MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW/ - À la suite des défis auxquels le monde a été confronté en 2020, l'optimisme actuel devrait se prolonger jusqu'en 2021 alors que les conditions économiques continuent à s'améliorer, selon un rapport sur les perspectives de 2021 de l'équipe Solutions d'investissement multiactif de BMO Gestion mondiale d'actifs intitulé : La grande normalisation.

La vaccination devant se dérouler rapidement au premier semestre de l'année, tout est en place pour une forte reprise de la croissance en 2021. Le secteur des services devrait être l'un des principaux bénéficiaires de la reprise, à mesure que l'économie en mode présentiel reprendra dans le monde post-pandémique. En outre, le soutien budgétaire et salarial, qui a joué un rôle crucial pour les économies et les marchés en 2020, devrait se poursuivre dans la nouvelle année. Les taux absolus devraient également demeurer à des niveaux historiquement bas, menant à un environnement favorable aux actions et aux marchés à risques plus larges à l'échelle mondiale.

« D'ici le milieu de l'année, nous prévoyons que certains secteurs, comme les voyages et le tourisme, se heurteront à des contraintes de capacité à mesure que les vacances et d'autres dépenses retardées se matérialiseront, a déclaré Frederick Demers, directeur, Solutions d'investissement multiactif, BMO Gestion mondiale d'actifs. À mesure que la normalité reviendra, les dépenses de consommation devraient augmenter et les taux de chômage seront nettement inférieurs aux taux actuels. À l'approche de 2021, nous avons bon espoir de voir une amélioration des conditions économiques et des jours meilleurs à venir. »

Perspectives canadiennes et américaines

L'économie canadienne s'est redressée au cours des derniers mois à la suite de l'adoption de mesures budgétaires agressives; elle devrait toutefois être à la traîne par rapport à la reprise américaine et mondiale. La réponse budgétaire a entraîné une augmentation de la dette, le déficit fédéral devant dépasser les 150 milliards de dollars canadiens pour l'exercice 2021/22 alors que les programmes de soutien en santé, aux salaires et au revenu se poursuivent.

On s'attend à ce que l'économie et les marchés financiers américains affichent de bons résultats en matière de développement budgétaire, salarial et vaccinal. L'approche de « ciblage de l'inflation moyenne » de la Réserve fédérale atténuera le resserrement préventif des pressions inflationnistes et des hausses de taux d'intérêt. Des questions persistent sur les évaluations des marchés boursiers; toutefois, la modélisation de l'évaluation à long terme de BMO Gestion mondiale d'actifs indique que les actions affichent un cours raisonnable aux niveaux actuels.

Perspectives sur les actions

Les perspectives sur les actions sont favorables à moyen terme à l'approche de 2021 compte tenu des attentes d'une reprise économique tirée par les vaccins et d'une revitalisation des bénéfices des entreprises à l'échelle mondiale. Voici un aperçu du positionnement actuel :

Neutralité relative de la valeur par rapport à la croissance

Surpondération des actions mondiales par rapport aux titres à revenu fixe

Surpondération des actions à petite capitalisation par rapport aux actions à faible volatilité en tant que résultat d'une reflation

Surpondération en actions des marchés émergents

Le secteur de l'énergie et la vague verte

Les prix du pétrole ont baissé d'environ 25 pour cent cette année en raison du recul de la demande et de l'augmentation des stocks. Les confinements généralisés induits par la pandémie sont un facteur majeur de ce rendement, bien qu'il y avait déjà auparavant des stocks excédentaires de pétrole. Alors que la vie et l'activité économique se normalisent en 2022, la demande de pétrole devrait rebondir, mais à un rythme plus lent que le rythme plus global de l'économie.

La COVID-19 laissera cependant aussi une empreinte permanente sur des activités telles que les voyages d'affaires et le télétravail. De plus, les projets d'énergie verte gagnent de plus en plus en popularité alors que le Canada et d'autres pays se concentrent sur la promotion d'industries à moins forte empreinte carbone.

L'investissement responsable continue à gagner du terrain dans le secteur de l'investissement, en mettant l'accent sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et le développement de stratégies qui peuvent avoir un impact positif sur le monde.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici.

