabilité de cette entreprise. Nous sommes prêt(e)s à relever de nouveaux défis, mais il faut un partage de la richesse et une valorisation des hommes et des femmes qui ont mené l'entreprise jusqu'ici », d'ajouter le président du SEVL.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

