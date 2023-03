Rapport sur le français au cégep : la langue devrait être maîtrisée avant les études supérieures

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) souligne le paradoxe entre le discours officiel du gouvernement Legault qui se targue d'être un défenseur de la langue française et l'année qui s'est écoulée avant de rendre public le Rapport du comité d'expertes sur la maîtrise du français au collégial. « Pourquoi une telle attente si le français est une priorité pour le gouvernement ? A-t-il choisi de ne pas faire de vagues avant les élections de l'automne dernier ? » se questionne Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

Ce rapport risque de choquer les membres de la FNEEQ-CSN qui enseignent la littérature au collégial. « Le rapport insinue qu'après onze années de formation au primaire et au secondaire, il faudrait repartir à zéro. C'est comme si on demandait aux profs de mathématiques d'enseigner les tables de multiplication au cégep. Quand on arrive en enseignement supérieur, il faut que la langue soit maîtrisée en amont, pour que l'on puisse bâtir sur des acquis », souligne Caroline Quesnel.

Du même souffle, le rapport semble enfoncer des portes ouvertes en recommandant un enseignement explicite du fonctionnement de la langue en relation étroite avec la lecture et l'écriture : cela se fait déjà au quotidien dans le cadre de l'enseignement de l'analyse littéraire.

Le numérique : obsession du premier ministre

Le rapport, visiblement rédigé avant l'utilisation accélérée des robots conversationnels, fait écho au plan d'action numérique gouvernemental et à l'amour démesuré du premier ministre Legault pour la technologie comme gage de solution à tous les maux. « Le numérique fait partie de nos vies, mais on ne doit pas se fier qu'aux machines et aux robots pour écrire à notre place. Il faut maîtriser la langue et comprendre comment elle fonctionne. C'est capital », martèle Caroline Quesnel.

Par ailleurs, la FNEEQ partage le constat des chercheuses avançant que la valorisation de la langue est une responsabilité partagée et l'affaire de tout le milieu, de tous les enseignantes et enseignants, peu importe la discipline. Le ministère doit fournir des données supplémentaires pour dresser un portrait plus complet et doit consulter les spécialistes de l'enseignement que sont les profs.

La Fédération, qui représente 85 % des profs de cégep, s'intéresse de près au dossier. En décembre dernier, les syndicats membres ont mandaté la Fédération pour réfléchir aux moyens de valoriser la langue : le chantier en cours prévoit une consultation des membres qui enseignent en français littérature et langue seconde.

