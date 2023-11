Rare consensus des partenaires du milieu forestier en faveur d'une modernisation de la gouvernance et de la gestion des forêts du Québec

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - À la suite du congrès annuel de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ), qui a réuni plus de 20 partenaires du milieu, dont des représentants des Premières Nations et de l'environnement et près de 250 ingénieures forestière et ingénieurs forestiers, les participant arrivent à la conclusion qu'une modernisation de la gouvernance et de la gestion forestière devient plus que prioritaire. Profitant du momentum, l'Ordre appuyé de ses membres et ses partenaires ont martelé à nouveau l'urgence de se mobiliser vers la mise en place d'un modèle visionnaire qui assurera la santé de notre forêt et de l'ensemble de ses ressources. En ce sens, l'Ordre accueille avec satisfaction la décision de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, de créer les Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt. Pour l'Ordre toutefois, ces Tables doivent permettre des discussions sur la gouvernance de nos forêts.

« Les échanges qui se sont faits dans le cadre du dernier congrès ont révélé un consensus vers une modernisation de la gouvernance et de la gestion forestière selon une approche plus inclusive et respectueuse de la diversité. La réforme doit se faire en partenariat avec les acteurs du milieu selon une approche positive, mobilisatrice et constructive, à l'image des échanges tenus lors du congrès. Les participants du congrès souhaitent que des actions concrètes soient prises avec les acteurs concernés, dont le gouvernement.», déclare le président de l'OIFQ, François Laliberté.

« L'objectif est que nous soyons collectivement fiers de notre forêt et cela passe par une gouvernance participative. Les participants au congrès ont émis le souhait de développer une meilleure approche pour améliorer la richesse de notre forêt et voir la création d'un mouvement qui unira toutes les parties prenantes. Du côté de l'Ordre, la table est mise et des actions concrètes doivent être planifiées », renchérit-il.

Quelques réflexions partagées lors du congrès

C'est sous le thème « Santé forestière : tracer une nouvelle trajectoire » que s'est déroulé le Congrès 2023. Les participants partagent une vision de la gestion forestière qui repose sur plusieurs piliers fondamentaux. La durabilité est proposée comme une valeur centrale, cherchant à équilibrer la conservation et l'utilisation des ressources forestières, tout en assurant la viabilité économique et la santé des forêts. « La nature des échanges et les priorités identifiées au congrès sont parfaitement alignées avec notre plan stratégique et notre vision. Pour l'Ordre, aménager la forêt, c'est se préoccuper avant tout de sa santé pour la rendre plus résiliente et capable de s'adapter plus rapidement aux conditions changeantes que nous vivons », conclut François Laliberté.

À propos de l'OIFQ

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1900 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

